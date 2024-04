Verleihung des German Jazz Trophy 2024 an Billy Cobham

Die German Jazz Trophy 2024 wird wieder im Rahmen der jazzopen stuttgart 2024 verliehen. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an den Drummer Billy Cobham. Die Preisverleihung findet am 18. Juli 2024 in der SpardaWelt statt.

Billy Cobham, geboren am 16. Mai 1944 in Panama und aufgewachsen in Brooklyn, New York, begann seine Musikkarriere bereits mit acht Jahren in einer Drum- und Trompetenkapelle. Nach seiner Militärzeit spielte er in verschiedenen Bands, darunter bei Horace Silver und Miles Davis’ Fusion-Ensemble. Im Jahr 1971 war er Mitbegründer des Mahavishnu Orchestra. Cobham veröffentlichte 1973 sein bahnbrechendes Soloalbum „Spectrum”. In den folgenden Jahren schuf er innovative Fusion-Musik und arbeitete mit renommierten Künstlern zusammen. Später engagierte er sich sozial und arbeitete mit UNICEF in Brasilien. Zuletzt feierte er das mittlerweile 50-jährige Jubiläum von „Spectrum” mit einer Tour und veröffentlichte „Tales from the Skeleton Coast” .

Fotos: Hans Kumpf