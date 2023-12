CD-Release Party der Munich Lab Band im Jazzclub Unterfahrt

Traditionell ist der Montagabend im Münchner Jazzclub Unterfahrt den Big Bands vorbehalten. Montag, den 18. Dezember, gab es mit der Munich Lab Band einen besonderen Big Band Abend zu feiern. Anlässlich ihres Release der CD „The Way Things Are“ gab es im voll besetzten Club ein Konzert das Maßstäbe setzte.

Vor gut fünf Jahren wurde die Munich Lab Band von den Münchner Komponisten und Jazztrompetern Felix Ecke und Vincent Eberle ins Leben gerufen. Beide verbindet seit Jahren, beginnend mit ihrer gemeinsamen Zeit beim Landesjugendjazzorchester Bayern, eine enge Freundschaft. Aus einem Traum wurde mit der Munich Lab Band Realität. Auf der Suche nach der passenden Besetzung wurde man schnell fündig und das Line-up liest sich wie ein Who is Who der Münchner Jazz Szene. Von Nils Kugelmann über Valentin Renner, Luca Zambito, Valentin Preissler, Tom Förster, Moritz Renner oder Jonas Brinckmann, um nur ein paar der Musiker aufzuführen, versammelt sich hier die Crème de la Crème der Szene und spielt was das Zeug hält.

Doppelspitze Ecke/Eberle

Bei den Arrangements der CD „The Way Things Are“ sticht ein Merkmal besonders hervor. Man merkt, dass hier ein Trompeter am Werk war. Die Arrangements klingen niemals verkopft oder konstruiert, spielen sich locker durchgehend luftig und swingen höllisch gut. Noch kurz angemerkt: Sowohl auf der CD als auch beim Release Konzert dominierten diesmal die Kompositionen und Arrangements von Felix Ecke. Das nächste Konzert und die Folge-CD werden dann von Vincent Eberle gestaltet.

Moritz Renner und die Munich Lab Band. Foto: Thomas J. Krebs Jonas Brinckmann (sax) und Chris Mehler (tp) und die Munich Lab Band.Foto: Thomas J. Krebs Rhythm Section der Munich Lab Band. Foto: Thomas J. Krebs Live in der Unterfahrt: Munich Lab BandFoto: Thomas J. Krebs

Live im Konzert

Der Abend im Jazzclub Unterfahrt begann fulminant mit dem Kracher „Mojo Chasing“ und führte dann abwechslungsreich weiter mit den auf CD versammelten Stücken. Im Gegensatz zum Tonträger bestand die Rhythmusgruppe an dem Abend aus Sam Hylton am Piano, dem Gitarristen Paul Brändle, Jakob Jäger am Bass und dem Schlagzeuger Valentin Renner. Sozusagen der Kern der Big Band, die Basis, um den sich die Bläsersektion schart und unter Leitung von Mastermind Felix Ecke Sound und Groove unter die Zuhörer bringt. Ursprüngliche Intention der Munich Lab Band war, den traditionellen Bigband Sound nicht nur klassischen Jazzfans zugänglich zu machen, sondern einer breiteren, der Musik offen zugewandten, Hörerschaft. Resümee des Abends: der Plan ist aufgegangen und das Publikum entsprechend restlos begeistert. Die Liveatmosphäre tut der Band gut, es findet sich genügend Raum für Soli und Interpretation. Der Klangkörper ist und bleibt vivid und auch die Frage beim neuen Stück im Programm „Is It Was It Is?“ stellt sich nicht wirklich – yes (!) es ist und bleibt BigBand Mucke vom Feinsten. Da darf dann die Uraufführung von „Those Spring Days“ ruhig ein wenig verträumt oder gar weihnachtlich klingen. Das passt in die Zeit. Zum Abschluss gab es als Zugabe noch ein grandioses Mashup: angelehnt an Albert Collins „Frosty“ machte die Munich Lab Band daraus einen Weihnachtsblues, der, fetzig mit Groove und Jumps, den Abend ausklingen ließ.

Text und Fotos: Thomas J. Krebs

Die CD ist erschienen bei MUTTERKOMPLEX MKx024

Vormerken, bevor wieder keine Karten mehr gibt:

Die Munich Lab Band im Jazzclub Unterfahrt, diesmal unter der Leitung von Vincent Eberle,

am Montag, den 18.03.2023 um 20:30h