LJJO celebrates – das Landesjugendjazzorchester Hamburg wird 35

Pressemitteilung. Das Landesjugendjazzorchester Hamburg lädt zum Jubiläumskonzert in den Kleinen Saal der Elbphilharmonie am Mittwoch, den 6. September 2023 um 19.30 Uhr ein. Als Special Guest wird der belgische Trompeter Bert Joris gemeinsam mit der Band unter der Leitung von Hendrika Entzian seine Musik präsentieren. Darüber hinaus erklingen Kompositionen von ehemaligen Mitspieler*innen des LJJO.

“Es ist ein großes Privileg mit dieser jungen und motivierten Band dieses Jubiläum feiern zu können. In 35 Jahren wurden viele tausende begabte Jazz-Musiker*innen in diesem Ensemble gefördert und entdeckt. Viele von ihnen prägen heute die deutsche Jazz-Szene. Diese kontinuierliche Nachwuchs-Arbeit wollen wir mit diesem Konzert feiern,” sagt die künstlerische Leiterin Hendrika Entzian.

Jazznachwuchsförderung

Als Spitzenensemble und Aushängeschild der Hamburger Jazznachwuchsförderung, bietet das LJJO HH den talentiertesten Jazzmusiker*innen Hamburgs die Möglichkeit sich durch thematisch vielseitige und intensive Arbeitsphasen musikalisch sowie persönlich weiterzuentwickeln. Um die Geschichte zum Klingen zu bringen, wurden Kompositionen von Ehemaligen, wie Tini Thompsen, Sebastian Hoffmann, David Grottschreiber und Nikos Titokis ausgewählt. Dies gibt einen kleinen Einblick in das vielfältige künstlerische Schaffen der Ehemaligen.

Bert Joris zu Gast

Die Bigband begrüßt außerdem als Gast den belgischen Trompeter und Komponisten Bert Joris. Er wird als Solist gemeinsam mit dem LJJO HH seine bekanntesten Kompositionen präsentieren. Zu seiner Arbeit mit dem LJJO sagt der Musiker: „In den letzten 40 Jahren habe ich versucht, in meiner Musik die perfekte Balance zwischen Groove, lyrischen Melodien und Harmonie in Gestalt von frischen neuen Formen und Klängen zu finden .Für das kommende 35-jährige Jubiläum des Landesjugendjazzorchesters Hamburg habe ich mich für eine Auswahl meiner erfolgreichsten Stücke entschieden, die diesem Ideal am nächsten kommen, und ich freue mich sehr darauf sie zusammen mit den jungen Talenten zu erarbeiten und zu präsentieren“.

Der Eintritt kostet zwischen 16 und 28 Euro. Tickets sind im Ticketshop des LMR erhältlich.

Das Landesjugendjazzorchester Hamburg wird gefördert durch die Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Der Landesmusikrates der Freien und Hansestadt Hamburg e.V. ist Träger des Auswahlensembles.