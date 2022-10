+++ Offene Ohren e.V. München – Jubiläen – Novemberprogramm +++ 39. Ingolstädter Jazztage und Jazzförderpreis 2022 +++ Christian Sands beim NUEJAZZ 2022 +++

+++ Offene Ohren e.V. München – Jubiläen – Novemberprogramm +++

Der Verein Offene Ohren e.V. in München gibt seit 2004 improvisierter Musik eine Bühne. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Kulturinstitution Einstein Kultur, sind einige Konzerte im Münchner Untergrund geplant. So gibt die Freejazz-Gruppe XPACT II, eine in seinen Wurzel schon seit den 1980er-Jahren bestehende Formation, ein Konzert. Zu hören sind diese am 15. Oktober um 19.30 Uhr im Münchner Untergrund im Einstein Kultur. Die Karten sind zu einem Jubiläumspreis von 5 Euro zu erhalten.

Ebenfalls ein Jubiläum feiert das deutsch-australische Piano-Schlagzeug-Duo Spill, die zusammen mit Gästen am 17. Oktober, 20.00 Uhr, ebenfalls im Münchner Untergrund zu hören sind. Spill feiert sein 20-jähriges Bestehen, eine Zeit in der Tony Buck und Magda Mayas die Erwartungen an ihre Instrumente teilweise umgekehrt haben.

Im November folgen Konzerte von Pianistin Satoki Fuji und Bassist Joe Fonda, die den österreichischen Schlagzeuger Emil Gross mit nach München bringen sowie das Sebastian Gramss‘ Bass Quartett, eine Formation bestehend aus den vier Bassisten Sebastian Gramss, David Sánchez Garcia, Javad Javadzade und Dieter Manderscheid (Titelbild: Von links nach rechts, oben nach unten). Beide Konzerte beginnen um 20.00 Uhr im Münchner Untergrund.

Mehr Informationen zu den Künstlern unter: offeneohren.org

+++ 39. Ingolstädter Jazztage und Jazzförderpreis 2022 +++

Die 39. Ingolstädter Jazztage finden von bis statt. Traditionell werden diese mit der Verleihung des mit 5.000 Euro prämierten Jazzförderpreises der Stadt Ingolstadt eröffnet. Diesjähriger Preisträger ist der Schlagzeuger Quirin Birzer, der am 22. Oktober die Jazztage zusammen mit der Band Trialog eröffnen wird und seine Kompositionen und Arrangements präsentieren wird. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr im Kulturzentrum neun bei freiem Eintritt.

Am 23. Oktober ist ein Jazz-Konzert geplant, dass die Musik von Bigbands und deren Instrumente größeren wie kleineren Kindern näherbringen will: in einer musikalischen Geschichte, zu hören um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr. Auf der Bühne spielt das Musikkollektiv „Schutterneun“. Abends folgt dann das Masterclass-Abschlusskonzert der Stromlos Big Band um 20.00 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt im Kulturzentrum neun.

Mehr zum gesamten Programm unter: kulturamt-ingolstadt.de/jazztage

+++ Christian Sands beim NUEJAZZ 2022 +++

Das vom Nürnberger Jazzmusiker e.V. ausgerichtete NUEJAZZ 2022 Festival konnte für den 26. Oktober den international gefragten Pianisten Christian Sands gewinnen, der um 21.00 Uhr im Saal der „Kulturwerkstatt Auf AEG“ zu hören ist. Sands gastiert dort mit seinem Trio, zu dessen klassischer Besetzung Bassist Yasushi Nakamura und Drummer Clarence Penn gehören. Der 30-jährige Pianist blickt bereits auf eine umfangreiche Vita mit Alben, Konzertauftritten und Engagements mit anderen Künstlern zurück. Mehr Informationen zum Gesamten Festival unter: nuejazz.de