+++ JazzNow! – Transkulturelle Perspektiven und Improvisation – Räume für Begegnung +++ 9. Internationaler Workshop für Jazzgitarre / Gesang 2023 +++

+++ JazzNow! – Transkulturelle Perspektiven und Improvisation – Räume für Begegnung +++

Im Rahmen der JazzNow! findet in München am 4. November 2022 das Treffen des Forums Transkulturelle Perspektiven statt. Unter dem Titel „Transkulturelle Perspektiven und Improvisation – Räume für Begegnung“, soll in einem Workshop mit Musikerinnen verschiedener transkultureller Szenen die Bedienungen für gleichberechtigtes Musizieren und Chancengerechtigkeit ausgelotet werden. Zu den Referentinnen gehören: Samira Memarzadeh (transkulturelle Musikvermittlung und Dramaturgie), Jonathan Sell (Musiker, Komponist, Lehrer) sowie Sven Schwannberger (Lautenist, Sänger). Die Veranstaltung findet im Sudetendeutschen Haus in München statt. Anmeldung per E-Mail unter: veranstaltungen@deutsche-jazzunion.de. Mehr Informationen zum Programm der JazzNow!

+++ 9. Internationaler Workshop für Jazzgitarre / Gesang 2023 +++

Vom 16.–20. Mai 2023 findet in Eppan bei Bozen der 9. Internationale Workshop für Jazzgitarre und Gesang (Helmut-Nieberle-Memorial) statt. Die Dozenteninnen sind Paulo Morello und Bruce Forman für Gitarre sowie Jeanne Gies für Gesang (Titelbild). Der Unterricht beginnt am 16. Mai und findet jeweils von 10.00–13.00 Uhr statt. Gitarristeninnen, die auch Interesse an Gesang haben können Zusatzstunden bei Jeannes Gies buchen. Am letzten Tag wird es ein Abschlusskonzert geben. Der Kurs findet im Hotel Steinegger statt, in welchem auch Zimmer für die Kursteilnehmer*innen reserviert sind. Alternative Unterkunftsmöglichkeiten sind auf der Website des Veranstalters vermerkt. Die Teilnahmegebühren für den Workshop betragen 530 Euro. Anmeldefrist ist der 15. März 2023. Mehr Informationen zur Veranstaltung unter: sonntag-guitars.com