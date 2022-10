Zurück zur Präsenz: Nadin Deventer zum Jazzfest Berlin 2022

Nach zwei hybriden Festivalausgaben mit digitalen Brücken nach New York, Johannesburg, Kairo und São Paulo kehrt das Jazzfest Berlin 2022 in den Präsenzbetrieb zurück und begrüßt vom 3. bis 6. November wieder über 150 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt im Haus der Berliner Festspiele und anderen Spielstätten der Hauptstadt. Anlässlich dessen sprach Klaus von Seckendorff mit der künstlerischen Leiterin Nadin Deventer.

Klaus von Seckendorff: Sie sind mittlerweile zum fünften Mal künstlerische Leiterin des traditionsreichen Berliner Jazzfests, an das besonders hohe Erwartungen geknüpft sind. Wie gehen Sie damit um?

Nadin Deventer: Ich lass mich total ein auf einen stets neuen Prozess des Suchens, des Fragens, des „Verstehenwollens“, was in dem jeweiligen Jahr in der Welt passiert, auch gesellschaftspolitisch. Jedes Mal sitze ich am Anfang vor einem leeren Blatt Papier in der Küche meiner Berliner Altbauwohnung, und das ist auch ein bisschen gruselig. Aber dann geht es los. Es gibt ja unfassbar viel Content, dem man als Kuratorin folgen will. Was die Musiker*innen angeht, ist das natürlich total unmöglich – insbesondere, wenn man wie ich global bucht. Aber man baut sich ja seine Netzwerke auf, und das macht die Sache leichter. Im Lauf von ungefähr sechs Monaten versuche ich dann, aus dem Gefundenen ein Narrativ zu entwickeln.

von Seckendorff: Was war im Jahr 2022 Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen?

Deventer: Der Krieg gegen die Ukraine ist genau während des intensiven kuratorischen Prozesses ausgebrochen. Wir haben uns als Festival natürlich überlegt, ob und wie wir uns dazu verhalten wollen. Zunächst haben wir uns mit der Musik in der Region beschäftigt und festgestellt, dass die folkloristische Tradition auffallend stark ausgeprägt ist. Deshalb haben wir Jazzmusikerinnen gesucht und gefunden, die sich mit dieser Tradition auseinandersetzen. Man kann beim Festival insgesamt neun Projekte erleben mit Musikerinnen vor allem aus dem osteuropäischen Raum und der Schwarzmeer-Region. Viele Beteiligte werden auch bei der Koproduktion KOMПOUSSULĂ am Samstag auf der großen Bühne zusammen spielen.

KOMПOUSSULĂ ist ein Auftragsprojekt zwischen zehn MusikerInnen aus Osteuropa und der Schwarzmeerregion, das drei Projekte zusammenführt, die auch alle apart beim Jazzfest gezeigt werden: Black Sea Songs, Lumpeks und Shadows of our forgotten Ancestors; diese MusikerInnen haben sich im September zum ersten Mal getroffen und dort vier Tage lang geprobt.

von Seckendorff: Es geht um ein weites Feld des von Folk beeinflussten Jazz, nicht nur um die Ukraine?

Deventer: Ich habe sehr schnell beschlossen, dass ich auch ein starkes Signal gegen den verstärkt aufkommenden Nationalismus setzen möchte und auf gar keinen Fall die Ukraine isoliert präsentieren will. Sie wird sozusagen umarmt durch die Anrainerstaaten. Das ist ja eine Region, die im Jazzbereich sehr vernachlässigt wird.

von Seckendorff: Wenn so viele Musiker aufeinander treffen und etwas Neues entwickeln sollen, kann das auch schief gehen. Zu wie viel Risiko auf großer Bühne muss man da bereit sein?

Deventer: Das hat schon viel mit Vertrauen zu tun, aber auch viel mit Dialog. Das Schwarzmeer-Projekt KOMПOUSSULĂ mit Musikern aus drei Formationen ist über mehrere Monate hinweg entstanden. Da sind viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Sowas machen wir auch ohne Leute mit großen Namen.

von Seckendorff: Braucht es die, um einen Abend auszuverkaufen?

Deventer: Ich bin so froh und dankbar, dass das Publikum in Berlin die Neuausrichtung so fantastisch mitträgt. Wir setzten ja sehr viel auf Experiment, auf Herausforderung, auf neue Gesichter und Stimmen. Wir haben für die großen Konzerte 1000 Plätze, die muss man erst mal jeden Abend füllen, abseits vom Mainstream. Aber wir buchen deshalb keine großen Namen. Es zählen die drei Konzerte eines Abends als Gesamtpaket. Es ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Seit ich das Festival mache, habe ich bewusst diese Automatismen hinterfragt: große und kleine Bühne, Haupt- und Nebenkonzert, 20 Uhr und 24 Uhr. Es ist toll, dass das angenommen wird.

von Seckendorff: Eine Nadin Deventer profiliert sich also nicht darüber, dass sie mit genialem Gespür die Großen von morgen aus dem Angebot fischt?

Deventer: Bei diesem Festival hat ein Generationswechsel stattgefunden: andere Perspektiven, ein anderes Wertesystem. Das Jazzfest entwickelt sich sehr dialogisch, ich suche ständig Partner*innen, mit denen ich Projekte entwickle. Die kooperative Arbeitsweise, die auch das Lokale mit dem Internationalen vernetzt, ist mir sehr wichtig. Dass man sich als privilegierte Plattform auch für andere zur Verfügung stellt.

von Seckendorff: Und die Profilierung? Sie sind ja Anfangs ja oft mit Skepsis aufgenommen worden: Kann diese junge (!) Frau (!) das überhaupt?

Deventer: Das sind beim Jazzfest befristete Verträge, und wenn man dieses prestigereiche Festival für ursprünglich drei Jahre gestalten darf – woraus fünf geworden sind und noch zwei weitere, aber das wusste ich ja im Vorfeld nicht, dann sollte man besser kräftig Gas geben.

von Seckendorff: Wo machen Sie wichtige Entdeckungen?

Deventer: Ich fahre natürlich selbst viel zu Festivals, die wie Berlin besonders an der Avantgarde interessiert sind, zum Beispiel nach Saalfelden oder nach New York zum Winter Jazz, auch zu Clubs, in die Metropolen wie London und Chicago, von wo diesmal besonders viele Musiker kommen: die Saxophonistin Matana Roberts, der Schlagzeuger Hamid Drake, der Saxophonist Isaiah Collier oder der Kornettist Ben LaMar Gay.

von Seckendorff: Sind Sie erheblich mehr unterwegs als Ihr Vorgänger, der Journalist Richard Williams?

Deventer: Ich mache das ja auch hauptberuflich. Weitere wichtige Informationsquellen sind andere Veranstalterinnen, natürlich viele Musikerinnen, aber auch zahllose Magazine oder CD-Veröffentlichungen. Es gibt die Showcases, bei denen Bands eines Landes vorgestellt werden, besonders in Skandinavien oder bei der jazzahead! in Bremen. Manche Länder tun da wirklich viel für ihre Leute, aber mir ist es wichtig, gerade auch in Regionen auf Suche zu gehen, die nicht so weit vorne auf der Landkarte stehen.

von Seckendorff: Früher war Exklusivität sehr begehrt nach dem Motto „spielt nur in Berlin und sonst nirgendwo in Europa“.

Deventer: So ein One-Off ohne weitere Konzerte im Umfeld kann schon aus ökologischer Sicht kein Ziel sein. Im November sind im Rahmen des Herbst-Winter-Zyklus besonders viele US-amerikanische Musiker unterwegs. Die haben bei uns dann einen Anker-Gig, eine wichtige Zusage, um die herum sie eine Tournee buchen können. Oft unterstützen wir sie dabei und fragen andere Veranstalter: Diese Leute interessieren uns. Wer macht mit?

von Seckendorff: Aber es gibt doch sicher den Ehrgeiz, Projekte zu präsentieren, die man sonst nicht so schnell zu sehen bekommt?

Deventer: Es geht nicht darum, Musiker exklusiv zu buchen. Aber wir haben viele Premieren im Programm. Die Saxofonistin Matana Roberts aus Chicago wird zum Beispiel in Berlin proben und ihr Projekt „Coin Coin Chapter IV“ zum ersten Mal live aufführen, bevor sie dann von hier aus weiter durch Europa touren wird. Alexander Hawkins und Craig Taborn werden in Berlin proben. Für „Melting Pot“ wählen fünf Festivals jeweils ein Bandmitglied aus, aber die haben schon geprobt, wenn sie kommen, weil Saalfelden immer das erste Festival ist im Jahr.

von Seckendorff: Drei Frauen stoßen da auf zwei Männer. Wie sieht es beim Festival insgesamt aus?

Deventer: Also ich finde Statistiken durchaus wichtig, schon wegen der Überprüfbarkeit dessen, was wir hier machen. Wir haben dieses Jahr 150 Musiker*innen aus 25 Ländern, und von insgesamt 39 Projekten an vier Festivaltagen sind 18 von Frauen geleitet oder co-geleitet.

von Seckendorff: In einem Fall sollen Sie sogar für weibliche Beteiligung gesorgt haben.

Deventer: Ursprünglich war Hamid Drake’s Turiya: „Honoring Alice Coltrane“ ein rein männliches Projekt. Ich fand das bizarr und habe darüber mit dem Schlagzeuger Hamid Drake geredet. Der kam dann selbst mit dem tollen Vorschlag, die syrische Flötistin Naïssam Jalal einzuladen und Sheila Maurice-Grey, die Trompeterin der Londoner Band Kokoroko.

von Seckendorff: Welche Aufträge hat das Jazzfest neben KOMПOUSSULĂ vergeben?

Deventer: Der amerikanische Pianist Craig Taborn wird sich mit drei Musikerinnen aus Berlin verschalten. Dann machen wir am Freitag „Playing the House“. Das ist ein Auftrag, den wir zusammen entwickelt haben mit dem Kollektiv „Umlaut“ aus Berlin und Paris. Die sind stilistisch von total Avantgardistischem bis zum tanzbaren Bigband-Swing sehr divers aufgestellt. Da werden werden wir die Bühne total umgestalten und bespielen dreieinhalb Stunden lang den gesamten Raum mit vielen Projekten drumherum im ganzen Haus.

von Seckendorff: Ihnen ist ja der Einbezug der Berliner Szene ein wichtiges Anliegen.

Deventer: Es gibt eine riesige Vielfalt in dieser hochtourigen Kulturmetropole. Die Taktung ist schneller als in vielen anderen europäischen Städten. Es gibt viele Festivals und Konzertreihen, außerdem allein circa 15 Orte, zum Teil klein und sehr speziell, die Jazz und improvisierte Musik präsentieren. Es kommen ja immer noch ständig junge Top-Musiker*innen, um sich in Berlin weiter zu entwickeln und zu vernetzen. Da müssen wir uns natürlich fragen: Welche Rolle wollen wir dabei spielen? Wie können wir Spannendes hinzufügen, ohne zu verdrängen?

von Seckendorff: Alle Festivals wollen insbesondere junges Publikum dazu gewinnen.

Deventer: Auch wir setzen auf viele junge Musiker. Aber weil sie spannende Sachen zu bieten haben, und nicht nach der Formel „hip, elektronisch und Richtung Pop“. Als stark subventioniert, privilegiertes Festival versuchen wir, einen relevanten Beitrag zu leisten zu all dem, was schon da ist in Berlin. Und ich kann sagen: Da muss man sich ganz schön auf den Hosenboden setzen.