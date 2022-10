+++ Ellington Trio im Jazz Club Hürth +++ Konzerte und Streams im Jazz Club King Georg +++

+++ Ellington Trio im Jazz Club Hürth +++

Für kurzfristig entschlossene Jazzer gibt es noch die Möglichkeit, ein Konzert des Ellington Trios in Hürth wahrzunehmen. Am 7. Oktober 2022 sind Sängerin Barbara Barth, Pianist Gero Koerner und Bassist Caspar van Meel zusammen mit einem besonderen Gast, dem Trompeter Frederik Köster zu hören, den das Trio im Rahmen ihres zweiten Album „Things ain’t what they used to be“ eingeladen haben. Aus dem Geiste Ellingtons schöpfend – daher auch der Name – versucht das Trio den Bogen zwischen Tradition und Avantgarde zu spannen. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr, Karten nur über die Abendkasse. Mehr zum Konzert unter: jazzclub-huerth.de

+++ Konzerte und Streams im Jazz Club King Georg +++

Der Kölner Jazz Club King Georg weist auch im November 2022 auf sein umfangreiches Konzertangebot inklusive Highlights hin. Am 11. November ist die österreichische Saxophonisten und Komponistin Muriel Grossmann zu hören. Es folgen am 15. November das Harry Allen Quartet (Titelbild), zu dem der international renommierte Jazzpianist Martin Sasse gehört wie auch am 21. November das Quartett von Stefanie Lottermoser, die dabei ihr neues Album „In Dependence“ vorstellen wird. Abschließend sei noch auf das Konzert von Monika Kabasele am 29. November hingewiesen, dass sie unter anderem mit Martin Sasse und Special Guest Jon Boutellier bestreiten wird. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und sind darüber hinaus als Live Stream abrufbar. Mehr Informationen zu Tickets und weiteren Programmpunkten des King Georg Jazz Clubs unter: kinggeorg.de