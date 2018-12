Carl-Bechstein-Wettbewerb für Jazzpianisten: Mitschnitte jetzt online

Reinel Ardiles Lindemann beim Carl Bechstein Wettbewerb 2018 in Berlin Foto: Godehard Lutz

Anfang November fand der 5. Carl-Bechstein-Wettbewerb für junge Pianistinnen und Pianisten in der Kategorie Jazz in Berlin statt. (Wir berichteten hier). Jetzt sind die Live-Mitschnitte von nmzMedia der vier Preisträger Vincent Meißner, Reinel Ardiles Lindemann, Adrian Surojit Müller und Moses Yoofee Vester online und jederzeit einsehbar. Gefordert waren von allen Teilnehmern Jazz-Kompositionen aus mindestens zwei verschiedenen musikalischen Stilen mit Improvisationsabschnitten. In den Altersgruppen 3 und 4 war außerdem je ein Pflichtstück vorgegeben: Über „Gone With The Wind“ mussten die 17- bis 18-jährigen, über „I Remember April“ die 19- bis 20-jährigen Teilnehmer improvisieren. In der Gruppe 4 musste zudem mindestens eine Eigenkomposition gespielt werden. Die Videos finden Sie direkt unter folgenden Links:

Carl Bechstein Wettbewerb 2018 – Vincent Meißner: „Will never start it”

Carl Bechstein Wettbewerb 2018 – Moses Yoofee Vester: „Stairs”

Carl Bechstein Wettbewerb 2018 – Adrian Surojit Müller: Freie Improvisation

Carl Bechstein Wettbewerb 2018 – Reinel Ardiles Lindemann

