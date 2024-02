Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 19.02.2024 bis 25.02.2024

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 08. Die Übersicht zum Download als PDF. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1. Alle Angaben ohne Gewähr.

Inhalt

mo – 19.02.2024

19:30:00 +++ Ö1

Trompeter Dave Douglas und sein New Quintet beim Jazzfestival Saalfelden 2023

Für den mittlerweile 60-jährigen US-amerikanischen Trompeter Dave Douglas war es beinahe ein Heimspiel, als er am 20. August letzten Jahres erneut im Städtchen am Steinernen Meer im Salzburger Pinzgau auftrat. Knapp 30 Jahre zuvor hatte er sich beim hiesigen Jazzfestival Saalfelden im Quartett Masada von Saxofonist John Zorn vorgestellt, seither ist Douglas -längst einer der bedeutendsten seines Fachs im Gegenwartsjazz -ebenda oftmals zu Gast gewesen.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Karsten Mützelfeldt

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

heute mit: Susanne Alt | John Surman | Angelo Verploegen

22:33 bis 23:30 ++ +NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Sarah Seidel

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Ein Pionier der Musikvermittlung – Zeit-Ton Zeitreise mit Hans Schneider

Er gilt als Pionier der Musikvermittlung, der Jugendlichen gegenüber zeitgenössischen Kompositionen und deren Klangwelten das Fremde nimmt und gemeinsam mit ihnen selbst Klangexperimente umsetzt. Hans Schneider, im vergangenen Jahr 70 Jahre alt geworden, hat von 1993 bis 2001 als Initiator das nach wie vor beispielhafte österreichweite Musikvermittlungsprojekt „Klangnetze“ geleitet.

Schneider lehrte am Musikpädagogischen Institut der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und war bis 2016 Professor an der Hochschule für Musik Freiburg. Die zeitgenössische, experimentelle Musik spielte immer eine große Rolle in seinem innovativen Unterricht und in seinem Leben.

Eine Zeit-Ton Zeitreise mit Hans Schneider durch die vielfältige österreichischen Musikszene vor der letzten Jahrtausendwende, von Impro bis Komposition, von grafischer Notation bis hin zu akribisch vorgeschriebenen Handlungsanweisungen. Gestaltung: Marie-Therese Rudolph

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Long Story Short

di – 20.02.2024

01:05 bis 05:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz

20:05 – 21:00 +++ SWR2 Jazz Session

ENJOY JAZZ 2023: Alexandra Lehmler invites Jan Bang & Vincent Courtois

Von Konrad Bott. Adieu Erwartungshaltung! Die Saxofonistin Alexandra Lehmler hat sich mit Jan Bang und Vincent Courtois zwei Musiker ins Boot geholt, die ihr Spiel auf ganz eigentümliche Weise bereichern. Saxofon und Cello werden durch Elektronik ergänzt, die Klänge zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erfasst, zerstückelt, gedehnt, wiederholt und neu angeordnet. Drei sehr unterschiedliche musikalische Stimmen ringen miteinander, umschlingen sich und stehen dabei doch gleichberechtigt Seite an Seite. Als Wahl-Mannheimerin ist Alexandra Lehmler damit in der Alten Feuerwache ein überraschendes Heimspiel gelungen..

21:00 bis 22:00 +++ NDR Kultur

neue musik: Jazz und Jazz-Allusionen in der Neuen Musik

Von Helmut Peters. Die Grenzen zwischen Neuer Musik und Bigband-Sounds verwischen in Stefan Kellers gerade auf CD neu erschienenem Stück „hybrid gaits“. Wir hören in der „neuen musik“ aber noch ganze andere Stücke, die zeigen, wie stark sich Jazz und die Musik vom 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein gegenseitig beeinflusst haben. Sogar die NDR Bigband wird bei ihren „Bartók Conversations“ im Februar mit einem Klassiker der Moderne in einen Dialog treten.

21:05 bis 22:00 +++ Deutschlandfunk

Jazz Live: Improvisations-Schwestern – Die sisters in jazz

Isabelle Bodenseh, Flöte; Milena Hoge, Harfe; Izabella Effenberg, Vibrafon, Sundrum, Steeldrum; Katharina Gross, Bass; Imogen Gleichauf, Schlagzeug. Aufnahme vom 25.10.2023 aus dem Beethoven-Haus, Bonn. Am Mikrofon: Anja Buchmann

Immer wieder andere Frauen stehen bei den „sisters in jazz“ auf der Bühne: Manche haben schon zusammengespielt, andere kommen neu hinzu. Im Beethoven-Haus Bonn trafen die Instrumente Flöte, Harfe, Vibrafon, Steeldrum, Bass und Schlagzeug aufeinander. Alles begann 2015 beim schwedischen Ystad Jazzfestival, als die Saxofonistin Nicole Johänntgen und die Vibrafonistin Izabella Effenberg aufeinandertrafen: Das waren die Anfänge des Netzwerks „sisters in jazz“, einem lockeren Pool von internationalen Musikerinnen, die in verschiedensten Formationen und Ländern miteinander spielen. Jede bringt ihre eigenen Ideen ein – und die erste Probe findet in der Regel am Tag der Aufführung beim Soundcheck statt. Auch im Bonner Beethoven-Haus wurden am 25. Oktober 2023 noch Abläufe besprochen und Arrangement-Ideen ausgetauscht. Am Ende stand ein furioses Konzert voller Kraft, Virtuosität und positiver Energie, das vom Publikum gefeiert wurde

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Anja Buchmann

22:05 bis 23:00 +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Der Komponist Claude Vivier – Eine Sendung von Johann Jahn

22:05 bis 22:50 +++ Deutschlandfunk

Musikszene: Neue Musikkulturen in Deutschland – Zwischen globaler Klassik und trans-traditioneller Avantgarde

Von Babette Michel. Wie kann zeitgenössische Musik klingen, die der Diversität unserer Gesellschaft gerecht wird? Sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, ist dem Trickster Orchestra zu wenig. Das Kollektiv aus Berlin feiert radikale Vielfalt zwischen westlicher, arabischer und türkischer Klassik, chinesischer und japanischer Tradition, Neuer Musik, Jazz. Auch das Kölner Kollektiv Beyond The Roots forscht am gemeinsamen Klang, mit Geige, Djoze, Klarinette, Sitar, Santur. Mittelalter-Modi, irakische Makame, Hildegard von Bingen, innovative Musik mit Wurzeln im Orient treffen sich in Projekten der Kölner Sängerin Maria Jonas mit dem Kniegeige-Virtuosen Bassem Hawar. Reflektionen über neue Musik jenseits der Wurzeln.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

heute mit: Sun Ark | Ches Smith | Brigade Futur III

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Konzert: Mitschnitt aus der JazzHall vom 25.11.2023 (2/2)

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Techno-Quantensprung – Zeit-Ton Zeitreise. Die Reihe „Artificial Intelligence“ des Labels WARP

Von 1992 bis 1994 brachte WARP „Artificial Intelligence“ heraus: Eine achtteilige Serie, die mit der Compilation „I“ eröffnet und mit „II“ abgeschlossen wurde. Damit hievte das englische Label elektronische Musik auf ein neues Level: Zum einen Aktualisierungen elektroakustischer Musikgeschichte, zum anderen in Sound formulierte Perspektiven des aufziehenden Internet-Zeitalters. Es etablierte ein Genre, das bald Intelligent Dance Music oder Electronica genannt wurde. In dieser Zeit-Ton Zeitreise blicken wir 30 Jahre zurück zu diesen beiden Alben mit Stücken u.a. von Autechre, Aphex Twin und Scanner.

1989 gründeten die Plattenhändler und Musiker Steve Beckett, Rob Mitchell und Robert Gordon in Sheffield WARP Records. Die mittelenglische Stadt hatte seit den frühen 1970er Jahren durch Bands wie Cabaret Voltaire eine florierende Experimentalelektronik-Szene. Etwa zeitgleich zur Label-Gründung begann Techno, damals Rave genannt: Repetitive, elektronische, für den Club produzierte Tanzmusik.

Netzwerk-Rauschen und Zuhör-Musik: „Artificial Intelligence“ präsentierte Stücke, die WARP als „electronic listening music“ definierte. Der Titel macht klar, dass bereits damals über maschinell, sprich künstlich produzierte Intelligenz debattiert wurde. Zudem ging es darum, die Musikerfahrung quasi vom tanzenden Körper in das sitzende Zuhören zu transferieren.

Diese Klänge und Rhythmen ließen sich in die Musique Concrète zurückverfolgen, nun digital hergestellt im eigenen Home-Studio. „Artificial Intelligence“ war eine Art Soundtrack zu der in den frühen 1990ern sich Bahn brechenden digitalen Revolution, die der bis dahin vornehmlich akademischen Elektronik eine gehörige Portion do-it-yourself entgegensetzte. Es klang nach Programm-Abstürzen und falsch getakteten Fax-Geräten: Eine hochaktuelle Medien-Musik, eingerahmt in kulturtheoretische Befunde wie „Mille Plateaux“ von Deleuze/Guattari.

Zahlreiche Kreative und Labels waren von WARP inspiriert, darunter etwa Mille Plateaux aus Frankfurt und in Wien mego sowie die Vienna Electronica.

In diesem Zeit-Ton sind Stücke aus „Artificial Intelligence I“ und „II“ zu hören. Es waren die ersten Experimente von Musikern und Projekten, die später internationale Electronica-Größen wurden. Die Verpackung stammte vom Design-Studio Designers Republic und die Texte vom Musikjournalisten David Toop: Zwei Alben als Befunde des musikalisch-medialen Um- und Aufbruchs. Gestaltung: Heinrich Deisl

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: News & Roots – Barock & Cool: Das Modern Jazz Quartet

Henning Sieverts erinnert an dieses bedeutende amerikanische Ensemble, das ab den 50er Jahren Jazz und klassische, vor allem barocke Musik, kongenial zusammenführte

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: In fremden Gefilden: Der Trompeter Lew Soloff

mi – 21.02.2024

19:05 bis 20:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz: „Songs for a winter’s night”

Mit Aufnahmen von Sängerin Caterina Valente, Trompeter Chet Baker, Schlagzeuger Wolfgang Haffner, Geigerin Terese Lien Evenstad und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Niklas Wandt

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Play Jazz! – Magazin am Mittwoch mit Sarah Seidel

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Mostly Vocal

Ein Porträt des Jazzsängers und Scat-Virtuosen Willi Johanns (Teil 2). Moderation und Auswahl: Beate Sampson

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Birdland – Die Geschichte eines Welthits

do – 22.02.2024

21:05 bis 22:00 +++ Deutschlandfunk

JazzFacts: Träume von Räumen – Die Komponistin, Perkussionistin und Instrumentenbauerin Bex Burch

Von Sophie Emilie Beha. Bex Burch forscht nach Resonanzräumen: an der Küste, in der Werkstatt und im Austausch mit Gleichgesinnten. Und: Bex Burch sucht Vielschichtigkeit. Sie ist nicht nur Komponistin und Schlagzeugerin, sondern auch Produzentin und Instrumentenbauerin. Die britische Musikerin widmet sich nicht nur dem Free Jazz, sondern auch Post-Punk und Avantgarde. Auf ihren Aufnahmen hört man unermüdliche Kreativität und stets den Wunsch, neue musikalische Herausforderungen anzunehmen. Ende letzten Jahres veröffentlichte Bex Burch ihr Debüt-Soloalbum „There Is Only Love And Fear“, das international auf große Resonanz stieß. Geboren und aufgewachsen ist sie im englischen Yorkshire. Nachdem sie sich in der Londoner Szene für improvisierte Musik etabliert hat, lebt die Künstlerin nun in Berlin.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Jörg Heyd

22:05 bis 23:00 +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Trio Coriolis

Wolfgang von Schweinitz: Plainsound String Trio – „KLANG auf Schön Berg La Monte Young“, op. 39; Plainsound String Trio – „Afshari“. Aufnahme vom 6. Dezember 2023 im Orff-Zentrum, München

21:05 – 22:00 +++ SWR2 NOWJazz

FREEJAZZBLOG ON AIR: Black History

Von Martin Schray und Julia Neupert. Seit vielen Jahren veröffentlicht das internationale Autor*innenkollektiv der Onlineplattform freejazzblog täglich Albumrezensionen, Festivalbesprechungen und Interviews mit einem Fokus auf die experimentellen Spielarten des Jazz und der improvisierten Musik. Freejazzblogger Martin Schray stellt heute – im „Black History“-Monat Februar – Musik vor, die sich explizit mit der afroamerikanischen Geschichte des Jazz auseinandersetzt..

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Heute mit: Laurence Fields | Timo Lassy & Jukka Eskola | Srdjan Ivanovic

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Die NDR Bigband bei der Ruhrtriennale 2023

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All that Jazz

Moderation und Auswahl: Ralf Dombrowski

fr – 23.02.2024

14:05:00 +++ Ö1

Das Lew Soloff/Dietmar Klbk Quintett beim Outreach-Festival 2008

18:00 bis 19:00 +++ NDR Kultur

Musica: Jazz

Jazz ist Echtzeitmusik. Sie entsteht im Moment und entfaltet live eine besondere Stärke. Jeden Freitag gibt es in Musica Konzertaufnahmen der NDR Jazzredaktion. Dafür besuchen wir aktuelle Festivals, graben in unserem Archiv nach legendären Schätzen und präsentieren die stilistische Vielfalt auf den Bühnen des Jazz.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Manuela Krause

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Freitag mit Sarah Seidel

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Klang aus Spannung – Wien Modern 2023. Das Projekt „Phantom Voltage“ von Peter Kutin, Florian Kindlinger und Christina Kubisch.

Analoge Klänge, gewonnen aus der Physik des Stromes, aus Kabeln, Neonröhren und Rotoren: Das war im Rahmen von Wien Modern am 6. November 2023 in einer eindrucksvollen Konzertperformance von Peter Kutin, Florian Kindlinger und Christina Kubisch im Angewandte Interdisciplinary Lab zu erleben – unter Beteiligung der Cellistin Maiken Beer. In der Kassenhalle der Otto-Wagner Postsparkasse waren unter dem Titel „Phantom Voltage“ Induktionsobjekte, kinetische Klangmaschinen und Licht-Feedbacksysteme versammelt, arrangiert zu einem konzisen musikalischen Zusammenspiel von Klang, Bild, Licht, Farbe, Raum und Instrument. Wir bringen Ausschnitte aus diesem immersiven Konzert und fragen bei den Künstler:innen und dem Mechatroniker Matthias Lenz nach, welche Geheimnisse in diesen optisch berückenden Klangmaschinen stecken. Gestaltung: Rainer Elstner

sa – 24.02.2024

00:05 bis 06:00 +++ Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Generationen-Treffen – Simon Nabatovs Fine Mesh-Ensemble. Aufnahme vom 19.9.2023 aus dem Loft, Köln. Am Mikrofon: Thomas Loewner

02:07-03:00 JazzFacts +++ Trance und Ritual: Die syrisch-französische Flötistin Naïssam Jalal – Von Karl Lippegaus

03:05-03:55 Rock et cetera: Heiß, aber kein Müll. Die kanadische Band Hot Garbage. Von Anke Behlert

04:05-05:00 On Stage: Blood Brothers (1/2) – Mike Zito & Albert Castiglia (USA). Aufnahme vom 30.10.2023 in der „Blues Garage“ Isernhagen. Am Mikrofon: Tim Schauen

05:05-05:30 Milestones – Jazzklassiker: „Es gibt kein Ziel!“ – Dem Saxofonisten und Komponisten Henry Threadgill zum 80. Geburtstag. Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

05:40-06:00 Milestones – Jazzklassiker: „Es gibt kein Ziel!“ – Dem Saxofonisten und Komponisten Henry Threadgill zum 80. Geburtstag. Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

13:04 bis 15:00 +++ WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

14.05 bis 15:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

KlassikPlus: Musik zum Abkühlen – Chill-out in der Klassik

Das englische Verb „to lounge“ bedeutet faulenzen, herumliegen, herumsitzen. „To chill“ heißt abkühlen. Damit ist auch schon beinahe alles über die Musik gesagt, die die man in Lounges oder Chill out Rooms hört: sie soll den Puls nicht in die Höhe treiben, soll weder Ohren noch Gehirn zu sehr beanspruchen, sondern uns angenehm berieseln. Lounge-Musik oder Chill-out-Musik nennt man denn auch diese Art von Klangerzeugung, die zwar bestimmten Regeln unterworfen zu sein scheint, für die es aber keine verbindlichen Definitionen gibt. Fast immer jedoch ist es Musik, die einfachen, eingängigen Motiven und Strukturen folgt. Eine Erfindung der neueren Zeit ist diese Art Musik jedoch nicht. Chill-out-Musik gab es schon zu Mozarts Zeiten und sogar im Barock, nur wurde sie damals noch nicht so genannt. BR-KLASIK erkundet Chill-out-Musik in der Klassik mit überraschenden Fundstücken. Eine Sendung von Robert Jungwirth

17:05 bis 17:55 +++ Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

18:05 bis 19:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: „Liebe, Tränen, Melodien”

Mit Aufnahmen von Lia Pale, Chris Gall, Joe Henderson, Nina Simone und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Live Jazz: Ingrid Laubrock Trio | Jazzfest Berlin, November 2023

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Ingrid Laubrock Trio || Ingrid Laubrock, sax | Brandon Lopez, kb | Tom Rainey, dr | Jazzfest Berlin, Jazzclub A-Trane, November 2023

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

20:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Konzert: Der Nachwuchs im Fokus

An diesem Abend Musik im Großformat mit zwei Big Bands und zwei kreativen Stimmen des europäischen Jazz.

Das Bundesjazzorchester traf 2023 zum ersten Mal auf die preisgekrönte britische Pianistin, Komponistin und Bandleiterin Nikki Iles. Neben Schätzen aus ihrem persönlichen Notenarchiv hat Nikki Iles darin auch neue Kompositionen vorgestellt, die ein weiteres Kapitel in ihrer langen und bedeutenden Karriere im britischen Jazz markieren.

Als Inspirationsquellen dienten ihr sowohl Frauen wie die amerikanische Jazzpianistin Geri Allen oder die britische Sozialdemokratin Ellen Wilkinson als auch die Weite der Landschaften ihrer Heimat sowie ihre Erfahrungen während der Pandemie.

Im zweiten Teil der Sendung dann ein außergewöhnliches und internationales Band-Projekt: Seit 1965 stellen die Jazzredaktionen der European Broadcasting Union (EBU) einmal im Jahr eine Big Band mit handverlesenen Jazzmusiker:innen zwischen 16 und 30 Jahren zusammen. Im Euroradio Jazz Orchestra (EJO) spielen und arbeiten sie miteinander und geben Konzerte. Im Oktober 2022 war der WDR Gastgeber dieser Arbeitsphase, die mit einem Konzert im Kölner Stadtgarten ihren Höhepunkt fand.

Bundesjazzorchester, Leitung: Nikki Iles; Euradio Jazz Orchestra, Leitung: Hendrika Entzian. Aufnahme aus der Musikakademie Rheinsberg

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:03 – 23:00 +++ SWR2 JAZZTIME

HOCHOFEN HEISSER RHYTHMEN: Geschichte des Latin Jazz in New York (Teil 2)

Von Henry Altmann. NYC, die Abkürzung von New York City, könnte auch für New York Clavé stehen, eine Zentralfigur der Latin Music. Denn New York ist ein „melting pot“, ein Schmelztiegel, der Kulturen. Ob Gloria Estefan, West Side Story, das Fania-Latin-Imperium oder Paquito d’ Rivera, Latin Jazz hat Grenzen nicht nur zwischen Afro- und Lateinamerikanern, sondern auch die zum weißen Mainstream und der jüdischen Community überwunden. Teil 2 über New York als „Hochofen heißer Rhythmen“ zeigt, wie sich aus einer Unterhaltungs- und Tanzmusik ein eigenständiges Genre entwickelte, das dem Jazz, aber auch der Popmusik wichtige Impulse gab.

22:40:00 +++ Ö1

Otto Lechner er das Wiener Akkordeonfestival, Martin Philadelphy und „Woina“ 2023 im Wiener RadioCafe

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Rebekka Bakken: Always On My Mind

Auf dem Schleswig-Holstein Musik Festival 2023 präsentierte die Sängerin Rebekka Bakken mit ihrer Band ihr Programm „Always On My Mind“. Darin interpretiert die Norwegerin Songs, die sie schon ihr Leben lang begleiten, auf persönliche und intime Weise neu. Einflüsse aus skandinavischer Folklore, Jazz und Soul hör- und spürbar. – Konzertaufnahme aus dem alten Hafenschuppen C in Lübeck. Moderation: Claudia Hartmann

23:03:00 +++ Ö1

Otto Lechner er das Wiener Akkordeonfestival, Martin Philadelphy und „Woina“ 2023 im Wiener RadioCafe

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Der Saudade-Booster – Die portugiesische Sängerin Maro

Es gibt ein Foto von der Sängerin Maro, auf dem man die Portugiesin zusammengekauert auf einem kleinen Flecken Erde erkennt – ringsum: Meer, Weite, sonst nichts! Ist das der Zustand einer Künstlerin, die 2022 den 9. Platz beim „Eurovision Song Contest“ für ihr Land ersingt? Der Song kommt überhaupt nicht laut-krachend daher, sondern gehört in die Kategorie der sanft-sensiblen Balladen-Literatur. Wie geht Maro mit dem plötzlichen Hype um ihre Person um? Aber mehr noch die Frage: Wie ist es, wenn es danach wieder stiller wird, wenn die Bühnen wieder kleiner werden? Sitzt man dann zusammengekauert auf einem kleinen Flecken Erde? Maro gibt ehrliche Antworten und schafft mit ihrer samtigen Stimme ein paar magische, melancholisch-portugiesische Momente. Eine Sendung von Roland Kunz

so – 25.02.2024

00:05:00 +++ Ö1

(Fortsetzung); Otto Lechner er das Wiener Akkordeonfestival, Martin Philadelphy und „Woina“ 2023 im Wiener RadioCafe

13:00 bis 14:00 +++ hr2-kultur

Kaisers Klänge – Musikalische Entdeckungsreisen: Wenn’s plötzlich swingt – Jazz für jedermann

David Bowie wollte eigentlich Jazzmusiker werden, und von Georg Kreisler gibt es sogar ein ganze Jazzplatte. Die Liebe der Pop- und Unterhaltungsmusiker zum Jazz ist größer als man denkt!

Ob Elton John, Nina Hagen oder die Songwriterin Fee, sie alle gehen auch gerne mal mit waschechten Jazzern auf die Bühne oder stemmen mit ihren Bands coole Jazz-Sessions. Selbst klassische Pianisten und Operndiven können ins Jazz-Fieber kommen!

17:10:00 +++ Ö1

Alles Gute, Otto Lechner!

Am 25. Februar feiert der Akkordeonist und Komponist Otto Lechner seinen 60. Geburtstag. Der in Melk geborene, musikalische Allrounder hat oft bewiesen, wie vielseitig sein Instrument einsatzbar ist, in Jazz, Weltmusikformationen, bei Lesungen und im Theater. Durch Otto Lechner erlebte das Akkordeon in Österreich eine bemerkenswerte Renaissance auch abseits der traditionellen Volksmusik. Musikalische Wegbegleiter waren und sind Saxofonist Max Nagl, Gitarrist Karl Ritter, Schlagzeuger Wolfgang Reisinger, Oud-Spieler Dhafer Youssef, Jazzlegende Joe Zawinul oder auch seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Anne Bennent.

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

hr-Bigband: Konzerte und Produktionen u.a. mit: Play! – With Darcy

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Der Kanadier Darcy James Argue ist einer, der ein großes Faible für das Orchestrale hat. Seine „Secret Society“ ist als wegweisendes Jazzorchester in der aktuellen Szene bekannt. Argue kennt die Vergangenheit des Jazz und verbindet sie mit zeitgenössischen Einflüssen. Er liebt die Vermischung von Genres. Es wurde Zeit, ihn nun auf die nächste Generation Studierende des Masterstudienganges Bigband an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt loszulassen! Hören Sie heute den zweiten Teil dieser Studioproduktion aus dem November vergangenen Jahres.

19:05:00 +++ Ö1

Sängerin Eva Plankton und Gitarrist Peter Taucher servieren Klänge für aufmerksame Hörer:innen

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Nikos Tsiachris – Flamenco & Jazz

Zwei Herzen schlagen in der Brust von Nikos Tsiachris: Da ist zum einen seine Liebe zum Flamenco, die er beim Studium in Thessaloniki entdeckt hat. Und da ist die Liebe zum Jazz. Beides kommt zusammen in der Musik von Rasgueo, der Berliner Band, in der Tsiachris seit 2012 Gitarre spielt. In Late Night Jazz ist Nikos Tsiachris zu Gast bei Carsten Beyer und spricht mit ihm über die Musik von Rasgueo, seine Solo- Projekte und über das Verhältnis zu seiner Wahlheimat Berlin. Moderation: Carsten Beyer

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Experimentelles vom New Adits Festival Klagenfurt – Weite, Tiefe, Zerbrechlichkeit und Kraft

Mitschnitte vom interdisziplinären Festival New Adits 2023 Nach nunmehr 13 Jahren kann man das New Adits Festival heute durchaus als etabliert bezeichnen, seinen familiären Charakter und die intime Atmosphäre hat es dabei nie verloren. An vier Tagen und vier verschiedenen Locations in der Klagenfurter Innenstadt bieten Kurator:innen Ingrid Schmoliner und Matthias Erian gegenwärtiger Musik und interdisziplinären Kunstformen – zeitgenössisch und experimentell – ein Podium.

Tag zwei der Ausgabe 2023 in der „Villa for Forest“ steht in seiner kontrastierenden Vielfalt im Mittelpunkt dieser „Supernova“-Ausgabe: Christina Ruf eröffnet mit weiten Klangflächen – die Energie der Wikinger trifft auf ihr sechssaitiges E-Cello, Reflexionen klassischen Spiels und Effektexperimente. In mehrdimensionale Tiefen dringt „Iteration“, das Duo aus Bassklarinettist Lucio Capece und Kontrabassist Werner Dafeldecker, mit seinen organischen Improvisationen vor. Urška Preis aka rouge-ah collagiert Saiteninstrumente, Sub-Bässe und Field Recordings zu kraftvollen Meditationen und Bernhard Breuers Rhythmusprojekt „Black Pulse“ verschränkt technoide Beats mit perkussiven Melodien. Gestaltung: Christine Pleschberger

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Zwischen Dunkelheit und Licht – Sanfte isländische Klangwelten

Ohne die isländischen Wurzeln wäre die Musik von Jóhann Jóhannsson nicht das, was sie bietet: Eine Entdeckungsreise zwischen Dunkelheit und Licht, die „Höreinblicke“ in ein Land gewährt, in dem auch MusikerInnen wie Ólafur Arnalds, Emiliana Torrini, Sigur Rós, Ásgeir Einarsson, Björk und Valgeir Sigurdsson zuhause sind. Berge, Weite, Einsamkeit, Lichtspiele und Dunkelheit der Insel lassen eine besondere musikalische Atmosphäre entstehen. Das abgeschiedene Leben, die Kultur mit ihrer Mythologie und die herbe Schönheit der Natur geben der isländischen Musik eine ganz besondere Identität und Intensität, aus der zum Teil „sanfte Klangwelten“ herausgefiltert werden: Isländische Musik trägt Stimmungen in sich, die als „entschleunigt“ und „besänftigt“ wahrgenommen werden, wobei Minimal-Art zum Einsatz kommt, die mit „möglichst reduzierten Mitteln möglichst intensive Ergebnisse“ zu erzielen versucht. Eine Sendung von Roland Kunz

