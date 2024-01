Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 15.01.2024 bis 21.01.2024

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 03. Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

Inhalt

mo – 15.01.2024

19:30:00 +++ Ö1

Sänger-Cellist Abel Selaocoe und The Bantu Ensemble im November 2023 im Wiener Konzerthaus

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Götz Alsmann

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Götz Alsmann

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Heute mit: Ellas Kapell: For All We Know | Peter Ehwald Double Trouble: Dumont Dancer | Reinhardt Winkler: Drop Me Off

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Sarah Seidel

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 bis 00:00 +++ WDR 3

WDR 3 open: World – Der französische Sänger Dominique Dalcan

Dominique Dalcan hat eine vielseitige Musikbiografie: Er ist ein Pionier des French Pop, weil er schon Anfang der Neunziger mit Elektronik arbeitete, hat als Snooze Jazz und Breakbeats zu wunderbaren Downtempo-Tracks gemacht und Soundtracks für Filme wie den Golden Globe-prämierten „Mein Leben in Rosarot”. Doch es hat lange gedauert bis er, unterstützt von 10 Sängerinnen aus der arabischen Welt, auf die Suche nach seinen libanesischen Ursprüngen gegangen ist.

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Komponistinnen aus Südosteuropa – 2023 revisited. Das Buchprojekt „Composing Women“

Über ihren Band „Composing Women – ‘Femininity’ and Views on Cultures and Music of Southeastern Europe since 1918“ spricht die Co-Herausgeberin Elfriede Reissig. Es geht dabei um die Frage der „Weiblichkeit“ in den südosteuropäischen Musikkulturen seit 1918; weniger um „weibliche Ästhetik“ als vielmehr um die leidliche Erkenntnis, dass zeitgenössische musikwissenschaftliche Geschlechterforschung unerlässlich ist, da nur das Musikleben wieder mit der soziopolitischen Realität verknüpft und gemeinsam erkannt wird. Sachverhalte des Musiklebens und soziale Realitäten in politischen Systemen sollen wieder gemeinsam erkannt werden. Nach der Analyse und Präsentation zentraler Biographien werden Strategien zur Überwindung dieser Systeme bewusst gemacht, die Ausgrenzung und Marginalisierung von Komponistinnen im nationalen und internationalen Musikbetrieb zu überwinden.

„Die künstlerische Aktivität von Frauen könnte die Hierarchie der Kulturen auf den Kopf stellen und wie ein umgewendeter Handschuh das Wissen und seine Bedeutung von außen nach innen wenden.“ Was für die Beschreibung von baltischen Komponistinnen erkannt wird, trifft auf viele andere Länder auch zu: einerseits Mut, Verbundenheit mit übersehenen Traditionen und Vorurteils-freie Originalität, andererseits die diskontinuierliche Wahrnehmung der Komponistinnen-Geschichte und der Standpunkte ihrer Protagonistinnen. (Wiederholung vom 7. März 2023) Gestaltung: Irene Suchy

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Long Story Short

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden.

In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 16.01.2024

01:05 bis 05:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Tonart Jazz – Moderation: Katrin Wilke

20:05 – 21:00 UHR +++ SWR2 Jazz Session

AUS DEM ARCHIV: Carla Bley und Steve Swallow 1989 in Stuttgart

Von Julia Neupert. Eine Art Telepathie sei zwischen der Pianistin Carla Bley und dem Bassisten Steve Swallow immer zu spüren gewesen. So schrieb einmal ein begeisterter Kritiker. Die intime Duo-Konstellation erwies sich als ideal für die Interpretation ihrer Kompositionen – reduziert auf das jeweilige musikalische Gewebe, auf klar ausformulierte melodische Gedanken und harmonische Finessen. Vor 35 Jahren waren die im Oktober vergangenen Jahres verstorbene Carla Bley und Steve Swallow zu Gast in Stuttgart und zeigten sich bei den dortigen Theaterhaustagen in Bestform.

21:05 bis 22:00 +++ Deutschlandfunk

Jazz Live: Kollektive Spielfreude – Günter Baby Sommers Brotherhood & Sisterhood

Lina Allemano, Nikolaus Neuser, Trompeten; Anke Lucks, Gerhard Gschlößl, Posaunen; Silke Eberhard, Frank Gratkowski, Raymond MacDonald, Anna Kaluza, Gebhard Ullmann, Matthias Schubert, Saxofone, Klarinetten, Flöten; Uli Gumpert, Klavier; Robert Lucaciu, Bass; Günter Baby Sommer, Schlagzeug, Perkussion, Leitung. Aufnahme vom 25.6.2023 bei JazzBaltica, Timmendorfer Strand

Am Mikrofon: Thomas Loewner. Beim letzten Konzert auf der Hauptbühne der letztjährigen JazzBaltica versetzte der Schlagzeuger und Free Jazz-Pionier Günter Baby Sommer das Publikum mit seiner Großformation Brotherhood & Sisterhood in ausgelassene Feierlaune. Als Inspiration diente dem bald 80 Jahre alten Musiker aus der Nähe von Dresden das Ensemble Brotherhood of Breath, Ende der 1960er-Jahre in Großbritannien gegründet vom südafrikanischen Pianisten Chris McGregor. Die Bigband spielte einen mitreißenden Mix aus Free Jazz und südafrikanischer Musik. Gemeinsam mit einigen der besten Improvisatorinnen und Improvisatoren der deutschen Szene sowie dem britischen Saxofonisten und Musikwissenschaftler Raymond MacDonald lässt Sommers Projekt den Geist der Brotherhood of Breath neu aufleben. Das JazzBaltica-Publikum quittierte den Auftritt mit langanhaltendem Applaus und machte sich danach mit breitem Grinsen in den Gesichtern auf den Heimweg.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Ralf Dombrowski

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Ralf Dombrowski

22:05 bis 22:50 +++ Deutschlandfunk

Musikszene: Jodelmania – Die internationale Karriere des alpinen Gesangs

Von Christoph Wagner. (Wdh.). Mit dem einsetzenden Tourismus in den Alpen wurde auch die alpenländische Kultur einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Das galt vor allem für das unartikulierte Singen aus der Gurgel, wie das Jodeln in einem Reisebericht von 1810 genannt wurde. Bald brachen die ersten Sängergesellschaften zu langen Gastspielreisen auf, um die „Tiroler Träller“ in Europa zu präsentieren. Im Zuge der Alpen-Romantisierung fanden Jodelmotive auch Einzug in Kompositionen von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Johann Nepomuk Hummel. Der Gesang mit Stimmüberschlag wurde derart populär, dass die beliebteste Tiroler Sängergesellschaft, Die Rainers, 1839 zu einer Tournee nach Amerika aufbrach, wo das Jodeln mehr und mehr in andere Musikstile einsickerte, war es Operette, Varieté, Blues, Jazz oder Hillbilly. In den 30er-Jahren steigerte sich die Begeisterung zu einer richtigen Modewelle, wobei das „Yodeling“ vor allem die frühe Countrymusik erfasste und bis heute Spuren in der Musik der USA hinterlassen hat.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Martin Kersten. Heute mit: TheEEs: Temptations of Sound | Aron & The Jeri Jeri Band: I Want To Go Home | Bex Burch: There is only love and fear

22:30 bis 23:00 +++ BR-KLASSIK

Horizonte: „Keine Angst, in See zu stechen“ – Die Komponistin Ethel Smyth

Die Komponistin Ethel Smyth hat in der englischen Frauenbewegung eine wichtige Rolle gespielt. Frauen sollten „nicht dauernd an der Küste herumlungern, aus Angst davor, in See zu stechen“ – das schreibt sie in ihrer Autobiografie „What Happened Next“. Sie selbst nahm sich das zu Herzen: stets im Kampf darum, dass ihre Arbeit in der Männerwelt ernst genommen wird, protestiert sie, wirft Steine, landet im Gefängnis. Mit „The March of the Women“ komponiert sie die Hymne der Suffragetten. Über eine Rebellin, eine Kämpferin, eine lesbische Frau, die sich nicht unterkriegen ließ. Eine Sendung von Hannah Schmidt

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Elbjazz 2023: The Jakob Manz Project / Salomea

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet.

Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

mi – 17.01.2024

21:05 – 22:00 UHR +++ SWR2 NOWJazz

KOSMOPOLIT UND LOKALMATADOR: Der Saxofonist Ohad Talmor

Von Ssirus Pakzad. Der Saxofonist, Komponist und Arrangeur Ohad Talmor ist ein Weltbürger: als Israeli im französischen Lyon geboren, im schweizerischen Genf aufgewachsen und heute meist in Brooklyn lebend. Dort betreibt er den von vielen Jazzgrößen frequentierten Club „Seeds“ und wurde zum Lokalmatador. Talmor hat eine erstaunliche Vita vorzuweisen: Mit Veteranen wie Lee Konitz oder Steve Swallow unterhielt er gemeinsame Projekte. Heute leitet er eigene Formationen wie „Newsreel“. Ohad Talmor ist zudem als Pädagoge tätig, schreibt für Hörspiele und fiel mit neuen Arrangements von Anton Bruckner-Werken auf.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Niklas Wandt

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Niklas Wandt

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Mittwoch mit Sarah Seidel

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Mittwoch mit Sarah Seidel

23:03 bis 00:00 +++ WDR 3

WDR 3 open: World – Jon Fosse: Norwegens Literatur-Nobelpreisträger im Jazz und Folk

Ein ganzes Album auf der Basis von Jon Fosses Texten hat Sinikka Langeland vorgelegt: „Wind and Sun“. „Es ist wie Morgen und Abend“, sagt die norwegische Kantele-Spielerin und Sängerin. „Jon Fosse benutzt Naturbilder, die Texte fragen nach dem Leben, dem Tod, der Spiritualität“. Aspekte, die Sinnika Langeland mit ihrer Musik hervorhebt. Schon vor 20 Jahren hat auch der Saxophonist und Ziegenhornspieler Karl Seglem mit Jon Fosse gearbeitet. Auf ihrem Album „Dikt“ spricht der Dichter seine Verse selbst, umrahmt von neuer Jazzmusik. Babette Michel stellt auch die Hardangergeige von Benedicte Maurseth vor, die das Schaffen von Jon Fosse mit seiner Heimatregion am Hardanger-Fjord verbindet.

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime – Jazz aus Nürnberg: Mostly Vocal – Blues in the night

Aufnahmen mit Camille Bertault & David Helbock, Dee Dee Bridgewater, Eva Cassidy, Miles Davis Sextet & Bob Dorough, Kurt Elling & Charlie Hunter „SuperBlue“, Billie Holiday, Doctor John, und Cedar Walton. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

do – 18.01.2024

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Odilo Clausnitzer

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Odilo Clausnitzer

22:05 bis 23:00 +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Zum 100. Geburtstag der Pianistin Yvonne Loriod

Olivier Messiaen: „La ville d’en haut“ (The Cleveland Orchestra: Pierre Boulez); Pierre Boulez: „Structures“, Heft 2 (Pierre Boulez, Klavier); Olivier Messiaen: „Un vitrail et des oiseaux“ (Ensemble Intercontemporain: Pierre Boulez)

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Elke Bartholomäus: To Speak | Inventionis Mater: Dimention(i)s Mat(t)er | Sunny Five: Candid

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Schultour NDR Bigband

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

The Voice: Gretchen Parlato

Sie hat schon mit Jazz-Größen wie Herbie Hancock und Esperanza Spalding zusammengearbeitet. Ihr Album „Flor“ wurde für den Grammy nominiert und erhielt den deutschen Jazzpreis 2022 für das beste internationale Gesangs-Album. Aktuell ist Gretchen Parlatos Album „Lean in“ für einen Grammy im Rennen – ein Album, das sie mit dem Jazzgitarristen Lionel Loueke aus Benin aufgenommen hat. Höchste Zeit, die Sängerin mit der schmeichel-weichen Stimme und dem Faible für Jazz-Balladen und brasilianische Musik genauer kennenzulernen. Moderation: Ortrun Schütz

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Justin Broadrick (Godflesh) im Zeit-Ton Porträt – 2023 revisited. Mit Justin Broadrick im Lärm der Welt

2023 ist mit „Purge“ das aktuelle Album von Godflesh erschienen. Die Band des britischen Gitarristen, Elektronikmusikers und Sängers Justin Broadrick zählt zu den Begründern des Industrial Metal: Schwere Beats, verzerrte Gitarren- und Bass-Sounds und äußerst kritische Texte über die Gesellschaft und ihre Institutionen sind Markenzeichen von Godflesh. Im April 2023 traten sie am Donaufestival auf. Der Zeit-Ton widmete Justin Broadrick und seinen zahlreichen Projekten zwischen Metal, Elektronik- und Dub-Musik im Anschluss ein Porträt.

Bereits als Teenager spielte der 1969 in Birmingham geborene Justin Broadrick in der Heavy-Metal-Band Napalm Death. 1988 begann er mit dem Bassisten G. C. Green die Band Godflesh. Die Beats kamen nicht von einem Schlagzeug, sondern von einer von Broadrick programmierten Drum-Machine. Das Debüt-Album „Streetcleaner“ (1989) gilt als eine der Gründungsplatten des Industrial Metal. Es folgten acht Alben, die auf aktuelle Einflüsse wie HipHop, Techno und vor allem Dub rekurrierten. „Purge“ ist eine Kondensierung dieser Themen.

Wider die Normen: Durch ein, wie Justin Broadrick im Zeit-Ton-Interview erzählt, relativ liberales Elternhaus hörte er bereits mit acht Jahren Lou Reeds Album „Metal Machine Music“. Wenig später übte er sich selbst in diesen avantgardistischen Gitarren-Feedback-Orgien. Geprägt wurde er von der Industrial- und Post-Punk-Musik der späteren 1970er Jahre. Wie Broadrick betont, liegt sein musikalischer Fokus auf Produktionsweisen und Ästhetiken des Dub; siehe Techno Animal mit dem Produzenten Kevin Martin. Im Zeit-Ton präsentiert Justin Broadrick Stücke von seinem Experimental-Jazz-Projekt God, der Drone-Metal-Band Jesu, dem Noise-Dub-Duo Techno Animal, seinem Elektronik-Projekt JK Flesh sowie aus „Purge“ und anderen Godflesh-Alben: Gut 40 Jahre Sub- und Alternativkultur, Sound-Eskapaden als Apokalypse genauso wie als Katharsis und helle, aber auch dunkle Seiten des Menschlichen. (Wiederholung vom 10. August 2023) Gestaltung: Heinrich Deisl

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All that Jazz

Es ist kaum zu glauben, dass Emma Rawicz erst mit 15 anfing Saxofon zu lernen. Denn die 21jährige Britin mit polnischen Wurzeln zeigt auf dem Tenor eine Reife und Fertigkeit, die andere nicht mal nach Dekaden des Spielens erreichen. Im Vereinigten Königreich wird die Instrumentalistin (sie spielt auch Bassklarinette und Flöte) als Jazzwunder gehandelt. Zwei Solo-Alben gibt es bereits von ihr – außerdem wirkte die junge Frau, die Musik in Farben wahrnimmt (Synästhesie), an Aufnahmen von John Zorns „Bagatelles“ mit. Moderation und Auswahl: Ssirus W. Pakzad

fr – 19.01.2024

14:05:00 +++ Ö1

Das Antonio Flinta Quartett im August 2022 in Borowez, Bulgarien

19:30:00 +++ Ö1

Sängerin Aja Zischg live im ORF RadioCafe in Wien

20:00 bis 22:00 +++ rbbKultur

Jazz Berlin: JazzFest Berlin 2023

„Spinning Time“ – so lautete das Motto des 60. Jazzfests Berlin im November 2023. Dabei kamen viele unterschiedliche Generationen von Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern zusammen, sogar Kinder waren dabei. rbbkultur hat viele Konzerte aufgenommen, und „Jazz Berlin“ sendet nun den dritten Teil mit Höhepunkten vom Festival, unter anderem mit dem fulminanten Eröffnungs-Spektakel „Apparitions“, der norwegischen Musikerin Marthe Lea und der Entdeckung vom Jazzfest: der mexikanischen Bassistin und Komponistin Fuensanta und ihrem Ensemble. Moderation: Holger Zimmer

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Manuela Krause

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz – Moderation: Manuela Krause

22:05 bis 22:50 +++ Deutschlandfunk

Milestones – Jazzklassiker: Treibende Kraft an den Trommeln – Zum 100. Geburtstag des Schlagzeugers Max Roach

Am Mikrofon: Bert Noglik. Er war einer der Motoren bei der Entstehung und Entfaltung des modernen Jazz. Max Roach hat maßgeblich zur Emanzipation des Schlagzeugs von seiner begleitenden Rolle und zugleich zum Erstarken des afroamerikanischen Selbstbewusstseins beigetragen. Geboren am 10. Januar 1924 in New York, stieß er bereits in jungen Jahren zum Kreis um Dizzy Gillespie und Charlie Parker und profilierte sich als einer der ersten Bebop-Schlagzeuger. Mit „We Insist! Freedom Now Suite“ schuf er ein Manifest der afroamerikanischen Befreiungsbewegung, das bis zum heutigen Tag nichts von seiner Aktualität verloren hat. Bis in sein spätes Schaffen hinein bewies Max Roach, der mit Chören, Streichquartetten, Perkussionsensembles und Sinfonieorchestern zusammenarbeitete, seine Meisterschaft und sein Streben nach musikalischer Erneuerung.

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Aktuelles aus der Welt des Jazz, neue CDs und Konzerttipps

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Aktuelles aus der Welt des Jazz, neue CDs und Konzerttipps

23:03 bis 24:00 Uhr +++ Ö1

Eine feministische Hör-Tour – 2023 revisited. Komponieren, publizieren, organisieren: Wegbereiterinnen aus vier Jahrzehnten

In einer Langen Nacht der neuen Musik im Juli 2023 nahmen Marlene Schnedl und Marie-Therese Rudolph das Radiopublikum mit auf eine Hörwanderung. Im Fokus standen österreichische und in Österreich lebende und arbeitende Musikerinnen, Komponistinnen, Organisatorinnen, Netzwerkerinnen, Pionierinnen, Produzentinnen, Lehrende, die seit Jahrzehnten die Kulturszene bereichern und auch international erfolgreich Spuren hinterlassen. Verwoben mit Künstlerinnen-Gesprächen wurden feministische Positionen diskutiert. Wie viel wurde schon erreicht in der Gleichstellung der Geschlechter in der Musikbranche und an den Musikuniversitäten? Wie viele Frauen braucht es noch und wie wird Genderdiversität überhaupt gefördert? Im heutigen Zeit-Ton tauchen wir für eine Stunden noch einmal in diese Lange Nacht der neuen Musik ein. Gestaltung: Marie-Therese Rudolph und Marlene Schnedl

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz auf Reisen – Barfuß in den Himmel voller Saiten: das Trio des Gitarristen Libor Šmoldas beim 13. Birdland Radio Jazz Festival

Mit Libor Šmoldas (Gitarre), Jay Anderson (Kontrabass) und Adam Nussbaum (Schlagzeug). Aufnahme vom 21. Oktober 2023 im Jazzclub Birdland. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

sa – 20.01.2024

00:05 bis 06:00 +++ Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Schwebendes Klavier und perlende Perkussion. Das Duo Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel. Aufnahme vom 3.5.2023 aus dem LVR-LandesMuseum beim Jazzfest Bonn. Am Mikrofon: Michael Kuhlmann

02:07-03:00 JazzFacts: Neues von der improvisierten Musik – Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

03:05-03:55 Rock et cetera: Das Magazin – Neues aus der Szene. Am Mikrofon: Tim Schauen

04:05-05:00 On Stage: Das Duo OSKA – Aufnahme vom 27.10.2021 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln. Am Mikrofon: Tim Schauen

05:05-05:30 Spielraum: Unter dem Radar – Neue Bands, neue Sounds. Am Mikrofon: Anke Behlert

05:40-06:00 Spielraum: Unter dem Radar – Neue Bands, neue Sounds. Am Mikrofon: Anke Behlert

13:04 bis 15:00 +++ WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

14:05 bis 15:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

KlassikPlus: Zarte Dompteurin: Die tschechische Komponistin Vítězslava Kaprálová

„So ein zartes, stilles Mädchen und so viel Wildheit und Größe in seiner Musik!“, urteilte der Dirigent Václav Talich über seine Studentin Vítìzslava Kaprálová. Gegen den nachvollziehbaren Ratschlag ihres Vaters, es als Frau gar nicht erst zu versuchen, studierte Kaprálová in den 1930er Jahren neben Dirigieren auch Komposition – beides damals ausschließlich von Männern besetzte Berufe. Mit gerade einmal Anfang zwanzig stand sie am Pult so renommierter Klangkörper wie der Tschechischen Philharmonie oder des BBC Symphony Orchestra, wo sie eigene Werke dirigierte. Außer mit ihrer Musik machte sie als femme fatale von sich reden, der die Männer zu Füßen lagen – darunter ihr Mentor Bohuslav Martinů, der sie sein „einziges, süßestes Liedchen“ nannte. BR-KLASSIK stellt die charismatische Künstlerin vor, deren vielversprechende Karriere mit ihrem frühen Tod, 25-jährig, ein jähes Ende nahm. Eine Sendung von Michaela Fridrich (Wdh. vom 17.11.2022)

17:05 bis 17:55 +++ Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

Moderation: Lukas Hammerstein. Musikauswahl: Roland Spiegel

18:05 bis 19:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: Die Grenzenlosen

Musik von Rita Marcotulli & Marco Biondini, Erika Stucky und Cymin Samawatie. Live-Mitschnitte vom 13. bis 15. Oktober 2023 im Kultur- und Tagungszentrum Murnau beim Festival „grenzenlos“. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Live Jazz: Austrian Syndicat | INNtöne Jazz Festival, Österreich, Juli 2023

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Austrian Syndicat || David Helbock, synth, rhodes piano | Peter Madsen, p | Raphael Preuschl, b, bass ukulele | Herbert Pirker, dr | Kornél Mogyoró, perc | INNtöne Jazz Festival, Buchmannhof, Scheune, Diersbach, Österreich, Juli 2023

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR2 Jazztime

THE NEWEST SOUND AROUND: Erinnerungen an Jeanne Lee

Von Julia Neupert. Stimme-Tanz-Poesie: Das waren die drei Pole, die Jeanne Lee in ihrem künstlerischen Leben am meisten interessierten. Geboren am 29. Januar 1939 in New York, erkundete sie mit dem Pianisten Ran Blake zunächst die improvisatorischen Freiheiten innerhalb traditioneller Songstrukturen. „The Newest Sound Around“ heißt ihr erstes gemeinsames Album von 1961. Als musikalische Partnerin von Peter Kowald, Cecil Taylor, Anthony Braxton, Urszula Dudziak und ihrem späteren Ehemann Gunter Hampel entwickelte Jeanne Lee später eine höchst originelle eigene Kunst – kraftvoll und poetisch.

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Junge Löwen, alte Tiger

Musik kennt keine Altersgrenzen: in der heutigen Ausgabe begegnen sich Generationen von Musiker:innen. Angelehnt an Pianist Dave Brubecks Album: „Young lions & old tigers“. Mit Aufnahmen von Dave Brubeck, Trompeter Roy Hargrove, Saxophonist Heinz Sauer, Pianist Michael Wollny sowie Amy Winehouse und der Crooner-Legende Tony Bennett. Moderation: Beatrix Gillmann

23:10:00 +++ Ö1

Neuigkeiten aus der Welt des Jazz

Konzertempfehlungen für die kommende Woche, Buchbesprechungen, Kurznachrufe und aktuelle Meldungen.

so – 21.01.2024

00:05:00 +++ Ö1

Saxofonist Florian Supancic im Gespräch, Paal Nilssen-Love mit Circus beim Jazzfestival Saalfelden 2022

17:10:00 +++ Ö1

Wort trifft Melodie, Musik trifft Poesie: Emily Dickinson

19:30 bis 20:00 +++ Bayern 2

Musik für Bayern: Klassik, Pop und Jazz – Selbst gemacht!

„Musik für Bayern“ mit David Saam auf Bayern 2 gibt zweimonatlich einen unterhaltenden und informativen Einblick in die lebendige, innovative und kreative Welt-, Volks- und Blasmusik-Szene in Nordbayern.

19:34:00 +++ Ö1

Alois Eberl, Florian Klinger, Philipp Kienberger und Jakob Kammerer im Studio 2 des Wiener Funkhauses

19:40 – 20:00 UHR +++ SWR2 Jazz

GEGENLÄUFERIN: Die Pianistin & Komponistin Elvira Plenar

Von Konrad Bott. Elektronischer Spieltrieb und pianistische Perfektion durchziehen ihre Musik – Elvira Plenar komponiert und improvisiert für sich, fürs Publikum, für Theater und Film. Die in Frankfurt lebende Musikerin schwimmt künstlerisch gerne gegen den Strom und manchmal auch darunter. In der Jazzthetik wurde sie als „pianistische Gegenposition zu Irene Schweizer“ beschrieben. Was sie dazu selbst sagt und wie ihre Musik klingt, erfahren Sie in dieser Sendung.

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

20:04 bis 21:30 +++ SR2 KulturRadio

JazzNow: WND Jazz 2023

20:05 bis 21:00 +++ Deutschlandfunk

Freistil: Black to the Future – Ästhetik und Sound des Afrofuturismus

Von Manuel Gogos. Regie: Philippe Brühl. Produktion: Deutschlandfunk 2024. Afrofuturismus ist eine eigene Ästhetik von People of Color, die postkoloniale Geschichte und Science-Fiction kombiniert. Welche „verrückten“ Visionen entwerfen schwarze Künstlerinnen und Künstler für eine Menschheit der Zukunft?

Afrofuturistische Literatur entwirft alternative Zukünfte, wie William Hayashi in seiner „Darkside Trilogy“: Da leben Afroamerikaner schon lange vor der Mond-Landung heimlich auf der „Dark Side of the Moon“. In der Musik begann der Jazz-Prophet Sun Ra in den 1970er-Jahren in seinen psychedelischen Bühnenshows, alt-ägyptische Astrologie mit einem zukünftigen Auszug der „Afronauten“ in den Weltraum zu verbinden. Heute wird Afrofuturismus Mainstream, wie in dem Hollywood-Blockbuster „Black Panther: Wakanda Forever“ von Ryan Coogler. Die deutsche Schauspielerin Florence Kasumba wurde darin als Weltraum-Kämpferin Ayo zum international gefeierten Star. Es war auch Zeit für eine schwarze Frau als afrofuturistische Heldin.

20:55:00 +++ Ö1

Branford Marsalis Quartet and Kurt Elling: „Upward Spiral“ (2016)

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Jazz Baltica 2023: Karin Hammar & Rita Marcotulli / Tingvall Trio

Karin Hammer ist Posaunistin und stammt aus Schweden. Für das Konzert ihrer Band FAB4 ist die italienische Pianisten Rita Marcotulli dazu gekommen. Sie ist eine der großen europäischen Jazzinstrumentalistinnen, die schon mit Chet Baker, Kenny Wheeler und Pat Metheny zusammengearbeitet hat. Auch skandinavisch und auch vom Klavier bestimmt, ist der Sound des Tingvall Trios. Die Band besteht seit 20 Jahren und ist erfolgreicher denn je. Ihr aktuelles Album „Birds“ haben sie bei ihrem Jazzbaltica-Konzert vorgestellt. Moderation: Claudia Hartmann

