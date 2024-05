Susi Lotter, Moritz Renner und Marina Schlagintweit erhalten den BMW Young Artist Jazz Award 2024

Die BMW Group bleibt dem Jazz treu: Zusammen mit der Landeshauptstadt München verleiht die BMW Group den BMW Young Artist Jazz Award auch in diesem Jahr an drei junge Musikerinnen und Musiker der lokalen Jazzszene. Neben einem Preisgeld von je 5.000 Euro werden Susi Lotter, Moritz Renner und Marina Schlagintweit mit Auftritten im Münchner Jazzclub Unterfahrt und bei den Leipziger Jazztagen ausgezeichnet.

2019 entschied sich Susi Lotter für das E- und Kontrabass-Studium am Jazzinstitut der Münchner Musikhochschule, obwohl sie sich eigentlich mehr auf die Trompete konzentriert hatte. Seitdem hat sie sich als herausragende Bassistin erwiesen und Erfahrungen in verschiedenen Bands und Stilen gesammelt. Ihre Vielseitigkeit reicht vom traditionellen Kontrabass bis hin zu Funk und Soul auf dem E-Bass. Lotter hat einen starken Ruf in der Jazzszene aufgebaut: „Wenn eine Münchner Jazz-Band derzeit eine Bass-Stelle zu besetzen hat, dann wäre wohl bei den meisten Susi Lotter die erste Wahl“, so die BMW Jazz Jury.

Moritz Renner, ein aufstrebendes Talent der deutschen Jazzszene im Alter von nur 22 Jahren, hat sich als Posaunist und Bandleader etabliert. Mit dem preisgekrönten Trio seines älteren Bruders und der Moritz Renner Group, mit der er 2021 sein Debütalbum veröffentlichte, zeigt er sein musikalisches Können. Seine Anerkennung als respektvoller Bewahrer der Jazz-Tradition kombiniert Renner mit innovativen Ansätzen. Der australische Jazz-Posaunist und Komponist Adrian Mears, der in Basel Renners Professor war, sagt: „Er ist ein begnadeter Posaunist mit einem wunderschönen Sound und ein bereits reifer Komponist.“

Die Pianistin und Komponistin Marina Schlagintweit gelangte nach klassischem Unterricht und einem Studium experimenteller elektronischer Musik in Detmold zum Jazz. Inspiriert durch jazzbegeisterte Kommilitonen, fand sie zum Klavier zurück und studierte Jazzklavier und Komposition in München. Mit eigenen teils groß besetzten Ensembles etablierte sie sich in der Szene und prägte sie durch ihre vielfältigen Klangwelten, die Elemente aus Neuer Musik und Klangkunst integrieren. „Der BMW Young Artist Jazz Award würdigt Marina Schlagintweits späte, dafur umso tiefgreifendere Entdeckung des Jazz“, so die Jury.

Die Jury setzt sich zusammen aus: Oliver Hochkeppel (Musik- und Kulturjournalist, Süddeutsche Zeitung), Heike Lies (Musikwissenschaftlerin, Leiterin Bereich Musik & Musiktheater im Kulturreferat der Landeshauptstadt München), Christiane Böhnke-Geisse (Leitung schwere reiter Musik), Roland Spiegel (Musikredakteur, Bayerischer Rundfunk – BR Klassik) und Andreas Kolb (Chefredakteur, JazzZeitung.de und nmz – neue musikzeitung).

Preisträgerkonzerte

Susi Lotter

20. September 2024, Jazzclub Unterfahrt, München 22. Oktober 2024, Leipziger Jazztage

Moritz Renner

19. Oktober 2024, Jazzclub Unterfahrt, München 22. Oktober 2024, Leipziger Jazztage

Marina Schlagintweit

27. September 2024, Jazzclub Unterfahrt, München 26. Oktober 2024, Leipziger Jazztage

Foto: BMW Group