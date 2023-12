Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 18.12.2023 bis 24.12.2023

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 51. Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

mo – 18.12.2023

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Götz Alsmann. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Heute mit: Russ Spiegel: Caribbean Blue | Tom Berkmann: Journey | Potsa Lotsa XL: Chamber Works

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Ralf Dorschel

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Kärntner Werkstatt für Neue Musik – EXPAN. Uraufführungen mit dem Schüler:innen und dem Duo Stump Linshalm

Der Komponist Bruno Strobl hat in Kooperation mit der Musikschule Spittal-Baldramsdorf im Jahr 1991 das Projekt EXPAN als internationale „Werkstatt Neuer Musik“ ins Leben gerufen. Alle zwei Jahre wird nun zeitgenössischer Musik in Oberkärnten eine besondere Plattform geboten, um bei Nachwuchsmusiker/innen und deren Publikum die Begeisterung für „Musikexperimente“ zu wecken. Ein wichtiger Bestandteil beim Erarbeiten dieser „Experimente“ ist der Dialog mit den Komponist/innen. Höhepunkt der „Werkstatt“ ist das Konzert der Uraufführungen im Schloss Porcia. Ensembles der Musikschule Spittal an der Drau/Baldramsdorf und die Profimusiker:innen des Duo Stump Linshalm spielten am Samstag, 4. November 2023 u.a. eigens dafür komponierte Musik von Grzegorz Pieniek, Ming Wang, Misun Kim, Petra Stump und Otto Wanke.

Mit ausgesprochener Spielfreude wurden „Falterfarben“, „Singing Sands“ und „Farbige Wolken“ von den jungen Musikerinnen und Musikern zum Leben erweckt.

Aufgenommen am 4. November 2023 im Musiksaal des Schlosses Porcia in Spittal an der Drau. . Gestaltung: Christine Pleschberger

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Lady Liberty: Esperanza Spalding

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 19.12.2023

00:05 bis 01:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Neue Musik: Neue Räume – Neue Werke – Das neue Institut für Sonologie im Kulturzentrum Amare in Den Haag

Von Hubert Steins. Das Institut für Sonologie ist seit 1986 in Den Haag beheimatet und bezog dort im Juli 2021 neue Räume im Kulturzentrum Amare.

01:05 bis 05:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz – Moderation: Manuela Krause

20:05 – 21:00 Uhr +++ SWR2 Jazz Session

HOMZONE – JAZZ IN SÜDWEST:Das SWR2 Jazz College in Mainz (1)

Von Konrad Bott. Am 21. November findet das SWR2 Jazz College nun schon zum fünften Mal statt, ein Konzertabend mit jungen Musiker*innen aus den Jazzinstituten im Sendegebiet. Auf der Bühne im Roten Saal der Musikhochschule Mainz präsentieren sich dieses Mal: das groovende Stuttgarter Bandkollektiv „Searching for Home“, das zwischen musikalischer Melancholie und Heiterkeit changierende Trio „Inflorescence“ aus Mannheim und das im Straight Ahead Jazz verwurzelte Quartett des Mainzer Saxofonisten Christoph Heimbach.. (Teil 2, Dienstag, 09. Januar 2024, 20.05 Uhr)

21:00 bis 22:00 +++ NDR Kultur

neue musik: Ensembles – Der Nachwuchs

21:05 bis 22:00 +++ Deutschlandfunk

Jazz Live: Quirlig & tief: Das Duo Bureau Bureau und das 4Art Quartett beim 34. Schaffhauser Jazzfestival

Bureau Bureau: Sonia Loenne, Gesang; Michael Cina, Schlagzeug, Perkussion. Aufnahme vom 10.5.2023 aus dem Stadttheater Schaffhausen

4Art Quartett: Marlies Debacker, Klavier; Judith Wegmann, Klavier; Nicolas Wolf, Schlagzeug; Lucas Briner, Schlagzeug. Aufnahme vom 12.5.2023 aus dem Kulturzentrum Kammgarn

Am Mikrofon: Michael Rüsenberg. Die „Werkschau des Schweizer Jazz“ präsentierte auch 2023 wieder Bands, deren Musik die große Bandbreite der aktuellen Jazz-Szene der Alpenrepublik widerspiegelt. Zu den Höhepunkten zählten die Konzerte des Duos Bureau Bureau und des 4Art Quartetts. Einen wortwörtlich theatralischen Festivalauftakt lieferte der Auftritt des Duos Bureau Bureau. Auf der Bühne des Stadttheaters spielten Sonia Loenne und Michael Cina meist eng beieinander, dann wieder über die ganze Fläche verteilt. Einmal nahm Loenne sogar in der ersten Reihe Platz, sie sang von dort den Standard „Goodbye Pork Pie Hat“ von Michael Cina, nur mit den Schlagzeugbesen auf dem Bühnenboden begleitet. Die Ausnahme in einer ungemein quirligen Performance zwischen Jazzgesang und Spoken Word. Der Kunstanspruch des 4Art Quartetts geht schon aus dem Namen hervor. Die Besetzung der Band ist ungewöhnlich: zwei Pianistinnen (Marlies Debacker und Judith Wegmann mit großer Ausdruckstiefe an ihren auch präparierten Flügeln) und die beiden Schlagzeuger Lukas Briner und Nicolas Wolf. Das 4Art Quartett agiert an der Schnittstelle zwischen Improvisierter und neuer Musik. Das Thema ist derzeit im Jazz sehr angesagt. Die vier wissen, wie man’s macht.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Niklas Wandt. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00+++ BR-KLASSIK

Horizonte: Spiritus novus est – Neue Geistlichkeiten in der Musik?

In ihrem Essay „From Interdependence to Devotion in Music“ beschreibt die Bratschistin und Sängerin Annie Garlid eine neue Hinwendung zu (alternativer) Spiritualität und Religiosität als Reaktion auf die Kluft zwischen omnipräsenter Information und einem Verlust an Bedeutung in der hochkomplexen heutigen Welt. Lässt sich eine neue Spiritualität auch in der neuen und experimentellen Musik feststellen? Ein Revival der Orgel, New Age-angehauchte Konzertprogramme, aber auch elektronische Musik und Klangkunst in Kirchenräumen deuten darauf hin. Es scheint ein neues Bedürfnis nach Sinnstiftung, Gemeinschaftsbildung und Transzendenz in der Gesellschaft zu geben. Wie reagiert die Musik auf Instagram-Astrologie, rechte Esoterik und quasireligiöse Achtsamkeit? Kann Kunst heute noch – oder wieder – sakral sein? Eine Sendung von Friedemann Dupelius (Wiederholung von 2021)

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Martin Kersten. Heute mit: Ido Spak: Desert Prince | Virta: Horros | Horst-Michael Schaffer & JBBG: The Space Between Us

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! NDR Jazz Konzerte: Hemera

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet.

Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:03 – 24:00 | Ö1

Ein Meister der Stille wird 80 – Musik, die aus der Stille kommt. Ein Porträt des Posaunisten und Komponisten Radu Malfatti

Wenn es um die Musik von Radu Malfatti geht, ist das wichtigste Wort stets: Stille. Diese hat der gebürtige Innsbrucker zu einem seiner zentralen Gestaltungsmomente gemacht, sei es in der Improvisation mit seinem Instrument, der Posaune, oder in der Komposition. In einem Interview mit Ö1 Jazz-Redakteur Andreas Felber hat er einmal gesagt: „Alle meine Stücke beginnen mit Stille, die auch während eines Klangs präsent bleibt, davon nur zugedeckt wird. Danach ist die Stille jedoch nicht mehr dieselbe.“

Als Musiker hat Malfatti mit stilbildenden Partner:innen zusammengespielt und sich in den Musikszenen vieler Städte Europas bewegt. Er war Mitglied mehrerer Formationen wie etwa von Barry Guys London Jazz Composers Orchestra, Georg Gräwes GrubenKlangOrchester, Willem van Manens Contraband, Andrea Centazzos Mitteleuropa Orchestra und dem King Übü Orchestrü von Wolfgang Fuchs.

Radu Malfatti ist Mitbegründer der experimentellen Künstlergruppe „Wandelweiser“, die sich konzeptuell an John Cage orientiert und über 50 Tonträger veröffentlicht hat. Seit vielen Jahren lebt er nun in Wien. Am Samstag, 16. Dezember 2023 wurde Radu Malfatti 80 Jahre alt.

In dieser „Zeit-Ton“-Sendung steht sein kompositorisches Schaffen im Mittelpunkt, das seit 1981 einen zunehmend größeren Raum in seiner künstlerischen Arbeit einnimmt. Am Samstag, 16. Dezember 2023 war Malfatti zudem in der „Ö1 Jazznacht“ zu Gast. . Gestaltung: Marie-Therese Rudolph

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Das sensible Ich der polnischen Pianistin Kasia Pietrzko

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

mi – 20.12.2023

19:05 bis 20:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz: „The silence of a candle”

Mit Aufnahmen von Paolo Fresu, Helmut Nieberle, Joni Mitchell, Oregon, Dinah Washington und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

21:05– 22:00 Uhr +++ SWR2 NOWJazz

LOCKPFEIFFEN & ANDERE STIMMEXTENSIONS: Die Vokalistin Ute Wassermann

Von Nina Polaschegg. Ute Wassermann ist Interpretin und Improvisatorin mit Wurzeln in der Bildenden Kunst – in ihren Projekten bezieht sie häufig performative und visuelle Elemente mit ein. Als Musikerin konzentriert sich die Wahlberlinerin mal auf den Stimmklang – der nicht selten elektronisch anmuten mag – mal erweitert sie diesen zum Beispiel mit Flöten oder Vogellockpfeifen. Wassermann arbeitet auch als Komponistin, unter anderem für das von ihr mitbegründete Composer-Performer-Kollektiv „Les femmes Savantes“.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Odilo Clausnitzer. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazzfacts: What’s going on? – Features, Interviews und was die Szene (um-)treibt | Aki Takase und Alexander von Schlippenbach

Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt. Seit Ende der 80er leben sie nicht nur zusammen, sie spielen zusammen – mal vierhändig wie jüngst am heimischen Piano in Berlin, mal an zwei Flügeln, mal in größeren Formationen: die Japanerin Aki Takase und Alexander von Schlippenbach, einer der Pioniere des europäischen Free Jazz. Die Sendung lässt Beide zu Worte kommen und stellt Aufnahmen aus 35 Jahren gemeinsamer Zeit vor.

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Mittwoch mit Ralf Dorschel

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zeit-Ton Magazin – Persönliche Highlights aus drei Jahrzehnten Zeit-Ton

Im letzten Zeit-Ton Magazin im Jahr unseres 30jährigen Jubiläums präsentieren wir Ihnen dieses Mal einige unserer ganz persönlichen Highlights der vergangenen drei Jahrzehnte. . Gestaltung: Astrid Schwarz

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Lieblingsstücke – Lieblingsstücke 2023 – Love, Talk, Play

Verspielte, liebevolle und gesprächige Jazzklänge von Sängerin esperanza spalding und Pianist Fred Hersch, vom Red Desert Orchestra der Pianistin Eve Risser, von Saxophonist Joshua Redman und anderen. Moderation und Auswahl: Ulrich Habersetzer

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

do – 21.12.2023

00:05 bis 01:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Neue Musik: Festival Time:Spans

Mary Flagler Cary Hall, New York. DiMenna Center for Classical Music. Aufzeichnung vom 15./19.08.2023

Clara Iannotta: „They left us grief-trees wailing at the wall“ (2020) für Ensemble / Aida Shirazi: „The shadow of a leaf in water“ (2018) für Bassflöte, Bassklarinette, Schlagzeug, Harfe und Violoncello / Yi-Ting Lu: „Timelessness I: Individualism“ (2017) für Flöte, Klarinette, Klavier, Schlagzeug, Violine und Violoncello / Patricia Alessandrini: „Pastorale (Hommage à Alfred Schnittke)“ (2014). Ensemble Signal; Talea Ensemble. Vorgestellt von Carolin Naujocks

21:30 bis 22:30 +++ hr2-kultur

Neue Musik | „250 piano pieces for Beethoven“

Die Bonner Pianistin Susanne Kessel

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Anja Buchmann. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00+++ BR-KLASSIK

Horizonte: Zum 100. Geburtstag von György Ligeti

Ensemble New Babylon; Ensemble der/gelbe/klang; Leitung: Armando Merino. Solist: Marco Riccelli, Klavier

Tania León: „Indígena“; Alexander F. Müller: Neues Werk (Uraufführung); Gloria Coates: „Halley’s Comet“; Lucia Kilger: Neues Werk (Uraufführung); György Ligeti: Klavierkonzert. Aufnahme vom 3. November 2023 im Schwere Reiter in München

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Mette Juul: Celeste | John Beasley, José Armando Gola, Horacio El Negro Hernández El Trio: Live in Italy | Jasper Staps and Rembrandt Frerichs Quartet: The First At Last

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! NDR Bigband: Die NDR Bigband im Radio mit neuen Projekten, Interviews, CDs und Konzerten

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:03 – 24:00 | Ö1

Klang in 360° – musikprotokoll 2023. Die Student 3D Audio Production Competition

Zum zweiten Mal fand am musikprotokoll die Präsentation der Student 3D Audio Production Competition statt. Auf der Ambisonics-Anlage des Grazer Dom im Berg wurden die drei Gewinner-Beiträge der Kategorie Zeitgenössische Computermusik als österreichische Erstaufführungen vorgestellt. Bei dem 2017 vom Institut für Elektronische Musik und Akustik der Kunstuniversität Graz und dem Verband Deutscher Tonmeister initiierten Wettbewerb werden Kompositionen zur Klang-Verräumlichung prämiert. Im Zeit-Ton sind Beiträge des Wettbewerbs zu hören.

Im Rahmen des Festivals ORF musikprotokoll im steirischen herbst gab es wieder eine Listening Session im Dom im Berg auf der dortigen Ambisonics 3D-Soundanlage.

Bei der Student 3D Audio Production Competition (S3DAPC) wird das Ambisonics-Format verwendet, das wegen seiner Einsetzbarkeit in Virtueller Realität und in 360°-Videos in den letzten Jahren hohe Popularität erfahren hat. Zudem ist die dafür genutzte Software Reaper zu einer beliebten

Produktionsumgebung geworden: Studierenden, Audio-Technikerinnen und -Technikern sowie Komponistinnen und Komponisten bietet Ambisonics die Möglichkeit, mit virtuellen, über mehrere Ebenen verteilten Lautsprechern Klangräume zu gestalten.

Gegründet wurde die S3DAPC von Franz Zotter und Matthias Frank, dem stellvertretenden Leiter des Instituts für Elektronische Musik und Akustik sowie dem Vize-Leiter der dortigen Abteilung Elektrotechnik-Toningenieur. Beide waren auch maßgeblich an der Entwicklung des Ambisonics-Formats und der Implementierung einer entsprechenden Soundanlage in den Dom im Berg beteiligt.

Der Wettbewerb findet in den Kategorien Zeitgenössische und Computermusik, Audio-Dokumentation und Soundscapes sowie Studioproduktion statt und wird auf der Tagung Deutscher Tonmeister – einer der europaweit prestigeträchtigsten Veranstaltungen zur Audiotechnik – offiziell prämiert. Bei der Zusammenarbeit mit dem musikprotokoll geht es darum, junge Kreative bei ihrer Arbeit mit 3D-Audiotechnologien zu unterstützen und einem interessierten Festival-Publikum bekannt zu machen.

Wei Yang, Yongbin Dai und Zétény Nagy, die Gewinner der 3DAPC 2023 in der Kategorie Zeitgenössische Computermusik, kommen aus China bzw. Ungarn. Im Zeit-Ton sind diese und weitere Stücke speziell im 5.1 Surround Raumklang-Sound zu hören und Franz Zotter und Matthias Frank erzählen über die sechste Ausgabe der S3DAPC. . Gestaltung: Heinrich Deisl

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All that Jazz

In der Vorweihnachtszeit und zwischen den Jahren stellen die Mitglieder der Jazz-Redaktion ihre Lieblingsstücke aus 2023 vor. Zu Ssirus W. Pakzads Favoriten gehören eine rasante Nummer des französischen Vibrafon-Genies Simon Moullier, eine elfenhaft schöne Fassung von „In The Wee Small Hours of the Morning“, die sich das kalifornische Gesangsquartett „Säje“ einfallen ließ oder ein Stück, mit dem der amerikanische Trompeter Hermon Mehari an seine Wurzeln erinnert, die in Eritrea liegen. Moderation und Auswahl: Ssirus W. Pakzad

fr – 22.12.2023

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Manuela Krause. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Freitag mit Ralf Dorschel

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Vielstimmiges Gewebe, die Musik von Gabbeh – musikprotokoll 2023. Gabbeh mit neuem Programm

„Der Gabbeh ist eine Spielart des persischen Teppichs, der traditionell von nomadisch lebenden Frauen geknüpft wird“, schreiben die drei Mitglieder des Ensembles Gabbeh, Golnar Shahyar, Mona Matbou Riahi und Manu Mayr. „Das Besondere an ihm ist, dass seine abstrakten geometrischen Muster und kräftigen großflächigen Farben keiner bestimmten Vorgabe folgen. Sie entwickeln sich individuell aus den Stimmungen und Gefühlen ihrer Schöpferin, aus den Gedanken, die ihr während des Webens durch den Kopf gehen. Man könnte die Gabbeh-Weberin als eine Erzählerin beschreiben, die ihre eigene Lebensgeschichte und die Geschichten anderer in die Fäden, Farben und Muster ihres Teppichs einschreibt.“

Von diesem Konzept lassen sich die drei Musiker:innen von Gabbeh inspirieren, auch sie greifen Fäden – unterschiedliche musikalische Erzählstränge – auf, um sie frei assoziierend fortzuspinnen. Verwurzelt ist die Musik dabei „in der vitalen Vielfalt der iranischen Folklore“. Für ihren Auftritt beim diesjährigen ORF musikprotokoll im steirischen herbst haben Gabbeh ein neues Programm entwickelt. Gestaltung: Susanna Niedermayr

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Das Jazzkonzert – Die amerikanische Saxofonistin Lakecia Benjamin und ihre Band live beim Birdland Radio Jazz Festival

Aufnahme vom 20. Oktober 2023, dem Geburtstag der Saxofonistin, im Jazzclub Birdland in Neuburg an der Donau. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

sa – 23.12.2023

00:05 bis 06:00 +++ Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Rebellionen – Das Sylvain Rifflet – Jon Irabagon Quartet. Aufnahme vom 7.6.2023 beim Jazzdor Festival im Kesselhaus, Berlin. Am Mikrofon: Niklas Wandt

02:07-03:00 JazzFacts: Rhythmische Genresprünge – Der österreichische Schlagzeuger Lukas König. Am Mikrofon: Anja Buchmann

03:05-03:55 Rock et cetera: Liebe, aber richtig – Die US-amerikanische Songwriterin Courtney Marie Andrews. Von Anke Behlert

04:05-05:00 On Stage: Legende des Buena Vista Social Club – Eliades Ochoa & Grupo Patria aus Kuba. Aufnahme vom 6.7.2023 beim Rudolstadt Festival. Am Mikrofon: Babette Michel

05:05-05:30 Milestones – Jazzklassiker: Ein Grande im Lande – In Memoriam Gerd Dudek. Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt

05:40-06:00 Milestones – Jazzklassiker: Ein Grande im Lande – In Memoriam Gerd Dudek. Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt

13:04 bis 15:00 +++ WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

17:05 bis 17:55 +++ Bayern 2

Jazz & Politik: Schöne Bescherung – Schöne Bescherung. Wünsch dir nichts

Mehr Geschichtsbewusstsein, bitte. Und bessere Lehrer als – Höcke? Von Rainer Volk +++ Lieber Kanzler, mache mir…Politik! Oder wenigstens sowas Ähnliches. Von Ingo Lierheimer +++ Annalena, bitte für uns! Noch viel mehr Völkerrecht wagen. Von Wolfram Schrag +++ Und jetzt schütten wir die Gräben wieder zu! Mehr Zivilisation, bitte…Von Tobias Krone +++ Mehr Anspruch, jetzt! Wider den Wahn alles tieferzulegen. Von Beate Meierfrankenfeld +++ Mehr Liebe! Zu uns selbst? Bell Hooks „Über Herkunft und Gerechtigkeit“. gelesen von Rahel Comtesse. Moderation: Lukas Hammerstein – Musikauswahl: Roland Spiegel

18:05 bis 19:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: „In a festive mood“

Mit Aufnahmen von Chet Baker, Eliane Elias, David Enhco, Marc Perrenoud, Isabelle Faust und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Live Jazz: Carla Bley (1936-2023) & Steve Swallow | Hamburg, Mai 1991

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Carla Bley (1936-2023) & Steve Swallow || Carla Bley, p | Steve Swallow, bg | Kampnagel, Hamburg, Mai 1991

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

Von und mit Charlotte Oelschlegel. Klassik trifft Neo Classical, Weltmusik, Pop, Jazz oder Electronica. Bei NDR Kultur Neo begleiten wir Sie mit einem grenzenlosen Musikmix durch die letzten Stunden des Tages. Vielfältig, handverlesen und kunstvoll collagiert.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR2 Jazztime

LOVE, PEACE AND …Understanding! Die Drei Wünsche von Jazzmusiker*innen

Von Henry Altmann. Als „Gute Fee des Jazz“ wurde Pannonica de Koenigswarter von vielen Musikern ob ihrer Unterstützung und Hilfsbereitschaft wahrgenommen. Die berühmten „Drei Wünsche“ erfüllen konnte die „Jazz Baroness“ dennoch nicht – aber danach fragen! Sie bekam erstaunliche Antworten: Zwischen bitter und humorvoll, zwischen ernsthaft und ironisch changieren die Wünsche der Musiker*innen; und werfen dabei erhellende Schlaglichter auf den Jazz und das Leben seiner Protagonisten. Aus diesen Texten und Portraits, die Koenigswarter mit ihrer Polaroidkamera gemacht hat, ist später ein Buch geworden.

23:05 bis 00:00+++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Weihnukka, oder was? Lieder von Weihnachten und Chanukka

Also: Der Rabbiner, der am Weihnachtsabend einen Besuch bei Gemeindemitgliedern machen möchte, hört Lachen und laute Tanz-Musik. Er macht sich an der Türe bemerkbar und die Musik verstummt mit einem Mal. Als er den Raum betritt, machen alle ernste Gesichter und stehen betreten vor einem geschmückten Baum herum. Schnell verabschiedet sich der einfühlsame Geistliche. Als er wieder auf der Straße ist und sich ein paar Schritte vom Haus entfernt, hört er, wie die Musik wieder aufgedreht wird … „Weihnukka“ eben! Lieder, Spiele, Rituale, an „Weihnachten“ und „Chanukka“ sind ganz verschieden. Und doch … In Israel steht auf dem traditionellen jiddischen Dreidel „Ein großes Wunder geschah hier“, es ist das Öl-Wunder, das Licht-Wunder bei der Wiedereinweihung des Tempels, das seinen Ausdruck jedes Jahr im Licht des Chanukka-Festes findet. Weihnachtslieder dagegen lassen bei vielen die Augen feucht werden, sie wecken Kindheitserinnerung und bieten Identität. Aber stimmt das eigentlich, sind sie es wirklich? Verkitscht jedenfalls werden beide Feste. Im „Salzburger Advents-Singen“ sucht BR-KLASSIK als Gegenstück zu den traditionellen Chanukkaliedern die musikalischen Ursprünge alpiner Weihnachtstraditionen. Eine Sendung von Friederike Haupt (Wiederholung vom 15. Dezember 2018)

so – 24.12.2023

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Jazz unterm Baum: Jazzer erweisen dem Kindlein die Ehre

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Wir haben eine Kollektion weihnachtlicher Jazz-Einspielungen für Sie, in abwechslungsreicher Mischung von Klassikern mit ganz neuen Aufnahmen – mehr wird aber jetzt noch nicht verraten. Weihnachtsgeschenke dürfen immer erst an Heiligabend ausgepackt werden.

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Christmas in Jazz, Gospel und Blues – Around the Christmas Tree

Auch am Heiligen Abend müssen Sie nicht auf den Late Night Jazz verzichten. Wir nehmen Sie mit unter den Baum und bescheren ihnen stimmungsvolle Gospel- Songs, instrumentalen Jazz und weihnachtliche Klassiker aus dem Great American Songbook. Moderation: Carsten Beyer

23:03 bis 00:00 +++ WDR 3

WDR 3 Studio Neue Musik

Moderation: Thomas Meyer. Weihnachten ist’s, und da singen und spielen die Engel. Auch im Studio Neue Musik. Ein Engelskonzert – nicht nur für das neugeborene Jesuskind. Unser schweizer Autor Thomas Meyer folgt ihrem Stern.

Paul Hindemith: Engelskonzert aus der Sinfonie „Mathis der Maler“; Los Angeles Philharmonic, Leitung: Esa-Pekka Salonen / John Adams: El Niño; Dawn Upshaw, Sopran; Theatre of Voices; Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Leitung: Kent Nagano / Liza Lim: Annunciation Triptych; WDR Sinfonieorchester, Leitung: Cristian Măcelaru / Brian Ferneyhough: Shadowtime; Mats Scheidegger, Gitarre; Neue Vocalsolisten Stuttgart; Nieuw Ensemble, Leitung: Jurjen Hempel / Olivier Messiaen: Saint François d’Assise; Dawn Upshaw, Sopran; Urban Malmberg, Bariton; Arnold Schönberg-Chor; Hallé Orchestra, Leitung: Kent Nagano / George Benjamin: Written on Skin; Barbara Hannigan, Sopran; Bejun Mehta, Countertenor; Rebecca Jo Loeb, Mezzosopran; Allan Clayton, Tenor; Mahler Chamber Orchestra, Leitung : George Benjamin / Lisa Streich: (Engel ) noch tastend; Asasello Quartett / Toshio Hosokawa: Weihnachtskantate; Eiko Hirayama, Sopran; Iris Vermillion, Alt; Chor des Bayerischen Rundfunks; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Hiroshi Wakasugi

