Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 04.12.2023 bis 10.12.2023

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 49.

mo – 04.12.2023

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Götz Alsmann. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Heute mit: Geri Allen & Kurt Rosenwinkel: A Lovesome Thing – Live in der Philharmonie de Paris | Sarah Chaksad Large Ensemble: Together | Victor „Breezy“ Fox: Mumble Jazz

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Michael Laages

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Neue Musik auf der Couch: Ein Quartett als zwei Duos – Thomas Wally analysiert das „String Quartet No. 3“ von Elliott Carter (1971)

Was ist ein Streichquartett? Eine Melodiestimme, eine Bass-Stimme, zwei Begleitstimmen? Eine Unterhaltung von vier vernünftigen Personen? Ein einziger, nicht weiter unterteilbarer Klangkörper? Elliott Carter wählt in seinem „String Quartet No. 3“ eine ganz speziellen Weg: Auf radikale Art und Weise wird das Streichquartett in zwei Duos eingeteilt, welche von Anfang bis Ende quasi von einander getrennt agieren.

Thomas Wally, neben seiner Tätigkeit als freischaffender Komponist und Violinist auch an der Wiener Musikuniversität als Senior Lecturer in musiktheoretischen Fächern aktiv, betrachtet das „String Quartet No. 3“ von Elliott Carter aus (hör)analytischer Perspektive: Was hören wir, wenn wir dieses Werk hören? Worauf können wir achten? Was sind Besonderheiten, denen wir Aufmerksamkeit schenken sollten? Den Hörer/innen werden analytische Tools bereitgestellt, mit deren Hilfe diese Musik mit einem geschärften Fokus wahrgenommen werden kann. Redaktion: Rainer Elstner, Gestaltung: Thomas Wally

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 05.12.2023

01:05 bis 05:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz – Moderation: Vincent Neumann

20:05 – 21:00 Uhr +++ SWR2 Jazz Session

HOMEZONE JAZZ IN SÜDWEST: MIT der SWR Big Band

Von Fanny Opitz. Die monatliche Sendereihe „Homezone“ führt regelmäßig an die vielen verschiedenen Orte, an denen der Jazz im Südwesten zu Hause ist. In dieser „Homezone“-Ausgabe sind wir mal wieder zu Gast in Stuttgart bei der SWR Big Band.

20:10 bis 21:00 +++ Deutschlandfunk

Hörspiel: Manhattan Transfer (1/4)

Von John Dos Passos. Übersetzung aus dem Englischen: Dirk van Gunsteren. Bearbeitung: Leonhard Koppelmann und Hermann Kretzschmar. Regie: Leonhard Koppelmann

Mit: Stefan Konarske, Max von Pufendorf, Sophie Rois, Ulrich Matthes, Milan Peschel, Johann von Bülow, Jacqueline Macaulay, Christian Koerner, Michael Rotschopf, Dörte Lyssewski, Max Simonischek, Marc Hosemann, Karim Cherif, Tommaso Ragno, Imogen Kogge u.v.a. Komposition: Hermann Kretzschmar. Musik: Steffen Weber, Valentine Garvie, Paul Cannon, Jean Paul Höchstädter, Hermann Kretzschmar. Musikaufnahme: Rainer Schwarz

Wortaufnahme: Martin Eichberg, Andreas Meinetsberger, Achim Fell und Philipp Adelmann. Ton und Technik der Mischung: Andrea Völzing, Sonja Röder und John Krol. Produktion: SWR/Deutschlandfunk 2016. Länge: 48’43

1925 erscheint John Dos Passos’ Roman „Manhattan Transfer“. Er thematisiert die Wandlung New Yorks von der Einwanderstadt zur Weltmetropole in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Nach der Neuübersetzung von Dirk van Gunsteren entstand 2016 eine vielstimmige Hörspielproduktion, die zum „Hörspiel des Monats“ gewählt. Die Jury lobte: „Ein großartiges Ensemble von Sprechern – die Creme de la Creme deutscher Schauspieler(innen) – macht ‚Manhattan Transfer’ zum Ereignis. …Hermann Kretzschmars atmosphärisch dichte Komposition wirft den vom Jazz geprägten Sound der Neuen Welt als starke weitere Stimme hinein in diesen vibrierenden, zum Ende hin immer stärker von Desillusionen durchzogenen Melting Pot New York.“

21:05 bis 22:00 +++ Deutschlandfunk

Jazz Live: Frauen-Power aus dem Norden – Marilyn Mazur’s Shamania

Josefine Cronholm – Gesang; Hildegunn Øiseth – Trompete, Ziegenhorn; Lotte Anker – Tenor- und Sopransaxofon; Sissel Vera Pettersen – Altsaxofon, Gesang; Lis Wessberg – Posaune; Makiko Hirabayashi – Klavier; Ida Gormsen – Bass; Anna Lund – Schlagzeug; Lisbeth Diers – Perkussion; Marilyn Mazur – Perkussion. Aufnahme vom 21.7.2023 beim INNtöne Festival in Diersbach, Oberösterreich

Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt. Bekannt wurde Marilyn Mazur in Gruppen von Miles Davis und Jan Garbarek. Bei den INNtönen, dem Bauernhof-Festival in Österreich, begeisterte die Perkussionistin das Publikum mit ihrer skandinavische Frauen-Band Shamania. Überzeugt davon, dass eine rein weiblich besetzte Formation „weniger Konkurrenz- und Profilierungsgebaren“ an den Tag legt, leitet die agile Dänin ein von ganzheitlichem Denken geprägtes Gemeinschaftsprojekt, das „der Magie und dem Zauber des Lebens“ Klang verleiht. Weltmusikalisches und Jazz verschmelzen zu einer Melange, in der modernes Spiel-Konzept und rituell anmutende Perkussionseinlagen ineinander fließen und in der Bewegung ein zentrales Moment ist. Einst Tänzerin, hatte Marilyn Mazur bereits Ende der 1970er-Jahre mit Primi eine experimentelle Frauen-Musiktheatergruppe gegründet, deren Geist sie nun mit Shamania weiterpflegt und neu beschwört. Auf Anregung des Copenhagen Jazz Festivals 2015 entstanden, vereint das Tentett führende Musikerinnen aus Dänemark, Schweden und Norwegen.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Anja Buchmann. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Schädel, Haare, Mimik – Wenn es um den Kopf statt nur ums Köpfchen geht

Der Neuen Musik haftet bisweilen der Ruf an, intellektuell verstanden werden zu müssen – reine Kopfsache also?! Das stimmt so ohnehin nicht und trifft erst recht nicht auf diejenigen Kompositionen zu, die sich – ja, paradox! – mit dem menschlichen Kopf auseinandersetzen, mit seiner Physiognomie: mit Klängen, die vor allem über die Schädelknochen gehört werden, mit klavierspielenden Backen oder mit einem Orchester, das in Form eines Gesichtes positioniert ist und einen „Nasenflügeltanz“ aufführt. Eine im buchstäblichen und besten Sinne des Wortes „verkopfte“ Musik. Eine Sendung von Julian Kämper (Wdh. vom 4. April 2023)

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Heute mit: Sonja Kandels: Express Your Life | Resavoir: Resavoir | Mark Schwarzmayr: The Planets Jazz

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz!: JazzbBaltica 2023: Eva Klessel Quartett / David Helbrock & Camilie Bertault

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet. Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:03 – 24:00 | Ö1

Violinmusik mit neuer Rollenverteilung – Klangspuren Schwaz 2023. Karin Hellqvist spielt neue Werke für Violine Solo

Im Konzert der schwedischen Geigerin Karin Hellquist wurden Grenzen hinterfragt – auch jene zwischen Komponistin und Musikerin. So hat sich die in Berlin lebende Performerin intensiv an der Entstehung der vier Kompositionen, die sie am 14. September 2023 bei den Klangspuren Schwaz gespielt hat, beteiligt. Zum Beispiel an Liza Lims „One and the Other“, das Karin Hellqvist initiiert hat und das in enger Zusammenarbeit mit der Komponistin entstanden ist. Hier lässt Hellquist das Publikum teilhaben an der Erinnerung an die lokale Polka-Tanz- und Fiddle-Tradition aus ihrer ländlichen Heimat, einer mündlich weitergegebenen Kultur, die sich in Hellqvists Körper eingeschrieben hat – und die in ihrer Gestik des Violinspiels durchscheint.

Die schwedische Violinistin Karin Hellqvist ist Solistin und Kammermusikerin und vor allem in der zeitgenössischen und experimentellen Musik tätig. Sie ist Mitglied mehrerer führender Ensembles für neue Musik in Skandinavien, wie Cikada, Oslo Sinfonietta und Duo Hellqvist/Amaral. Karin Hellquist arbeitet eng mit einer Reihe von Komponist:innen und Künstler:innen zusammen. Sie ist Trägerin des InterpretInnen-Preises und Ehrenmitglied der Schwedischen Gesellschaft für Komponist:innen. Gestaltung: Patrizia Jilg

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

mi – 06.12.2023

19:05 bis 19:30 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz: „Festliches und Friedliebendes“

Mit Partyka Brass, Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart, Michael Brecker, Dave Liebman und anderen. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

21:05 – 22:00 UHR +++ SWR2 NOWJazz

SONIC WILDERNESS.

Von Ulrich Kriest. Diese Reihe unternimmt Expeditionen in Randgebiete und Zwischenwelten des Jazz: Improv, Electronica, Klangkunst, Noise, Ambient oder Rock – hier kommen Neuveröffentlichungen und Entdeckungen zu Gehör, die sonst on air kaum zu haben sind. Abenteuerliche Klänge für abenteuerlustige Ohren.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Thomas Mau. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazzfacts: What’s going on? – Features, Interviews und was die Szene (um-)treibt | Ole Morten Vågan

Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt. Jahrzehntelang reduzierte sich die Wahrnehmung des norwegischen Jazz im Ausland auf elegische Klangräume, auf den „Nordic sound“. Der Bassist und Komponist Ole Morten Vågan zählt zu den Kreativkräften Skandinaviens, die dieses Klischee so gar nicht bedienen. Er wuchs in einer Bergbaustadt südlich des Polarkreises auf, in deren Mine sein Vater arbeitete. Später lebte die Familie in Brønnøysund, wo die Eltern bis heute einen kleinen Jazzclub führen. Zunächst Sänger einer Rockband, wechselte er zum Bass und zum Jazz. Vågan studierte in Trondheim und arbeitete von 2017 bis 2019 als Künstlerischer Leiter des Trondheim Jazz Orchestra. Heute lebt der 44-Jährige in Oslo und unterrichtet an der dortigen Norwegian Academy of Music. Als Komponist, aber auch als Instrumentalist mehrfach ausgezeichnet, offenbart er eine ausgeprägte Lust am Unkonventionellen, ob in eigenen Projekten oder in Bands von Kollegen.

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Mittwoch mit Michael Laages

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Gestaltung: Marie-Theres Himmler

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Jazz & Beyond – „Between the lines, again“

Mit Aufnahmen von Marco Mezquida, Aurélie & Vérioca, Christian Muthspiel & Orjazztra Vienna und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann. Zwischen den Zeilen – da ist Platz für subtile Untertöne und Zwischentöne. Wenn man sich die Melodien als Zeilen dazu denkt, kann dabei viel schöne Musik herauskommen. Ein Architekt der Töne und Rhythmen ist der aus Österreich stammende Christian Muthspiel. In seinem aktuellen Projekt „Orjazztra Vienan“ bringt er Jazz in großer Besetzung kontrastreich auf die Bühne. Das Cello spielte im Klangkosmos des spanischen Pianisten Marco Mezquida eine Rolle, nun ist es der tieftönende Kontrabass: In seinem Trio nimmt er alte Weggefährten – Bassist Masa Kamaguchi und Schlagzeuger Ramon Prats – auf neue Pfade mit. Augenblicke des Innenhaltens verbinden sie mit Momenten, in denen Töne in vorwärtstreibenden Rhythmen tanzen. Gitarre, Stimmen und Tambourin – Musik in reduzierter Besetzung von einem Duo, das auf Französisch oder Portugiesisch singt: Schritt für Schritt nehmen uns „Aurélie & Vérioca“ in ihre Welt mit.

„Between the lines, again“ – in dieser Sendung geht es um besonders schöne melodische Wendungen und um Zwischentöne, die viele der Interpret:innen darin finden.

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Jazz & Trash – Guter Jazz in schlechten Filmen

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

do – 07.12.2023

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Odilo Clausnitzer. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Musik der Gegenwart

Yang Song: „Petrichor II“; Lisa Streich: „Nebensonnen“; Henrik Ajax: „Sonne.Innen“ (ensemble recherche); Philipp C. Mayer: „Deconvolution Study #1“ (Trio Abstrakt)

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Palle Mikkelborg, Jakob Bro, Marilyn Mazur: Strands | Ray Anderson & Bobby Previte: Double Trouble | Andreas Toftemark Quartet: La Gare

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! NDR Bigband: Play Jazz! NDR Bigband Magazin | Dezember

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:03 – 24:00 | Ö1

Musik absolut. Zum 70. Geburtstag von Günther Rabl – Günther Rabl im Zeit-Ton Porträt

Günther Rabl ist ein österreichischer Wegbereiter elektroakustischer Musik. Mit seinen Kompositionen, seinem Label Canto Crudo und als Kurator der Electric Orpheus Academy schlägt er Brücken zwischen arrivierten und jungen Musikschaffenden. Anlässlich des 70. Geburtstags von Günther Rabl präsentiert der Zeit-Ton ein Porträt über sein vielseitiges und umfangreiches Schaffen.

Rabl bezeichnet seine Klangarbeiten als absolute Musik. Für ihn sind das Studio samt Lautsprechern ein Instrument, das das Publikum umfassend umfängt. In dem Maß, in dem sich die Musik von ihrer aufgeführten Zeit entkoppelt, steigert sich die klangliche Erfahrung des Raums.

Zuerst in der Wiener Jazz-Improvisation unterwegs, zog Rabl nach Abschluss seines Studiums am Institut für Elektroakustische Musik (ELAK) bei Hellmut Gottwald und Dieter Kaufmann 1976 ins Waldviertel. Eine Gegend, der er bis heute treu geblieben ist.

1953 in Linz geboren, spielte er als Bassist im Trio mit dem Pianisten Friedrich Gulda und der Schlagzeugerin Ursula Anders; diese Aufnahmen sind 2022 als eine 3-CD-Box auf Canto Crudo erschienen.

Seinen künstlerischen Ausdruck fand Rabl am ELAK. Die Pariser Aufführung seiner elektroakustischen Premiere „Mugl entsteigt I“ (1975) in der Klangregie von François Bayle brachte ihm internationale Aufmerksamkeit. Sieben Jahre später war am Stockholmer Elektronikmusik-Studio EMS maßgeblich an der Entwicklung der Musik-Software Fortran beteiligt. Seitdem hat er an die 20 Alben veröffentlicht mit Werken für Tonband und Computer sowie mehrkanalige und serielle Arbeiten. 1992 gestaltete Rabl den Klangraum des Österreich-Pavillons auf der EXPO in Sevilla. Er unterrichtete rund zwei Jahrzehnte, 2020 wurde er mit dem Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Musik ausgezeichnet.

Austausch. Ein wichtiges Anliegen war Rabl stets der künstlerisch-gesellschaftliche Austausch. So organisierte er von 1986 bis 1996 in Allentsteig das Festival Absolute Musik. Seit 2010 kuratiert er nahe seinem Anwesen in der Sägewerkshalle in Rappottenstein die Meisterklassen-Reihe Electric Orpheus Academy. Generationenübergreifende Beziehungen bestehen etwa zu den Komponisten Vinzenz Schwab und Christian Tschinkel. Besonders eng arbeitete er mit Dieter Feichtner, von dem er einige Album – u.a. eine Zusammenarbeit mit dem Autor Werner Schwab – herausgebracht hat.

Aus der Meisterklasse wurde 2020 eine mehrtägige Festivalreihe, die sich hoher Beliebtheit erfreut. Neben der spannenden Kuratierung ist dafür die extrem gute Raumakustik in der Sägewerkshalle verantwortlich. Regelmäßig finden dort auch Theater- und Klangkunst-Aufführungen statt.

Im Zeit-Ton erzählt Günther Rabl über sein Leben, aktuelle Herausforderungen für elektronische Musik und seine pädagogischen Musik-Vermittlungen. . Gestaltung: Heinrich Deisl

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All that Jazz

Moderation und Auswahl: Ralf Dombrowski

fr – 08.12.2023

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Moderation: Ella O’Brien Coker. Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

23:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Freitag mit Michael Laages

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: BR Jazzclub – Der Gitarrist unter den Schlagzeugern

Drummer Bastian Jütte, seit Jahrzehnten einer der herausragenden Figuren des deutschen Jazz, mit seinem Quartett. Mit Florian Trübsbach (Saxofon), Henning Sieverts (Kontrabass) und Rainer Böhm (Klavier). Live-Aufnahme vom 19. Juli 2023 im Bürgerhaus Pullach. Moderation und Auswahl: Ulrich Habersetzer

sa – 09.12.2023

00:05 bis 06:00 +++ Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Musikalische Gipfelstürmer – Das Lukas Kranzelbinder Quartett. Aufnahme vom 19.8.2023 beim Jazzfestival Saalfelden. Am Mikrofon: Anja Buchmann

02:07-03:00 JazzFacts: Klanghorizonte – Jazz, Electronica und Pop abseits des Mainstreams. Am Mikrofon: Niklas Wandt

03:05-03:55 Rock et cetera: Besuch in den 90ern. Das amerikanische Trio Horsegirl. Von Anja Buchmann

04:05-05:00 On Stage: Dawn Taylor Watson & Band (USA/CAN). Aufnahme vom 19.5.2023 beim Bluesfestival Eutin. Am Mikrofon: Tim Schauen

05:05-05:30 Lied- und Folkgeschichte(n): Folksongs, Fiddletunes und nackte Füße. Die europäisch-amerikanische Band Old Salt. Von Monika Gratz

05:40-06:00 Lied- und Folkgeschichte(n): Folksongs, Fiddletunes und nackte Füße. Die europäisch-amerikanische Band Old Salt. Von Monika Gratz

13:04 bis 15:00 +++ WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

14.05 bis 15:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

KlassikPlus: Harlem Renaissance – Der Sound einer Schwarzen Emanzipation

Was hat der „Charleston“ im Symphonieorchester zu suchen? Ist „Schwarze Musik“ gleichzusetzen mit dem jazzigen Jive-Klängen aus dem „Cotton Club“? Es ist nach Ende des Ersten Weltkriegs, dass Harlem in New York zum Zentrum der afroamerikanischen Welt wird. Die Entwicklung des Stadtteils im Norden von Manhattan geht einher mit der kulturellen und politischen Emanzipation einer vielschichtigen Schwarzen Gesellschaft. Kann es eine afroamerikanische Hochkultur geben, die der europäisch-weißen in nichts nachsteht?, lautet die selbstbewusste Frage, die diese Bewegung stellt. „Harlem Renaissance“ wird sie heute genannt. BR-KLASSIK führt in eine Zeit und Kultur, die mehr zu bieten hat als swingende Klischees. Eine Sendung von Markus Vanhoefer

17:05 bis 17:55 +++ Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

Moderation: Lukas Hammerstein. Musikauswahl: Roland Spiegel. Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.

18:05 bis 19:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: Die Klangsinnlichen

Mit Musik von Oded Tzur, Nitai Hershkovits, Anja Lechner, Dino Saluzzi, Jimmy Giuffre und anderen. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Live Jazz: Jorik Bergman’s Julius Eastman Project | 18. Darmstädter Jazzforum, Centralstation, September 2023

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Jorik Bergman’s Julius Eastman Project || | Jorik Bergman, arr, cond, fl | Johanna Klein, as | Luise Volkmann, as | Maripepa Contreras, ob | Carla Köllner, tb | Minhye Ko, mallet perc | Chae Yeon Lee, p | Mareike Wiening, dr | 18. Darmstädter Jazzforum, Centralstation, September 2023

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

Klassik trifft Neo Classical, Weltmusik, Pop, Jazz oder Electronica. Bei NDR Kultur Neo begleiten wir Sie mit einem grenzenlosen Musikmix durch die letzten Stunden des Tages. Vielfältig, handverlesen und kunstvoll collagiert.

22:03 – 23:00 Uhr +++ SWR2 Jazztime

BIS ZU DEN STERNEN: Space Jazz von Sun Ra bis Sebastian Gramss

Von Odilo Clausnitzer. Auch abseits der musikalischen Astralreisen des Spiritual Jazz hat der Weltraum immer wieder Jazzmusiker fasziniert. Für den Orchesterleiter Sun Ra war der „outer space“ utopischer Fluchtpunkt eines schillernden künstlerischen Gesamtkonzeptes. Die Sopransaxofonistin Jane Ira Bloom, 1988 die erste NASA-Stipendiatin aus der Musik, hat ihre Beschäftigung mit der Raumfahrt in mehrere programmatische Werke einfließen lassen. Aktuell wirft Bassist Sebastian Gramss mit „Meteors“ einen imaginären Blick von außen auf den Zustand unserer Planeten.

22:05 bis 22:50 +++ Deutschlandfunk

Atelier neuer Musik: Wie ein knallbunter Bonbonladen – Die Musik des britischen Komponisten und Posaunisten Alex Paxton

Von Leonie Reineke. Musik wie ein knallbunter Bonbonladen – schrill, dicht, aufbrausend und laut. Der Komponist und Posaunist Alex Paxton, Jahrgang 1990, spricht eine Klangsprache, die wie eine Persiflage auf sämtliche Musikgenres wirkt. Gleichzeitig offenbart sie schiere Lust am Musikmachen und am unmittelbaren, unverstellten Ausdruck. Als stilistischer Grenzgänger schreibt der Brite Paxton Musik, die sich schwindelerregend virtuos zwischen Jazz, freier Improvisation, Neuer Musik, Comic-artigem Filmsoundtrack und clownesker Spielmannszugmusik bewegt. Doch hinter dem quietschbunten musikalischen Zuckerguss verbirgt sich heiliger Ernst: Paxtons Arbeit als Grundschullehrer hat ihn Respekt vor jener emotionalen Dringlichkeit gelehrt, mit der Kinder ihre Gefühle artikulieren. Ähnlich der chaotischen Freude, mit der eine Schulklasse gemeinsam Musik macht, finden Paxtons Kompositionen ihre Heiterkeit in Unordnung, Reibung und Exzess.

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Zurück in die Zukunft: Nils Petter Molvær

Der norwegische Trompeter ist immer für eine Überraschung gut. Auf seinem neuen mit einem Sinfonie-Orchester eingespielten Album „Certainty Of Tides“ zeigt Nils Petter Molvær eine neue und sechs alte Seiten von sich. Wolf Kampmann unterhält sich mit dem Norweger über musikalische und gesellschaftliche Perspektiven und Erinnerungen. Moderation: Wolf Kampmann

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

Musik der Welt: Orientierung zwischen Tango und Taksim – Das Trio Orientación

„Hör mal, das Schöne ist, das Wort Orientación bedeutet für uns Argentinier Orientierung. Aber es steckt auch ‚Orient´ drin“, schmunzelt Luis Borda. Der Gitarrist aus Lincoln in der Provinz Buenos Aires spielte als Jugendlicher in Rockbands, bevor er den Tango Nuevo für sich entdeckte. Seit 1996 lebt Borda in München, wo er 2004 zusammen mit Roman Bunka (ehemaliges Mitglied der Kultband „Embryo“) und Jost Hecker (früherer Cellist des Modern String Quartetts) das Trio Orientación gründete. Anlass war ein Auftritt von Luis Borda in der Bibliothek der ägyptischen Stadt Alexandria. Der 2022 verstorbene Roman Bunka spielte im Trio die arabische Laute und steuerte neben Bordas Tango-Rhythmen Harmonien und Modulationen bei, die er sich bei arabischen Meistern erarbeitet hatte. „Die Musik des Trio Orientación ist ein seltenes Klangerlebnis, stilistisch geprägt durch die musikalischen Pole des argentinischen Tango und des arabischen Taksims“, heißt es auf der Webseite von Luis Borda. Zwei Pole, die für das Trio Orientación viel näher beieinander liegen als ursprünglich gedacht, und die dazu einladen, Brücken in beide Richtungen zu schlagen. „Amal“ ist der Titel des Programms von der aktuellen Besetzung Borda, Fakher, Schabel. Das Wort bedeutet „Hoffnung“, passend zur aktuellen angespannten weltpolitischen Lage, von der sich zu erholen das Trio in regelmäßigen Konzerten einlädt. BR-KLASSIK hat die drei Musiker für die Sendereihe „Musik der Welt“ zum Gespräch getroffen. Eine Sendung von Ulrich Möller-Arnsberg

so – 10.12.2023

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

hr-Bigband: Konzerte und Produktionen u.a. mit: Skin Deep – The Art of Jazz Drumming

Am Mikrofon: Gregor Praml. Die Geschichte des Jazz ist die seines Rhythmus: denn was im Laufe seiner Entwicklung neu war, war zuerst rhythmisch neu. Selbstverständlich, dass mit Wolfgang Haffner und Gregory Hutchinson zwei anerkannte „Masterdrummer” in dieses Programm gehören. Dritte im Bunde ist die schwedische Sängerin Viktoria Tolstoy. Mit ihrer dynamischen Stimme wird sie einige Klassiker der Big-Band-Literatur verfeinern. Hören Sie heute den zweiten Teil des Konzertes mit der hr-Bigband aus dem vergangenen September.

19:30 bis 20:00 +++ Bayern 2

Musik für Bayern: Klassik, Pop und Jazz – Selbst gemacht!

Das 70er Rock, Blues Projekt „Midge’s Pocket“ Alt. Der Dudelsackbauer Wolfgang Raab aus Traunstein

20:04 bis 21:30 +++ SR2 KulturRadio

JazzNow: WND Jazz 2023

ARIFA. Aufnahme vom 15. September 2023 im Saalbau St. Wendel

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Matria

Der Blechblaskünstler Matthias Schriefl und die ukrainische Pianistin und Sängerin Tamara Lukasheva treten seit bald zehn Jahren gemeinsam als Matria auf. Sie paaren süddeutsche Volksmusik-Tradition mit akustischem Techno und Gesang aus den Karpaten. Bei allem Jodeln und Singen ist das ernsthafter, gefühlvoller Jazz von zwei außergewöhnlichen Talenten. – Konzertaufnahme aus dem Rolf-Liebermann-Studio des NDR. Moderation: Andrea Schwyzer

