Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 27.11.2023 bis 03.12.2023

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 48. Das ARD-Radiofestival ist endlich vorbei. Vielfalt kehrt zurück. Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

Inhalt

mo – 27.11.2023

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Karsten Mützelfeldt.

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Heute mit: Simon Moullier: Inception | Ohad Talmor: Back to the Land | Human Being Human: Disappearance

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Montag mit Mauretta Heinzelmann

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Kärntner Kompositionspreis für Orgel – Carinthischer Sommer 2023. Internationaler Nikolaus-Fheodoroff-Kompositionspreis

In Anerkennung der Verdienste Nikolaus Fheodoroffs, Komponist und langjähriger Obmann des Carinthischen Sommers, vergibt das Land Kärnten seit 2013 im Zweijahresrhythmus diesen Kompositionspreis. Die Ausschreibung für den mit 15.000 Euro dotierten Preis sah diesmal ein Werk für die Besetzung „Orgel + 1“ vor – also eine Komposition für Orgel und ein weiteres Instrument oder Stimme. Mit „Licht im Chaos“ für „Orgel plus Violoncello“ konnte die in Südkorea geborene und in Salzburg lebende Komponistin Ji Young Oh die Jury überzeugen. Darin setzt sie sich musikalisch mit der Frage auseinander, wie angesichts weltpolitischer Krisen die Hoffnung, das Licht, am Leben bleiben kann.

Sie hören den Mitschnitt der Uraufführung im Rahmen der Preisverleihung am 24. August beim Carinthischen Sommer 2023. Elisabeth Hubmann (Orgel) und Simon Lefebvre (Violoncello) setzen in diesem Konzert den Dialog zwischen den Instrumenten in zwei Kurzimprovisationen fort und mit Werner Pirchners „Kleinen Messe um C“ und Auszügen aus Mauricio Kagels „Rrrrrrr…“ für Orgel Solo entfaltet Elisabeth Hubmann die klanglichen Möglichkeiten des Instrumentes in der Hauptstadtpfarrkirche in Villach neu.

Sozusagen „Kontrabass Plus“ wurde dem Publikum des Carinthischen Sommers zwei Tage später geboten. Dominik Wagner (Kontrabass), Jeremias Fliedl (Violoncello) und Marie Isabel Kropfitsch (Violine) wurden dem heurigen Festivalmotto „Lachen“ mit ihrem Programm „Scherzo Misto“

besonders gerecht – Ausschnitte aus ihrem Programm mit Werken von Hans Werner Henze, Fazil Say und Krzystof Penderecki runden das Programm dieses „Zeit-Ton“ ab. Gestaltung: Christine Pleschberger

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Holly Cole

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 28.11.2023

01:05 bis 05:00 | Deutschlandfunk Kultur

Tonart Jazz – Moderation: Katrin Wilke

20:05 – 21:00 | SWR2 Jazz Session. Aus dem Archiv

DAS AMINA CLAUDINE MYERS TRIO: 1983 in Stuttgart

Von Konrad Bott. Sie spielt mit offenen Ohren und öffnet dabei die Ohren anderer: Amina Claudine Myers, geboren 1942 – Pianistin, Sängerin, Komponistin. Ungezwungen und neugierig verbindet sie seit Jahrzehnten Musikstile – ganz im Sinne des Chicagoer Kollektivs AACM, dem sie seit den 1960er Jahren angehört. Dabei schimmert das kraftvolle Geflecht ihrer Blues- und Gospel-Wurzeln durch alles, was sie anpackt. 1983 ist sie mit Bassist Don Pate und Schlagzeuger Thurman Parker, ihrem damaligen Trio, in Stuttgart aufgetreten. Auszüge aus diesem Konzert hören Sie hier.

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

Jazz Live: Musikalische Gipfelstürmer – Das Lukas Kranzelbinder Quartett

Lukas Kranzelbinder – Bass; Anna Högberg – Altsaxofon; Zoh Amba – Tenorsaxofon; Billy Martin – Schlagzeug. Aufnahme vom 19.8.2023 vom Jazzfestival Saalfelden

Am Mikrofon: Anja Buchmann. Morgens waren sie wandernd und spielend unterwegs zur Steinalm im Rahmen des Wanderkonzerts „We hike jazz“ und abends standen sie auf der Mainstage: Das für das Festival gebildete internationale Quartett rund um Lukas Kranzelbinder. Der Bassist Lukas Kranzelbinder sucht nach eigener Aussage nach „körperlicher Musik“, beim Hören und Entdecken und beim eigenen Spielen. Insofern passte es hervorragend, morgens mit seinen Mitmusikerinnen den Berg hoch zu steigen und spontan improvisierte Konzerte in einer Höhle und an einem natürlichen Aussichtsplatz zu spielen – um dann am Abend sein für das Festival konzipiertes Programm darzubieten. Das bestand aus teilweise komponierten Passagen mit hymnischen Melodien und feinen Grooves und aus freien, explosiven Improvisationen. An seiner Seite: die amerikanische Tenorsaxofonistin Zoh Amba, ein Shootingstar des Free Jazz, die schwedische Altsaxofonistin Anna Högberg, die nach längerer Pause wieder begonnen hat, ein paar wenige Festivals zu spielen und der Schlagzeuger Billy Martin, bekannt auch als ein Drittel des US-Trios Medeski Martin & Wood.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Heute mit: Julia Werup: Dear Frances | Marius Neset & London Sinfonietta: Geyser | Daniel Villarreal: Lados B

22:30 bis 23:00 | BR-KLASSIK

Horizonte: In sphärischer Höhe – Westlicher Obertongesang in der Neuen Musik

Eine Sendung von Susanna Felix

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! JazzBaltica 2023: Martin Wind & Philip Catherine / Benjamin Lackner Quartett

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet. Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:03 – 24:00 | Ö1

Oper über vier Frauen und ihre Sehnsüchte – Musikprotokoll 2023. Uraufführung von Nina Šenk

Die Oper „canvas“ folgt einer literarischen Vorlage der slowenischen Autorin Simona Semenič, die – gemeinsam mit Komponistin Nina Šenk – auch für das Libretto verantwortlich zeichnet. Durch einen Perspektivwechsel wird der Don-Juan-Stoff zur Erzählung von vier Frauen unterschiedlicher Herkunft, deren Geschichten das Werk in einer vielschichtigen Überblendung von Identitäten als erzählerisches Kaleidoskop präsentiert.

Die vier Heldinnen verbindet die Liebe zu ein und demselben Mann. Er ist Projektionsfläche ihrer Träume, Wünsche und Sehnsüchte; jede sieht etwas anderes in ihm. Alle Handlungsstränge laufen in einem Augenblick zusammen: dem letzten Atemzug einer jungen Frau im Krankenhaus. Die Vielfarbigkeit neuer Klänge nutzt Nina Šenk für maximale musikalische Unmittelbarkeit. Ihre Komposition verwandelt Gefühle in Klangbilder, die – im Wortsinn – körperlich erfahrbar sind.

„canvas“ ist eines der zwei Preisträgerwerke des 8. Internationalen Johann-Joseph-Fux-Opernkompositionswettbewerbs des Landes Steiermark an der Kunstuniversität Graz. Wir senden den Uraufführungsmitschnitt vom ORF musikprotokoll im steirischen herbst vom Oktober 2023. Gestaltung: Rainer Elstner

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: Randy Newman Sidekick Jazz

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

mi – 29.11.2023

19:05 bis 20:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz – „Hören wir Classics und reden darüber“, Vol. 25

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis 2022 als beste Sendung. Beate Sampson, Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel sprechen über Lieblings-Klassiker des Jazz und überraschen sich dabei gegenseitig mit Musik

21:05 – 22:00 | SWR2 NOWJazz

MESSY MINIMALISM: Die Perkussionistin Bex Burch

Von Franziska Buhre. Die Perkussionistin Bex Burch begibt sich in eine Vielzahl von Resonanzräumen: an der Küste auf Rügen oder in Berliner Parks, in den Online-Austausch von Perkussion und modularen Synthesizern, in Studio-Sessions mit Musiker*innen in Chicago, oder in die Werkstatt eines Meister-Xylofonisten in West-Ghana, wo sie drei Jahre gelebt hat. Geboren und aufgewachsen ist sie im englischen Yorkshire, ihre Band Vula Viel machte sich in der Londoner Szene für improvisierte Musik einen Namen. Inzwischen lebt Bex Burch in Berlin, im Herbst erschien ihr erstes Solo-Album.

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Mittwoch mit Mauretta Heinzelmann

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Gestaltung: Marie-Therese Rudolph

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime – Jazz aus Nürnberg: Special

#Challenge1923 – Jazzsongs damals und heute. Mit Roger Rekless, Eva Ahoulou und Matthias Bublath. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

23:30 bis 00:00 | NDR Kultur

Round Midnight: John Scofield

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

do – 30.11.2023

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

JazzFacts

Klanghorizonte – Jazz, Electronica und Pop abseits des Mainstreams. Am Mikrofon: Niklas Wandt

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Anke Helfrich: We’ll Rise | Julien Tassin Quartet: Great Expectations | Anna Webber: Shimmer Wince

23:00 bis 00:00 | NDR Kultur

Play Jazz! NDR Bigband – Die NDR Bigband im Radio mit neuen Projekten, Interviews, CDs und Konzerten

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime – All that Jazz

Eine Chronik des Jazz (35): „Charleston Crazy“ – Aufnahmen von November und Dezember 2023. Moderation: Benedikt Schregle. Manuskript und Auswahl: Marcus A. Woelfle

fr – 01.12.2023

20:04 bis 22:00 | WDR 3

WDR 3 Konzert live: Musik der Zeit [3] – Pinked Dreams

Wohl kein Künstler hat in den letzten Jahrzehnten die Klassik- wie die Popwelt gleichermaßen durchgeschüttelt wie Frank Zappa. Anlässlich seines 30. Todestages lädt Musik der Zeit zwei Composer-Performer ein, die das Zeug dazu haben, es ihm gleich zu tun: Der Posaunist Alex Paxton mit seiner aberwitzigen Musik und die Perfomerin Jennifer Walshe, die sich durch Wohlstandsmüll unserer Gegenwart wühlt: von Mikroplastik bis zur Kunst aus der KI.

Alex Paxton: Neues Werk für Jazz-Musiker, Stimme und Orchester, Uraufführung / Alex Paxton: Od Ody Pink’d, Konzert für Jazz-Musiker und Orchester, Deutsche Erstaufführung / Frank Zappa/Andrew Digby: While You Were Art II/ Frank Zappa/Ali N. Askin: Revised Music for Low Budget Symphony Orchestra / Jennifer Walshe: The Site of an Investigation für Stimme und Orchester, Uraufführung der reduzierten Fassung.

Jennifer Walshe, Stimme; Alex Paxton, Posaune; WDR Sinfonieorchester; Leitung: Titus Engel. Übertragung aus dem Kölner Funkhaus. Parallele Ausstrahlung als Mehrkanal 5.1 https://www1.wdr.de/radio/sendungen/wdr-3-konzert-live-366.html

22:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

23:00 bis 00:00 | NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Freitag mit Mauretta Heinzelmann

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Musik als Hörskulptur – musikprotokoll 2023. „Auricle“ von Klammer&Gründler

Mit ihrem Projekt „Auricle“ führen Klammer&Gründler das Konzept ihrer „Kopfhörerkonzerte“ weiter. Für die open music-Subreihe „hybrid music“ entwickelten sie ein mehrstufiges Projekt in Form einer vielschichtigen und vielteiligen Hörskulptur. Diese machte nicht nur an verschiedenen Positionen im Grazer Stadtraum via Smartphone – mit oder ohne Kopfhörer – Audiofiles hörbar, sondern verknüpfte diese auch mit einem mehrteiligen Live-Konzert im Forum Stadtpark. . Gestaltung: Susanna Niedermayr

sa – 02.12.2023

00:05 bis 06:00 | Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht

01:05-02:00 Jazz Live: Lustvoll und energiegeladen – Tom Challengers Brass Mask. Aufnahme vom 23.7.2023, INNtöne Jazzfestival, Diersbach, Oberösterreich. Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt

02:07-03:00 JazzFacts: Das Leben in Klang und Geräusch kleiden – Die Pianistin, Komponistin und Improvisatorin Sylvie Courvoisier. Von Sophie Emilie Beha

03:05-03:55 Rock et cetera: Das Feuer von morgen – Die US-Musikerin Squirrel Flower. Von Anke Behlert

04:05-05:00 On Stage: Vielfalt israelischer Musik: Das Yamma Ensemble – Aufnahme vom 7.7.2023 beim Rudolstadt Festival. Am Mikrofon: Babette Michel

05:05-05:30 Spielraum: Bluestime – Neues aus Americana, Blues und Roots. Am Mikrofon: Tim Schauen

05:40-06:00 Spielraum: Bluestime – Neues aus Americana, Blues und Roots. Am Mikrofon: Tim Schauen

09:05 – 10:00 Uhr | SWR2 Musikstunde

Jazz Global: Weltstadt Wien

Von Bettina Winkler. Österreichs charmante Hauptstadt ist nicht nur geprägt von Komponisten wie Mozart, Beethoven, Brahms und Strauss, die einst dort lebten. Berühmt ist die Musikmetropole auch für den Wiener Walzer und das Wiener Lied. Außerdem hat Wien im globalen Jazz viel zu bieten. Dafür sorgen Musiker aus aller Welt, die heute in der Donaustadt zu Hause sind, wie der bulgarische Akkordeonist Martin Lubenov, die israelischstämmige Sängerin Timna Brauer, Balaphonspieler Mamadou Diabaté aus Burkina Faso, Roma-Gitarrist Harri Stojka, der indische Tabla-Meister Jatinder Thakur und die kurdischen Mitglieder von Kurdophone.

13:04 bis 15:00 | WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

14:05 bis 15:00 Uhr | BR-KLASSIK

Das Musikfeature: „Das letzte Märchen“ – Eine musikalisch-biografische Annäherung an Maria Callas zu ihrem 100. Geburtstag

Als Sängerin hat sie den Belcanto neu definiert und als Bühnenerscheinung den Opernrollen ihre Glaubwürdigkeit zurückgegeben. Als Privatperson durchlebte sie komplizierte zwischenmenschliche Beziehungen und als zum Teil selbst inszenierte Diva stand sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. All diese Facetten von Maria Callas sind nicht voneinander zu trennen und ließen sie zur wohl bedeutendsten Opernsängerin des 20. Jahrhunderts werden, die von der Nachwelt zum Mythos stilisiert wurde. BR-KLASSIK zeichnet die Karriere der Callas von den Anfängen in Athen über den triumphalen Aufstieg an der Scala bis zu ihrem letzten Opernauftritt und dem Versuch eines Comebacks nach. Zusammen mit Theaterschaffenden, Biografen und Biografinnen, Bühnenkolleginnen und einem Zeitzeugen, die alle teils mehr, teils weniger bekannte Details aus dem Leben der Sängerin berichten, wird dem stimmlichen, menschlichen und gesellschaftlichen Phänomen Maria Callas auf den Grund gegangen. Eine Sendung von Florian Heurich

17:05 bis 17:55 | Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

Moderation: Lukas Hammerstein. Musikauswahl: Roland Spiegel. Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.

18:05 bis 19:00 | BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: Die Noblen

Mit Musik von Carla Bley, Rolf Kühn, Enrico Rava, Claudio Abbado und anderen. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

19:00 bis 20:00 | hr2-kultur

Live Jazz: Athina Kontou’s Mother | 18. Darmstädter Jazzforum, Centralstation, September 2023

Am Mikrofon: Jürgen Schwab. Athina Kontou’s Mother || Athina Kontou, kb | Luise Volkmann, as | Lucas Leidinger, p | Dominik Mahnig, dr | 18. Darmstädter Jazzforum, Centralstation, September 2023

20:00 bis 22:00 | NDR Blue

NDR Kultur Jazz

20:04 bis 23:00 | WDR 3

WDR 3 Konzert live: Die WDR Big Band begrüßt Jim McNeely

Jim McNeely stammt aus Chicago und zählt seit vielen Jahren zu den profiliertesten Bandleadern des großformatigen Jazz. Seine Karriere begann als Pianist an der Seite von Legenden wie Chet Baker und Stan Getz, ab 1978 war er Mitglied im Thad Jones/Mel Lewis Jazz Orchestra. Sein exzellenter Ruf basiert aber nicht zuletzt auf seiner Arbeit mit internationalen Big Bands und Jazzorchestern, die ihm bisher ein Dutzend Grammy-Nominierungen eingebracht hat. Auch in Europa ist Jim McNeely gefragt: Er war Chefdirigent bei der Danish Radio Big Band und aktuell bei der hr-Bigband. In „Past And Present“ übernimmt McNeely zusammen mit der WDR Big Band er einen musikalischen Streifzug durch seine Werke der letzten Jahrzehnte. WDR Big Band, Leitung: Jim McNeely. Übertragung aus der Kölner Philharmonie. https://www1.wdr.de/radio/sendungen/wdr-3-konzert-live-368.html

22:00 bis 00:00 | NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:03 – 23:00 Uhr | SWR2 Jazztime

WELTOFFENES UNGARN: Das Jazzlabel BMC

Von Hans-Jürgen Schaal. Gegründet wurde das Budapest Music Center (BMC) im Jahr 1996 – vor allem als Archiv und Forum für die klassische und zeitgenössische Musik aus Ungarn. Zwei Jahre später – vor 25 Jahren – startete BMC auch sein eigenes Musiklabel mit dem Schwerpunkt Jazz. Das Label BMC Records dokumentiert nicht nur die Arbeit ungarischer Jazzmusiker wie Elemér Balázs, Zoltán Lantos, Gábor Gadó oder Mihály Dresch, sondern ist inzwischen eine wichtige Stütze des gesamteuropäischen Jazz. Auf BMC veröffentlichen unter anderem Daniel Erdmann, Hans Lüdemann, Aki Takase, Yves Robert, Ronny Graupe und Théo Ceccaldi.

23:00 bis 00:00 | rbbKultur

Late Night Jazz – Monika Roscher – Avantgarde im Big Band-Sound

Die meisten MusikerInnen beginnen ihre Karriere erstmal im kleinen Rahmen. Für Monika Roscher musste es dagegen gleich eine Big-Band sein. Und das aus gutem Grund: Denn für die klanglichen Ideen der Gitarristin aus dem fränkischen Langenzenn reichen ein Trio oder ein Quartett nicht aus. „Witchy Activities and the Maple Death“ heißt das aktuelle Album der Monika Roscher Bigband. Es verbindet klangliche Extreme von Bombast Rock über Free Jazz bis hin zur Elektronik. Spannend! Moderation: Carsten Beyer

so – 03.12.2023

19:00 bis 20:00 | hr2-kultur

hr-Bigband: Konzerte und Produktionen u.a. mit: Skin Deep – The Art of Jazz Drumming

Am Mikrofon: Gregor Praml. Die Geschichte des Jazz ist die seines Rhythmus: denn was im Laufe seiner Entwicklung neu war, war zuerst rhythmisch neu. Selbstverständlich, dass mit Wolfgang Haffner und Gregory Hutchinson zwei anerkannte „Masterdrummer” in dieses Programm gehören. Dritte im Bunde ist die schwedische Sängerin Viktoria Tolstoy. Mit ihrer dynamischen Stimme wird sie einige Klassiker der Big-Band-Literatur verfeinern. Hören Sie heute den ersten Teil des Konzertes mit der hr-Bigband aus dem vergangenen September.

19:35 – 20:00 Uhr | SWR2 Jazz

VERA AUER: First Lady of Vienna Jazz

Von Julia Neupert. In der Abendjazzmusik – nach dem Sonntags-Hörspiel von Ilse Aichinger – hören wir eine Zeitgenossin der Dichterin: Vera Auer. 1919 in Wien geboren, war die Pianistin, Akkordeonistin und Vibrafonistin eine der spannendsten Jazz-Stimmen im Europa der 1950er Jahre.

20:00 bis 22:00 | NDR Blue

NDR Kultur Jazz

20:04 bis 21:30 | SR2 KulturRadio

JazzNow: WND Jazz 2023

Renaud Garcia Fons Trio. Aufnahme vom 15.09.23 im Saalbau St. Wendel

22:00 bis 00:00 | NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

Klassik trifft Neo Classical, Weltmusik, Pop, Jazz oder Electronica. Bei NDR Kultur Neo begleiten wir Sie mit einem grenzenlosen Musikmix durch die letzten Stunden des Tages. Vielfältig, handverlesen und kunstvoll collagiert.

23:00 bis 00:00 | rbbKultur

Late Night Jazz

Jazz Aktuell – Die Vorschau mit CD-Neuheiten und Konzert-Tipps. Moderation: Peter Rixen

23:05 bis 00:00 Uhr | BR-KLASSIK

Musik der Welt: Träume vom Orient – Von Persien inspirierte Musik

Schon der Name „Persien“ weckt Assoziationen wie ein Reiseprospekt, der die Schönheiten des Orients anpreist: reich geschmückte Paläste, pittoreske Märkte, auf welchen Händler ihre bunten Teppiche ausbreiten, wo der Wohlgeruch unzähliger Gewürzstände einem die Sinne raubt und in versteckten Läden Schleiertänze aufgeführt werden. Persien, das geographisch dem heutigen Iran entspricht, ist das Kernland solch schillernder Phantasien. Unzählige Schriftsteller und Künstlerinnen in Europa haben Jahrhunderte lang an dem Bild mitgewirkt, das unsere Vorstellungswelt von der persischen Kultur bis heute prägt. Aber auch in der Musik haben sich bestimmte Muster herausgebildet, die als typisch persisch beziehungsweise orientalisch gelten und beim Hören eine Klangwelt wie aus Tausendundeiner Nacht beschwören. Daneben gibt es mittlerweile Musikerinnen und Komponisten, die eine ganz andere Beziehung zu der traditionellen Kultur Persiens pflegen und die in ihrem Wirken deren überraschende Vielschichtigkeit offenbaren. Nicht immer, aber häufig, stammen diese Künstler aus dem Iran, oder haben iranische Vorfahren. Dennoch ist ihre Musik sehr individuell und betont unterschiedliche Aspekte der persischen Kultur. BR-KLASSIK unternimmt einen Streifzug durch die große Vielfalt der von Persien inspirierten Musik. Eine Sendung von Michaela Fridrich.

