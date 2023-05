News: +++ Auftakt des Festivalsommers mit der Jazz Rally Düsseldorf +++ Hildener Jazztage laden ein +++ Jazz am Strand bei JazzBaltica +++

+++ Auftakt des Festivalsommers mit der Jazz Rally Düsseldorf +++

Über 60 Konzerte beleben vom 26. bis 28. Mai im Rahmen der 29. schauinsland-reisen Jazz Rally die Düsseldorfer Innenstadt. Dreh- und Angelpunkt ist in diesem Jahr erstmalig die Rheinterrasse, wo insgesamt zehn Konzerte stattfinden. Dieser Standort überzeugt mit zwei Bühnen, guter Verkehrsanbindung und Wettersicherheit und macht die ganze Veranstaltung nachhaltiger.

Dank des „Streets of Sound“-Konzepts werden Marchingbands Jazz, Funk und Soul auch in alle Straßen bringen und Stimmung verbreiten.

Live zu erleben sind unter anderem Fred Wesley & the New JBs, Erik Truffaz und das Anna Maria Jopek Quartet. Ein weiteres Highlight des Festivals ist am Samstag, dem 27. Mai, der Auftritt der Latin-Band Culcha Candela um 21.30 Uhr.

Das vollständige Programm und Tickets gibt es auf der Seite der Jazz Rally unter duesseldorfer-jazzrally.de.

Beitragsbild: Culcha Candela. Foto: Leo Hahn

+++ Hildener Jazztage laden ein +++



Auch Kürzungen und Programmänderungen konnten die 27. Hildener Jazztage nicht aufhalten: Der künstlerische Leiter Peter Baumgärtner lädt vom 31. Mai bis zum 4. Juni wieder nach Hilden ein – und das wortwörtlich. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto „Invitation“ und will zeigen, wie Jazz die verschiedensten Menschen durch die gemeinsame Liebe zur Musik verbindet und mit immer neuen Einflüssen Kultur verkörpert.

Am Mittwoch, dem 31. Mai, geht es los: Das Sebastian Gahler Quartett präsentiert um 20 Uhr im Kunstraum Gewerbepark-Süd ein vom japanischen Autor Haruki Murakami inspiriertes musikalisches Programm. Tags darauf ab 20 Uhr trifft bei QQTec mit dem Duo Frau Contra Bass Gesang auf Bass und das ORGANIC BLUES PROJECT um Bluesgitarren-Virtuose Jens Filser auf Sängerin Brenda Boykin.

In der Stadthalle Hilden gibt am 2. Juni ab 19.30 Uhr die französische Saxophonistin Christine Corvisier mit ihrem Quintett altbekannte Chansons in neuen Arrangements zum Besten. Im Anschluss gehört die Bühne Svetlana Marinchenko und ihrem Trio, das sich stilistisch irgendwo zwischen Debussy und Groove bewegt. Den Freitagabend kann man in der „Blue Note“ Bar ausklingen lassen und dort ab 22.30 Uhr dem Axel Fischbacher Trio beim Zusammenspiel mit dem Posaunisten Janning Trumann lauschen.

Die Veranstaltungen am Samstag, dem 3. Juni, werden vom WDR ab 20 Uhr live aus der Stadthalle übertragen. Modern Gypsy von den Gitarristen Mozes Rosenberg und Joscho Stephan ist ebenso geboten wie Funk von der WDR Big Band mit Chefdirigent Bob Mintzer.

Jazz im Park heißt es am Sonntag ab 14.30 Uhr, wo das Meretrio, Heinrich von Kalnein und Andreas Schaerer zu Gast sind. Die Reformationskirche und das Wilhelm Fabry Museum bieten die Kulisse für die letzten Auftritte des Festivals – mit dabei sind Roger Hanschel, das Jazzstreichquartett String Thing und Frank Wingold.

Weitere Informationen zu den Jazztagen finden Sie unter www.hildener-jazztage.de.

+++ Jazz am Strand bei JazzBaltica +++



Vom 22. bis 25. Juni vermischen sich in Timmendorfer Strand Jazzklänge mit der Ostseebrise: Denn dann spielt die Musik bei der 32. Ausgabe von JazzBaltica. Auf dem Festivalgelände rund um den Strandpark werden 39 Konzerte in verschiedenen Locations – ob direkt am Strand, im Maritim Seehotel, auf der OpenAir-Bühne oder im JazzCafé – geboten sein.

Das Line-Up setzt sich gleichermaßen aus internationalen Größen und Nachwuchstalenten der Region zusammen. Den Fokus hat der künstlerische Leiter Nils Landgren in diesem Jahr auf die Blechblasinstrumente gelegt: An der Posaune zu hören sind etwa Shannon Barnett oder Kristian Persson, an der Trompete unter anderem Ingolf Burkhardt, Jakob Bänsch, Nils Petter Molvær und Hildegunn Øiseth. Außerdem spielen Vince Mendoza, Günter Baby Sommer und Ensembles wie die NDR Bigband, das Tingvall Trio und die Bohuslän Big Band – um nur einige Namen zu nennen.

Mit insgesamt 13 Bandleaderinnen sind auch viele starke Frauen des Jazz mit von der Partie, darunter Bassistin Lisa Wulff, Posaunistin Karin Hammar, Cellistin Nesrine, Schlagzeugerin Eva Klesse und Trompeterin Andrea Motis.

Ein Highlight wird der Auftritt von Fred Wesley & the New JBs in der FunkNight am 23. Juni um 22.30 Uhr. Neu in diesem Jahr ist das Format „NightLab“: Ab 23 Uhr werden die Nachteulen im JazzCafé mit nächtlichen Konzerten bespielt.

JazzBaltica startet mit dem traditionellen WarmUp am Donnerstag um 18 Uhr, das Nils Landgren gemeinsam mit der Bigband des Ostseegymnasiums Timmendorfer Strand gestaltet.

Das ausführliche Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.jazzbaltica.de.