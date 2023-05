Die erweiterte Jazz-Radiowoche vom 29.05.2023 bis 04.06.2023

Ein kleiner Blick in die Radiowoche 22. Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr. In dieser Ausgabe und hoffentlich auch länger, wieder mit Angaben von NDR und rbb. Ergänzt mit den tollen Sendungen zur Neuen Musik von BR-KLASSIK und Ö1.

Inhalt

mo – 29.05.2023

17:10:00 +++ Ö1

Vom verlorenen Paradies ins verwehrte Gelobte Land (2)

Zuerst gehörten die Great Plains Millionen von Bisons, dann den Indianerstämmen, die darauf Jagd machten. Schließlich eroberten angloamerikanische Siedler die ursprünglich nur von Präriegras überzogenen Weiten des Westens und verwandelten sie in fruchtbares Ackerland. Doch dort, wo Texas, New Mexico, Colorado und Kansas aneinandergrenzen und vor allem im dazwischen gelegenen „Panhandle“, dem schmalen Streifen im Nordwesten von Oklahoma, währte das Paradies nur kurz.

Große Agrargesellschaften begannen, immer mehr Boden an sich zu reißen und auf industrielle Bewirtschaftung umzustellen. Die Vernichtung des widerstandsfähigen Präriegrases, die kontinuierliche Zerstörung des Mutterbodens, einseitige Anbaumethoden und falsche Bewässerung mündeten nach verheerenden Dürren in den 1930er-Jahren in eine der ersten großen von Menschen verursachten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts.

Buchstäblich in Windeseile fraß die Erosion den Boden auf und stetig wiederkehrende Staubstürme machten die einstige Kornkammer zur „Dust Bowl“. Vielen verarmten Kleinbauern blieb nur noch die Flucht. Die berühmte „Route 66“ wurde zur Straße der Hoffnung, Kalifornien zum neuen Land der Verheißung, in dem dringend Arbeitskräfte zum Pflücken von Orangen, Pfirsichen und Baumwolle gesucht wurden. Zehntausende Familien machten sich mit ihren letzten Habseligkeiten auf den Weg weiter nach Westen, nur um dort zu erfahren, wie brutale kapitalistische Ausbeutung sie zu modernen Arbeitssklaven und Menschen zweiter Klasse werden ließen -gefangen in ihrer bitteren Armut, abschätzig als „Okies“ beschimpft und verachtet von jenen, die nur wenige Generationen zuvor Kalifornien zu ihrer neuen Heimat gemacht hatten. Davon erzählt John Steinbeck in seinem 1939 erschienenen Roman „The Grapes of Wrath“. Davon erzählt Woody Guthrie in seinen 1940 veröffentlichten „Dust Bowl Ballads“. Und davon erzählen direkt oder indirekt weitere Musikerinnen und Musiker in dieser zweiteiligen Pfingst-Ausgabe der Spielräume Spezial.

20:00-21:00 +++ Radio Z (http://www.radio-z.net/)

Diggin‘! – Deep into Jazz, Blues, Soul, Rock & African Music – am Mikrophon: Gerd Rudel

Die Sendung widmet sich anlässlich seines 100. Geburtstags ausschließlich dem „Sophisticated Giant“, Dexter Gordon.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz: Giant Steps in Jazz Extended Version: Paquito D’Rivera

Paquito wächst in Havanna unweit des legendären Tropicana auf und tritt bereits als Zehnjähriger im Nationaltheater auf. Am Konservatorium trifft er auf den Pianisten Chucho Valdes, der ihn 1973 in eine alsbald legdendäre Gruppe aufnimmt, Irakere. Auf einer Spanien-Tournee der Band setzt sich D’Rivera 1980 ab und stellt in der US-Botschaft einen Asyl-Antrag. Dizzy Gillespie wird sein Mentor und lädt ihn ins United Nation Orchestra ein, dessen Leiter er später wird. Auch und gerade in den USA pflegt D’Rivera seine kubanischen Wurzeln. 2022 erhält der vielfache Grammy-Gewinner den Global Artist Leadership Award: als unermüdlicher Unterstützer lateinamerikanischer Musik und „Botschafter multikultureller Verständigung“.

22:05:00 +++ Ö1

Gedankensprünge aus dem Musterbuch des Jetlags

Gestaltung: Robert Czepel, Rainer Elstner, Alexander Ach Schuh, Thomas Tesar, Elke Tschaikner, Christian Scheib und Klaus Wienerroither

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Jazz am Pfingstmontag

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Marvin Gaye – in the name of Jazz

Moderation: Matthias Kirsch. Die Songs des legendären Soul-Sängers Marvin Gaye wurden über die Jahrzehnte von zahlreichen Jazzkünstlern interpretiert. Wir bringen eine Auswahl – unter anderem mit Grover Washington, Jr., Dianne Reeves, Quincy Jones und Ahmad Jamal.

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Jazz – Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

Round Midnight ist der Platz für Hintergrundgeschichten, ausführliche Portraits und Talks mit jungen Talenten und Jazz-Legenden. In der Sendung erzählen Autorinnen und Autoren die Geschichten bekannter Jazz-Titel, gehen der Beziehung von Jazz und klassischer Musik nach und nehmen mit auf spannende Reisen in die Grenzgebiete von Jazz, Tango, Salsa oder Flamenco, in Jazz-Epochen wie Swing, Bebop und Fusion oder in die Geschichte berühmter Labels wie Blue Note und in die Aktualität kultureller und politischer Themen wie Black Lives Matter.

di – 30.05.2023

01:05 bis 05:00 +++ Deutschlandfunk Kultur

Tonart Jazz – „Ain’t nobody’s business but my own“:

Gute Ratschläge und Lebensweisheiten in den Swings Songs der 1930er bis 50er Jahre. Moderation: DJ Swingin’ Swanee

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Hörbar: Phosphène & mehr Musik grenzenlos

20:05 – 21:00 UHR | SWR2

SWR2 Jazz Session: NEW CLASSICS – Das Hemphill Stringtet beim Jazzfest Berlin 2022

Von Nina Polaschegg. Julius Hemphill (1938-1995) ist vor allem als Gründer des World Saxophone Quartet bekannt geworden und dafür, gerne über Genregrenzen hinwegzusehen. Für die Aufführung seines Streichquartetts „Mingus Gold“ hat die Cellistin Tomeka Reid ein nach ihm benanntes Ensemble gegründet. Mit diesem eröffnete sie am 3. November das Jazzfest Berlin 2022 und brachte neben der Hommage von Hemphill an Charles Mingus weitere Arrangements von Kompositionen des US-Amerikaners auf die Große Bühne im Haus der Berliner Festspiele.

21:05 bis 22:00 +++ Deutschlandfunk

Jazz Live: The Jazz-Blues-Latin-Soul-Man – Raul MidónSolo

Raul Midón, Gitarre, Gesang. Aufnahme vom 2.5.2022 beim Baseler offbeat Jazz Festival. Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt

Virtuoses Gitarrenspiel, exzellentes Songwriting; eine gefühlvolle, charismatische Stimme und ein Mix aus Jazz, Pop, Latin, R&B und Soul – mit seinem Auftritt beim Baseler offbeat Jazz Festival erweist sich Raul Midón als mitreißende One-Man-Band. Er habe nach Jahren der Mitgliedschaft in Popbands die Form des Soloauftritts gewählt, einfach weil es leichter sei und er niemand anderes bezahlen müsse. Und so entwickelte der US-Musiker seine eigene Art einer „One-Man-Show“. Der singende Gitarrist spielt noch weitere Instrumente wie Trompete, Flügelhorn und Posaune, oder besser gesagt er imitiert sie – mit dem Mund. Darin zeige sich eine weitere Liebe: die zum Jazz. Seine vokalen Einflüsse sind Soulgrößen wie Donny Hathaway, Bill Withers und Stevie Wonder. Mit Wonder teilt Raul Midón das Schicksal, blind zu sein – etwas, das ihn von früh an Klänge umso intensiver empfinden ließ. Der Sohn einer Afro-Amerikanerin und eines Argentiniers wuchs bi-kulturell auf. „Ohnehin hatte ich nie das Gefühl, mich entscheiden zu müssen, entweder ein Latin-, ein Jazz-, Blues- oder Rockmusiker zu sein, sondern stets versucht, all die Elemente, die mir gefallen, in meine Musik zu integrieren.“

22:04 bis 23:00m +++ WDR 3

WDR 3 Jazz: Moderation: Niklas Wandt

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 Uhr | BR-KLASSIK

Horizonte: „Happy New Ears“

Verleihung des Happy New Ears-Kompositionspreises an Liza Lim und des Happy New Ears-Preises für Publizistik zur Neuen Musik an Gianmario Borio

Robert Jungwirth im Gespräch mit den Preisträgern. Aufnahme vom 12. Mai 2023 in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München.

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz and More: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Karmen Mikovic. Heute mit: Brandee Younger: Brand New Life | Kira Linn’s Linntett: Illusion | Vincent Courtois: Finis Terrae

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Play Jazz! – Konzert: Skilbeck bei den Hamburg Jazz Open 2022

Im Play Jazz! – Konzert werden Liveaufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet gesendet. Mitschnitte von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz oder der Jazzwoche Hannover zeigen die Vielfalt der Festivallandschaft im Norden. Neben aktuellen Aufnahmen ist Dienstagabend auch der Platz für Konzertschätze aus den Archiven des NDR.

23:03 – 24:00 | Ö1

50 Jahre Neue Musik im Landesstudio Tirol – 30 Jahre Zeit-Ton. Das Landesstudio Tirol als Uraufführungsstätte zeitgenössischer Musik

Aus Anlass des 30. Geburtstages der Sendereihe „Zeit-Ton“ bringen wir einen Rückblick mit ausgewählten Aufnahmen aus dem Landesstudio Tirol. Die Reihe „Musik im Studio“ ist noch eine Generation älter: Sie ist im 51. Jahr und hat sich seit ihrer Gründung, die mit der Eröffnung des Tiroler Landesstudios erfolgte, zum Ziel gesetzt, der zeitgenössischen Musik ein Podium zu bieten.

Eingeführt von Otmar Costa, übernommen von Wolfgang Praxmarer und weitergeführt von Patrizia Jilg, setzt sich die Reihe vor allem für Tiroler Komponistinnen und Musiker ein. War es zu Beginn noch ein Programm, in dem auch klassische und alte Musik zu hören war, sind es in den letzten zwölf Jahren vor allem die ganz aktuellen Strömungen in der zeitgenössischen Musik, die präsentiert werden.

Dabei gibt es auch Kooperationen mit dem Tiroler Landeskonservatorium, den Klangspuren Schwaz und dem Osterfestival Tirol und mit verschiedenen Tiroler Orchestern, die in der Reihe „Zeitimpuls“ über ein langes Wochenende dem Publikum Neue Musik konzentriert anbieten. Gestaltung: Patrizia Jilg

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: News & Roots

Bonnes Nouvelles de France: Henning Sieverts präsentiert aktuellen Jazz aus Frankreich, mit dem Pianisten Jean-Marie Machado, mit der Flötistin und Sängerin Naissam Jalal und mit dem Sopran- und Baritonsaxofonisten Jean-Charles Richard.

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: From Another Planet – Der Bandleader und Pianist Sun Ra

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: From Another Planet – Der Bandleader und Pianist Sun Ra

mi – 31.05.2023

19:00 bis 20:00 +++ hr2-kultur

Hörbar: Zum 85. Geburtstag von Peter Yarrow & mehr Musik grenzenlos

19:05 bis 20:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Classic Sounds in Jazz – „Hören wir Classics und reden darüber“

Beate Sampson, Ulrich Habersetzer und Roland Spiegel sprechen über Lieblings-Klassiker des Jazz und überraschen sich dabei gegenseitig mit Musik.

21:05 – 22:00 UHR | SWR2

SWR2 NOWJazz: DAS WOHLPRÄPARIERTE HORN – Der Saxofonist Leonhard Huhn

Von Niklas Wandt. Leonhard Huhns Interessen reichen von Cool Jazz über freie Improvisation bis zu Rock und Elektroakustischer Musik. Im Zentrum seiner vielen Projekte steht ein trockener Humor und sein virtuoses Spiel, akustisch und immer häufiger auch elektronisch verfremdet, zwischen schlankem Straight-Ahead-Spiel und mikrotonalen und geräuschhaften Exkursen. Huhn stammt aus Berlin und studierte bis 2011 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Hier ist er Mitbetreiber des IMPAKT Kollektivs und in einer Vielzahl von Projekten aktiv. Dazu zählen etwa das Trio Die Fichten und die Fusionband C.A.R.

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz: Nduduzo Makhathini Trio im Kölner Stadtgarten

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz!: Magazin am Mittwoch mit Sarah Seidel

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

Zeit-Ton Magazin – Rückblick, Vorschau und aktuelle Veröffentlichungen

Jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden sieben Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Gestaltung: Marie-Theres Himmler

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Jazz aus Nürnberg: Special „Witchy Activities and the Marple Death“

Das neue Album der Komponistin, Bandleaderin, Gitarristin und Sängerin Monika Roscher vorgestellt im Gespräch. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Portraits, Talks, Hintergründe und Ausflüge in die Jazzgeschichte

do – 01.06.2023

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:05 bis 23:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

Horizonte: Dandelion Quintett

Aftab Darvishi: „Land of Lights“; Pēteris Vasks: Bläserquintett Nr. 1 – „Musik für wegziehende Vögel“; Carlos Cipa: „Thumb“; Ralph Heidel: „I Promise“; Simon Popp: „Odds In Favor“ (Simon Popp, Schlagzeug); Hildur Guðnadóttir: „From the Other Place“ (Teresa Allgaier, Violine; Juri Kannheiser, Violoncello; Marcel Morikawa, Perkussion); Ann Southam: „Glass Houses“, Nr. 7 (Teresa Allgaier, Violine; Juri Kannheiser, Violoncello; Marcel Morikawa, Perkussion; Simon Popp, Schlagzeug); Ann Southam: „Glass Houses“, Nr. 10 (Teresa Allgaier, Violine; Juri Kannheiser, Violoncello; Marcel Morikawa, Perkussion)

22:30 bis 23:00 +++ hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Heute mit: Michael Formanek Elusion Quartet: As Things Do | Joe Krieg Quartet feat. Nils Wogram: Beau Gosse | Johan Lindström & Norrbotten Big Band: Johan Lindström & Norrbotten Big Band

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! NDR Bigband NDR Bigband – Magazin | Juni

Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Henry Altmann blickt immer donnerstags auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikerinnen und Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe.

23:03 – 24:00 | Ö1

30 Jahre Zeit-Ton: Transakustische Studiovermessung – „Hearing Cage“ mit dem Institut für transakustische Forschung

Zeit-Ton feiert morgen sein 30jähriges Jubiläum, – ab 19.30 mit einer mehrstündigen Geburtstagssendung und vielen Gästen live aus dem Studio 3 des ORF RadioKulturhaus in Wien. Bereits seit Jahresbeginn holen wir in unregelmäßigen Abständen Schätze aus unserem reichen Archiv, so auch heute. „You don’t have to call it music, if the term shocks you“, lautet ein berühmtes Zitat von John Cage. Nikolaus Gansterer, Matthias Meinharter, Jörg Piringer und Ernst Reitermaier nannten es Transakustik und gründeten im Jahr 1998 das Institut für transakustische Forschung. Als Hommage an John Cage, dessen Geburtstag sich am 5.9.2012 zum hundertsten Mal jährte und der eine wichtige Vorreiterrolle für die Transakustische Forschung gespielt hat, sendete Zeit-Ton am 7.12.2012 live aus dem Hörspielstudio. Die Mitglieder des Instituts für transakutische Forschung luden zu „Hearing Cage“ und präsentierten gemeinsam mit ihren Gästen Experimente, Konzepte, Kompositionen, Lectures und Versuchsanordnungen, die dem am 12.August 1992 verstorbenen Komponisten vermutlich Freude bereitet hätten. Gestaltung: Susanna Niedermayr

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: All that Jazz – Life, Fire, Sharing, Fluss

Neuigkeiten querbeet, unter anderem mit Aufnahmen von Omer Klein, Luise Volkmann und Johanna Summer. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Aufgelegt mit Thomas Haak: Der lyrische Landgren

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Aufgelegt mit Thomas Haak: Der lyrische Landgren

fr – 02.06.2023

19:05 bis 20:00 +++ BR-KLASSIK

KlassikPlus: „Ich habe Lust auf beseelten Leerlauf“

22:04 bis 23:00 +++ WDR 3

WDR 3 Jazz

Von den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu den spannendsten Neuerscheinungen und aktuellen Trends. Unsere Autor:innen schaffen Orientierung im rasenden Lauf der Ereignisse, in den Clubs von NRW und den Jazz-Metropolen der Welt.

22:33 bis 23:30 +++ NDR Kultur

Play Jazz! Magazin am Freitag mit Sarah Seidel

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das Play Jazz! – Magazin aus der gesamten Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen jede Woche das Album der Woche, andere aktuelle CDs, Klassiker, Portraits von Künstlerinnen und Künstlern oder Plattenfirmen und Tipps für Konzerte, Bücher oder Filme.Das Magazin geht neuen Trends nach und erinnert an die großen Momente der Jazzgeschichte. Besonders im Blick: die norddeutsche Jazzszene. Mit Interviews und Reportagen informiert Play Jazz! über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals.

23:03 – 24:00 | Ö1

30 Jahre Zeit-Ton: 30 Jahre Zeit-Ton – Die große Geburtstagssendung live aus dem Studio 3 im Wiener RadioKulturhaus

Heute vor 30 Jahren ging „Zeit-Ton“ erstmals auf Sendung. Seither stellt diese Ö1 Reihe Werktags ab 23:03 Uhr die große Bandbreite experimenteller Musikformen vor, von Kammermusik bis Clubmusik, von Impro bis Oper. Die in „Zeit-Ton“ gelebte Vielfalt präsentieren wir in einem Geburtstagskonzert live vor Publikum im Wiener RadioKulturhaus. Klingende Geburtstagsgeschenke kommen von zentralen Vertreter:innen der österreichischen Musikszene.

Das Klangforum Wien sorgt für die eröffnenden Trompetensignale: Krassimir Sterev (Akkordeon) und Anders Nyqvist (Trompete) werden das Duo „Dirty Wings“ von Bernhard Gander spielen. Das ORF Radio-Symphonieorchester ist mit einer Streichquartett-Abordnung vertreten. György Ligetis wegweisendes Streichquartett Nr. 2 bildet die Steilvorlage für die Live-Umsetzung zweier „Zeit-Ton“-Formate, die beide für den „Prix Europa“ nominiert waren: Late-Night-Moderator Peter Klien und Komponist Volkmar Klien bringen ihr Podcastformat „Die Klien-Brüder“ auf die Bühne und unterziehen das Werk einem Härtetest. In die strukturelle Tiefe geht Komponist und Geiger Thomas Wally, er legt das Stück auf seine Analyse-Couch. Gewinner:innen des Ö1 Talentebörse Kompositionspreises interpretieren eigene Werke: Tanja Elisa Glinsner als Sängerin und Mathias Johannes Schmidhammer als Pianist. In einer Talk-Runde mit Zeit-Ton Redakteur:innen wirft „Zeit im Bild“-Moderator (und Singer-Songwriter) Tobias Pötzelsberger einen Blick hinter die Kulissen.

Nach dem Nachtjournal setzt sich der bunte Reigen an Live-Darbietungen fort und wir erweitern dabei das musikalische Spektrum. Experimentiert und nach dem Neuen gesucht wird in allen erdenklichen Genres, so auch heute. Den Auftakt im zweiten Teil unserer großen Geburtstagssendung macht Manu Mayr mit seinem Kontrabass. Der Komponist und Bassist aus dem Umfeld der Wiener Jazzgalerie zählt zu den vielseitigsten Musikern seiner Generation. Auch der Elektronikmusiker Stefan Juster aka Jung an Tagen wird mit uns feiern und eine musikalische Tour de Force durch sein jüngstes Schaffen präsentieren, das von psychoakustischen Klangerkundungen bis hin zu experimenteller Club Musik reicht.

Außerdem wird es die Uraufführungen unserer beiden heurigen Shape+ Artist Residencies zu hören geben, – „Sonic Exegesis“ von Yara Mekawei, Ulla Rauter und Hui Ye und „Seltsamen“ von Thea Soti, Verena Dürr und Christine Schörkhuber. Die Plattform Shape+ des Festivalnetzwerkes ICAS wurde 2014 vom ORF Festival musikprotokoll im steirischen herbst mitgegründet, das eng mit „Zeit-Ton“ verbunden ist.

Zum Abschluss richten wir gemeinsam mit dem Komponisten Bernhard Lang, der Veranstalterin Shilla Strelka und Manu Mayr den Blick in die Zukunft: Was sind die derzeit spannendsten soziomusikalischen Entwicklungen, die es im Blick zu behalten gilt? Gestaltung: Die Zeit-Ton Redakteur:innen

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazztime: Bühne frei im Studio 2 für das Jason Seizer Quartet

Mit Jason Seizer (Saxofon), Jonas Westergaard (Bass), Pablo Held (Piano) und Fabian Arends (Schlagzeug). Aufnahme aus dem Studio 2 des Bayerischen Rundfunks vom 24. Mai 2023. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

In den Sog subtiler und in jeder Nuance feinsinniger Musikgestaltung zu geraten – diese durchaus beglückende Erfahrung kann man bei Konzerten des Tenorsaxofonisten Jason Seizer machen. Seit den späten 80er Jahren lebt der gebürtige Stuttgarter in München und hat seither mit großer Kontinuität seine Klang- und Kompositionssprache entwickelt, kultiviert und vertieft, auch in sehr schönen Einspielungen, unter anderem mit dem Pianisten Marc Copland und dem Gitarristen Peter Bernstein. Ab 2003 brachte Jason Seizer außerdem für das Münchner Label Pirouet als Toningenieur und musikalischer Produzent 140 Alben auf den Weg. Darunter vor 15 Jahren auch das CD-Debüt des damals erst 21-jährigen Kölner Pianisten Pablo Held und acht weitere des jungen Ausnahmemusikers. Im Quartett mit ihm sowie dem dänischen Bassisten Jonas Westergaard und dem Schlagzeuger Fabian Arends arbeitet der Saxofonist seit mittlerweile sechs Jahren zusammen. Wenn die Musiker ihren Erfahrungsschatz und ihr spielerisches Können darauf verwenden, Jason Seizers Kompositionen mit einem Höchstmaß an Intuition lyrisch, schwebend und zugleich griffig swingend improvisatorisch auszudeuten, forschen sie zugleich in tiefliegende Gefühlswelten hinein. Sie folgen dem inneren Bezug des Saxofonisten zum Jazz der 40er, 50er und 60er Jahre, den bahnbrechende, afroamerikanische Virtuosen wie Charlie Parker und John Coltrane hervorbrachten, und seiner ganz persönlichen Neigung zu fein austarierten Klangerkundungen durch melancholisches Terrain. „Hope“ heißt Jason Seizers neues Programm. Dieser Titel beschreibt nach krisenhaften Zeiten der Pandemie und dem schmerzlichen Verlust eines engen Freundes und musikalischen Weggefährten, des im Winter 2021 verstorbenen Pianisten Walter Lang, das Gefühl bei seiner Rückkehr zum Selbstausdruck in der Musik. Zu dem gehört in besonderem Maße auch immer, sich mit anderen zu verbinden – mit denjenigen, mit denen man zusammenspielt und mit denen, die zuhören – zum Beispiel dann, wenn das Programm bei „Bühne frei im Studio 2“ seine Live-Premiere erlebt.

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Das New Standards Real Book – 101 Lead Sheets von Jazzkomponistinnen

23:30 bis 00:00 +++ NDR Kultur

Round Midnight: Das New Standards Real Book – 101 Lead Sheets von Jazzkomponistinnen

sa – 03.06.2023

9:05 – 10:00 UHR +++ SWR2

SWR2 Musikstunde: JAZZ GLOBAL – Lusophone Perlen

Von Antje Hollunder. Dass traditionelle Musik aus dem portugiesischen Sprachraum mit Jazz verbunden wird, passiert besonders häufig in Brasilien. In anderen lusophonen Ländern kombinieren Musiker eher vereinzelt den Jazz mit Musikstilen der Kapverden wie Carmen Souza oder mit dem Fado Portugals wie Júlio Resende und Dulce Pontes. Aline Frazão lässt Jazz zur Musik Angolas anklingen, in Mosambik ist es Moreira Chonguica, Alex Ikot ist in Äquatorialguinea für Jazzanleihen bekannt und Tony Dudu aus Guinea Bissau ist Erfinder des Gumbe Jazz. Absolut rar ist globaler Jazz aus lusophonen Regionen wie Goa in Indien oder Macau in China.

14:05 bis 15:00 Uhr +++ BR-KLASSIK

KlassikPlus: „Ich habe Lust auf beseelten Leerlauf“ – Ein Porträt des österreichischen Jazz-Musikers Christian Muthspiel

Klassik und Jazz, komponieren und dirigieren, all das hat der Österreicher Christian Muthspiel auf Welt-Niveau betrieben, viele Dinge hat der Musiker nun komplett hinter sich gelassen, um mit seinem „Orjazztra Vienna“ neue Wege zu gehen. Das Porträt eines Menschen, der durchs Weglassen mehr Freiheit gefunden hat. Eine Sendung von Ulrich Habersetzer

13:04 bis 15:00 +++ WDR 3

WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann

Götz Alsmann präsentiert in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilbergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was „Jazz“ ist, auch gerne erweitert.

14:05 bis 15:00 +++ BR-KLASSIK

KlassikPlus: „Ich habe Lust auf beseelten Leerlauf“

17:05 bis 17:55 +++ Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

Moderation: Lukas Hammerstein. Musikauswahl: Roland Spiegel. Diese Sendung hören Sie auch in der BR Radio App bei Bayern 2 und ist als Podcast verfügbar.

18:00 bis 19:00 +++ rbbKultur

Talente und Karrieren: Ein Thomaner in der Gedächtniskirche: Der Organist Sebastian Heindl

Er spielt Jazz-Werke von Gershwin und klassische Orgel-Literatur. Bearbeitungen reduziert er so, dass das Wesentliche zum Vorschein kommt, nichts darf überladen sein. Der Organist Sebastian Heindl ist 25. Früher sang er bei den Thomanern in Leipzig, jetzt ist er als Konzertorganist und manchmal auch als passionierter Radfahrer unterwegs – und seit März der neue Kantor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Moderation: Antje Bonhage

18:05 bis 19:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Jazz und mehr: „Die Schubladenfernen“

Mit Musik von Zsófia Boros, Maya Homburger und Barry Guy, Jun Miyake, Wolfert Brederode und anderen. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

19:00 bis 20:00 ++ hr2-kultur

Live Jazz: Matana Roberts | Jazzfest Berlin 2022, November 2022

Am Mikrofon: Daniella Baumeister. Matana Roberts || Matana Roberts, comp, as, cl, spoken word, voc | Joy Guidry, bassoon, voc | Hannah Marcus, fdl, acc, g, voc | Nic Caloia, db, voc | Sam Shalabi, g, oud, voc | Ryan Sawyer, dr, vb, jaw harps, voc | Jazzfest Berlin, Haus der Berliner Festspiele, Seitenbühne, November 2022

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

22:03 – 23:00 UHR +++ SWR2

SWR2 Jazztime: OPEN, TO LOVE – Die Komponistin und Sängerin Annette Peacock

Von Ulrich Kriest. Annette Peacock, die große Sporadische. Zum Komponieren musste Paul Bley sie überreden; die Öffentlichkeit suchte sie nur sehr selten. Sie arbeitet vorzugsweise für sich und lieber im Hintergrund, weshalb sich ihr Name auch eher auf den Rück- oder Innenseiten von Albumcovers findet – in Klammern. Steht der Name Annette Peacock vorne drauf, kann man extravagante Musik erwarten. Verheiratet mit Gary Peacock, befreundet mit Albert Ayler und Paul Bley, verehrt von David Bowie schuf die eigensinnige Autodidaktin eigensinnige Klangräume – unbekümmert um Genregrenzen.

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Die Sommer-Vorschau

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch jede Menge Album-Neuerscheinungen, Tourneen und Open Air Festivals. Wir sagen Ihnen, auf was sich Jazzfans in der Region freuen können und worauf es sich in den nächsten Monaten besonders zu achten lohnt. Moderation: Carsten Beyer

23:05 bis 00:00 +++ BR-KLASSIK

BR-KLASSIK – Musik der Welt: Basar – Aktuelles aus der Szene

Von und mit Susanne Schmerda. Berührungspunkte und gemeinsame Schnittmengen – darum geht es in diesem „Basar“ mit neuen CDs und Musik aus Skandinavien, Israel, Portugal, Spanien und Nigeria. Im Mittelpunkt steht die Idee der Verschmelzung verschiedener Musikstile, des Austauschs und der Annäherung von Musiknationen. Etwa bei der Geigerin Lena Jonsson, die eine der bekanntesten Folkmusikerinnen Schwedens ist. Auf ihrem neuen Album „Elements“ (bei Nordic Notes) nimmt sie neben schwedischer Volksmusik Impulse aus Jazz, Rock und dem US-amerikanischen Bluegrass auf und setzt auch afrikanische Instrumente wie Mbira und Balafon ein.

Auch das Folk-Septett Frigg aus Finnland reißt in traditionellen Polska-Tänzen mit unwiderstehlichem Elan mit und bereichert seinen skandinavischen Geigensound um Einflüsse aus Irish Folk und Bluegrass. Das neue Album heißt „Perintö – Heritage“ (bei Nordic Notes).

An vergessene Wurzeln knüpft die in London lebende israelische Singer-Songwriterin Noga Ritter auf ihrem Debütalbum „Ima“ (bei Galielo) an; sie stellt das Hebräische in seinen einstigen nomadischen Kontext, dabei begleitet sie u.a. die Kora-Harfe von Seckou Keita mit fantastischen Improvisationen.

Auch das schwedisch-norwegische Trio Groupa hat sich mit Gastmusikern zusammengetan, die aus Spanien und Portugal kommen, und zelebriert die Begegnung mit viel Poesie und Temperament: „Kind of Folk, Vol. 4: Iberia“ (Galileo).

Der nigerianische Sänger und Komponist Ade Bantu ist mit seinem 13-köpfigen Kollektiv und dem eigenen Mix aus Afrobeat, Afrofunk und Yoruba-Musik eine der bekanntesten Bands in Afrika geworden und thematisiert dabei so wichtige Themen wie Korruption, Migration, Xenophobie und urbane Entfremdung. Das Album „What is your Breaking Point?“ (Soledad Productions, ab 9. Juni 2023) verbreitet in kraftvollen Songs dabei auch Hoffnung und liefert mögliche Zukunftsvisionen.

so – 04.06.2023

19:38 – 20:00 UHR +++ SWR2

SWR2 Jazz: RÖHRENSYSTEM – Die polnische Vibrafonistin Izabella Effenberg

Von Konrad Bott. „In die Röhre zu gucken“ ist im Allgemeinen nichts Schönes. Für Izabella Effenberg schon. Die gebürtige Polin hat über eine klassische Ausbildung am Schlagwerk ihre Liebe zum Vibrafon entdeckt. Für ein Jazzstudium ist sie 2007 nach Nürnberg gekommen und seitdem in Deutschland geblieben. Als Frau am Vibrafon ist sie auch hierzulande noch eine Besonderheit und beliebte Sidewoman. Wie sanft und ätherisch aber auch wie lebendig und explosiv Holz, Stahl und Stoff in Kombination miteinander klingen können, beweist Izabella Effenberg als Bandleaderin ihres eigenen Trios.

20:00 bis 22:00 +++ NDR Blue

NDR Kultur Jazz

22:00 bis 00:00 +++ NDR Kultur

NDR Kultur Neo: Im Rausch der Klänge

Von und mit Hendrik Haubold. Klassik trifft Neo Classical, Weltmusik, Pop, Jazz oder Electronica. Bei NDR Kultur Neo begleiten wir Sie mit einem grenzenlosen Musikmix durch die letzten Stunden des Tages. Vielfältig, handverlesen und kunstvoll collagiert. www.ndr.de/ndrkulturneo

23:00 bis 00:00 +++ rbbKultur

Late Night Jazz: Cubano Be, Cubano Bop – der kubanische Saxofonist Paquito D’Rivera

Seine Auftritte mit der Band Irakere waren 1978 die Sensation der Festivals von Newport und Montreux. Nach seiner Flucht in die USA 1981 prägte Paquito D’Rivera den Latin Jazz. Als Gründungsmitglied des United Nations Orchestra machte er Musiker wie Pianist Alon Yavnai, Schlagzeuger Antonio Sánchez oder Trompeter Claudio Roditi zu Stars und beeinflusste den modernen Latin Jazz wie kaum ein zweiter. Moderation: Henry Altmann

