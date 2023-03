Abschied von Wayne Shorter und Pete Zeldman

Landschaftsbild. Foto: Hufner Foto: Hufner

„If Bach tempered the scale, Pete Zeldman tempered time.“ (Cindy Shapiro) — „Wayne lebte in seiner eigenen Welt und kreiste um seinen eigenen Planeten. Die übrigen Musiker in der Band standen auf der Erde.“ (Miles Davis)

Pete Zeldman

(† 28. Februar 2023)

Über den Schlagzeuger Pete Zeldman, der am 28. Februar 2023 seinem Krebsleiden erlegen ist, zitiert Gerwin Eisenhauer Cindy Shapiro mit den Worten:

„If Bach tempered the scale, Pete Zeldman tempered time. I will love him throughout eternity, where he is no doubt subdividing 36 over 37 right now, and confusing some of the angels to no end.“

Pete Zeldman: „Eyelid Movies“

Wayne Shorter

(* 25. August 1933 in Newark, New Jersey; † 2. März 2023 in Los Angeles)

Miles Davis (zitiert nach Bert Noglik):

„Wayne war neugierig, er experimentierte gern mit musikalischen Regeln. Wenn sie nicht passten, setzte er sich darüber weg, aber mit musikalischem Gefühl; der wusste, dass die Freiheit in der Musik das Wissen um ihre Regeln voraussetzt, um sie sich dann nach eigenem Geschmack und Bedürfnis zurechtzubiegen. Wayne lebte in seiner eigenen Welt und kreiste um seinen eigenen Planeten. Die übrigen Musiker in der Band standen auf der Erde.“

Aung San Suu Kyi (zusammen mit Herbie Hancock)

Ssirus Pakzad in der nmz zu Wayne Shorters 80. Geburtstag

„Waynes World – Wayne Shorter wird 80“

„… Kaum ein noch lebender Musiker hat solche „Footprints“ in der Jazzgeschichte hinterlassen, solche tiefen Fußspuren, die man mit Gips ausgießen und in den Museen für die Nachwelt erhalten sollte. …“

Speak No Evil

Bert Noglik in der JazzZeitung 2003 zu Wayne Shorters 70. Geburtstag:

„Fortschreibungen des Glücks – Wayne Shorter – Kreativitätschub mit 70“

„… Zum Erstaunlichen an der akustischen Renaissance von Wayne Shorter zählt, dass er mit so anspruchsvollen Klängen eine solche Resonanz in der oft an stromlinienförmig gestylten Produkten orientierten Verkaufswelt des Jazz hervorzurufen weiß …“

In a Silent Way (Weather Report)