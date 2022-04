+++Britischer Pianist Ashly Henry mit erweitertem Trio beim BMW Welt Jazz Award 2022+++Anat Fort und Giovanni Guidi bestreiten das Finale im Juli+++

Das sechste Konzert des BMW Welt Jazz Award 2022 spielte vorgestern der Pianist Ashley Henry mit seinem Ensemble. Die letzte Soiree der Competition bestritt damit der jüngste Teilnehmer vor vollem Haus. Der 30-jährige Londoner Pianist schloss erst 2016 sein Studium an der Royal Academy of Music ab. Freilich eilte ihm da schon der Ruf eines Ausnahmetalents voraus, sodass er noch im selben Jahr mit Stars wie Terence Blanchard oder Jean Toussaint arbeiten durfte und als bislang Jüngster zum International Piano Trio Festival eingeladen wurde, um mit Robert Glasper aufzutreten.

Bandleader Ashley Henry. Foto: TJ Krebs Sänger Ashley Henry. Foto: TJ Krebs Karl Oloniluyi-Abel. Foto: TJ Krebs Zola Marcelle. Foto: TJ Krebs Myele Manzanza. Foto: TJ Krebs

Henrys Kompositionen bewegten sich an frühen Fusion-und Souljazz-Mustern der Sechzigerjahre entlang, stellenweise um ein paar Verweise auf Reggae-Beats ergänzt. Er bevorzugte harten, dynamische Extremkontraste, außerdem wortreich formulierte Botschaften der Liebe, Freude und Wokeness.

+++Aktuelle Meldung: +++Anat Fort und Giovanni Guidi bestreiten das Finale+++

Nach sechs einzigartigen Soireen geht der BMW Welt Jazz Award 2022 am 9. Juli in die finale Runde. Dabei treten das Anat Fort Trio und das Giovanni Guidi Quintet an und zeigen ihre Interpretation des diesjährigen Mottos „Key Position“ im Auditorium der BMW Welt. Dies gab heute die BMW Group Kulturkommunikation nach der Entscheidung der Jury, bestehend aus Oliver Hochkeppel (Süddeutsche Zeitung), Heike Lies (Kulturreferat der Landeshauptstadt München), Christiane Böhnke-Geisse (schwere reiter München), Roland Spiegel (BR-KLASSIK) und Andreas Kolb (JazzZeitung.de & neue musikzeitung) bekannt. Dieselbe Expertenjury verkündet noch am Finalabend, wer die von BMW Design entworfene Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Dem Preisträger winkt zusätzlich eine Siegesprämie von 10.000 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über ein Preisgeld von 5.000 Euro freuen.

Anat Fort. Foto: TJ Krebs Giovanni Guidi. Foto: TJ Krebs

Das Finale mit den zwei nominierten Ensembles findet am 9. Juli 2022um 19 Uhr im Auditorium der BMW Welt statt. Ticketssind bei München Ticket erhältlich.