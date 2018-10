Die Jazz-Radiowoche vom 01.10. bis 07.10.2018

Ein kleiner Blick in die Jazzwoche 40 im Radio. Wieder voll, der Radioterminkalender. Besonderer Hinweis am 03.10.2018: 19:04 bis 20:00 | hr2-kultur. Jazz am Feiertag: Roger Hanschel & Auryn Quartett: „Niederschlagsmengen“ – Music for Saxophone and String Quartet in 7 Movements

Die Übersicht zum Download als PDF. Alle Angaben ohne Gewähr.

Jazz im Radio (Fernsehen)

01.10.2018

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

Hörbar: Musik grenzenlos

19:35 bis 20:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz Lounge: Paul Desmond, Saxophon

20:05 bis 22:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR im Konzert: Aufnahmen vom Jazzfestival Montreux 2018

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World: Louis Prima Live in Vegas

Aufnahmen vom April 1958 aus dem Casbah Theater Hotel Sahara. Play It Pretty For The People

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Michael Laages

Das Magazin aus der Welt des Jazz. Auf dem Programm stehen aktuelle CDs (darunter das „Album der Woche“) und Klassiker, Porträts von Künstlern und Plattenfirmen, Konzerte, Bücher und Filme.

Play Jazz! spürt Trends nach und erinnert in der Rubrik „Remember“ an die großen Momente der Jazzgeschichte. Im „Fenster nach Europa“ gibt es regelmäßig Höhepunkte von allen bedeutenden europäischen Jazzfestivals.

Play Jazz! blickt auf die Jazz Szene im Sendegebiet und informiert in Interviews und Reportagen über die Arbeit von Clubs, Jazzinitiativen und Festivals in Norddeutschland.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Guenter Hottmann. Heute mit: Esther Kaiser: Songs Of Courage | Lisa Bassenge: Borrowed And Blue | Kandace Springs: Indigo | Holly Cole: Holly | Steve Turre: The Very Thought Of You | Johannes Berauer: Vienna Chamber Diaries, Vol. 2 |

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: Jazztoday – Neues aus Köln II

Mit dem Quartett „Mahnig/Manderscheid/Sternal/Valk“, der Band „Holzig“ und mit dem Duo „Leidinger/Daemen“. Moderation und Auswahl: Henning Sieverts

02.10.2018

01:05 bis 05:00 | Deutschlandfunk Kultur

Tonart: Jazz – Moderation: Vincent Neumann

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:35 bis 20:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz Lounge: Mix

21:03 bis 22:00 | SWR 2

SWR2 Jazz Session: Homezone – Jazz aus Südwest – Enjoy Jazz Festival

Von Julia Neupert. Die monatliche Sendereihe „Homezone“ führt regelmäßig an die vielen verschiedenen Orte, an denen der Jazz im Südwesten zu Hause ist. Neben Konzertaufnahmen aus unserem Archiv und aktuellen Studioproduktionen gibt es immer auch einen thematischen Schwerpunkt. In dieser „Homezone“-Ausgabe geht es zum Festival Enjoy Jazz in die Metropolregion Rhein-Neckar.

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

Jazz Live: Lars Danielsson Liberetto

Lars Danielsson, Kontrabass; John Parricelli, Gitarre; Gregory Privat, Klavier; Magnus Öström, Schlagzeug. Aufnahme vom 22.6.2018 bei Jazzbaltica, Timmendorfer Strand

Am Mikrofon: Jan Tengeler. Lars Danielsson gehört zu den bekanntesten Jazzmusikern aus Skandinavien. Der schwedische Künstler weiß sowohl als Kontrabassist und Cellist, sowie als Komponist und Arrangeur zu überzeugen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht seit vielen Jahren das hochkarätig besetzte Quartett Liberetto.

Bei der diesjährigen Ausgabe des Ostsee-Festivals Jazzbaltica war Lars Danielsson gleich in mehreren Konstellationen zu hören. Gleich sein erster Auftritt am Eröffnungsabend geriet zu einem der Höhepunkte des Festivals. Seit 2011 leitet der Bassist die Band Liberetto; dementsprechend gut eingespielt und enorm spielfreudig präsentierte sich das Quartett. Danielssons Kompositionen changieren zwischen klassischen Passagen und zurückhaltenden, dabei sehr druckvollen Rhythmen. Dass hier mit Klavier und Gitarre gleich zwei Harmonieinstrumente zusammenkommen, führt aber nicht zu einer Übersättigung der Klänge. Stattdessen nehmen sich die Musiker zurück und überzeugen durch ihr filigranes Zusammenspiel. Drei Einspielungen hat das Quartett bisher vorgelegt; bei Jazzbaltica präsentierte es einen Querschnitt aus seinem gesamten Werk.

22:00 bis 00:00 | Bremen Zwei

Jazz Grooves

Die ganze Welt des Jazz. Blue Note, Big Band, Neuerscheinungen und bekannte Stars – und Tipps zum Konzertgeschehen in Bremen und der Region.

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World: Das Sebastian Sternal Trio

Aufnahme vom 3. Februar aus dem Bunker Ulmenwall, Bielefeld. Feinsinn im Bunker

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Michael Laages

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazzgroove: An den Rändern des Jazz

Am Mikrofon: Guenter Hottmann. Heute mit: Stefon Harris & Blackout: Sonic Creed | Lionel Loueke: The Journey | Cuong Vu 4tet feat. Bill Frisell | Fred Frith Trio: Closer To The Ground |

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: News & Roots – Piano News aus Deutschland

Henning Sieverts präsentiert aktuelle CDs des Johannes Bigge Trios, des Solo-Pianisten Rainer Böhm und mit dem Volker Engelberth Quintett.

03.10.2018

00:05 bis 06:00 | Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Radionacht: Jazz

Erde, Feuer, Wasser, Luft: Jazz und die Elemente; Marcin Wasilewski Trio; Tomasz Stanko Quartet, Jazzbaltica 2005. Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

Jazz am Feiertag: Roger Hanschel & Auryn Quartett: „Niederschlagsmengen“ – Music for Saxophone and String Quartet in 7 Movements

48. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2017. Roger Hanschel & Auryn Quartett: „Niederschlagsmengen“ – Music for Saxophone and String Quartet in 7 Movements | Roger Hanschel, as, ss | Matthias Lingenfelder, violin | Jens Oppermann, violin | Stewart Eaton, viola | Andreas Arndt, cello | 48. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2017, hr-Sendesaal Frankfurt, Oktober 2017. Am Mikrofon: Matthias Spindler

19:05 bis 20:00 | BR-KLASSIK

Classic Sounds in Jazz: In Freiheit und Einigkeit

Aufnahmen mit Joey Alexander, den 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, Joachim und Rolf Kühn, Iiro Rantala, Sandro Roy, Diknu Schneeberger, Baptiste Trotignon & Minino Garay,dem Turtle Island Quartet feat. Stefon Harris, den 12 Cellisten der Berliner Philharmonikder u.a. Auswahl und Moderation: Beate Sampson

19:30 bis 20:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz Lounge: Viktoria Tolstoy, Vocal

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World: Das palästinensische Trio Joubran

Aufnahme vom 19. Mai 2007 aus dem Kölner Funkhaus. Die Kunst der Oud

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Michael Laages

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: Jazz & Beyond – „Vielfalt zur Einheit: Deutsch-deutsche Begegnungen“

Mit Aufnahmen von Ulrich Gumpert, Rolf Kühn, Heinz Sauer, Michael Wollny und anderen. Moderation und Auswahl: Beatrix Gillmann

Der Saxophonist Heinz Sauer, geboren 1932 in Merseburg, ist ein Altmeister des Deutschen Jazz. Seit bald 20 Jahren spielt er mit dem Pianisten Michael Wollny zusammen, der wuchs in Schweinfurt auf, ist in diesem Jahr 40 geworden und könnte sein Enkel sein. Die beiden führen sehr intensive, musikalische Dialoge, reiben sich dabei auch mal aneinander, schwingen aber doch fühlbar auf einer Wellenlänge. Eine andere Jazzgröße, die in der ehemaligen DDR aufwuchs, ist der Pianist Ulrich Gumpert, Jahrgang 1945. Tritt er mit der 46-Jährigen Klarinettistin Silke Eberhard auf – sie kommt ursprünglich aus Schwaben und lebt in Berlin – begegnen sie sich auf Augenhöhe. Miteinander Musik zu machen, kennt keine Landes- und Altersgrenze; davon berichtet auch der Klarinettist Rolf Kühn, der 1929 in Köln geboren wurde. Er ist einer der ersten Deutschen Jazzmusiker, die in den USA Karriere machten. Auch nach 60 Jahren als Profimusiker, übt er täglich und tritt mit verschiedenen Bands auf, eine davon ist die Rolf Kühn Unit. Im Oktober 2016 war sie im Jazzclub Birdland in Neuburg an der Donau zu Gast: Neben dem in Chemnitz geborenen Ronny Graupe an der Gitarre, war der Bassist Johannes Fink dabei – ursprünglich aus Erlangen, heute in Berlin zu Hause – und der Schlagzeuger Christian Lillinger stammt aus Brandenburg. Es seien einfach „vier junge Typen zusammen, die neugierig sind“, sagte der 88-jährige Kühn augenzwinkernd in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. „Vielfalt zur Einheit: Deutsch-deutsche Begegnungen“ in der Jazztime vor Mitternacht.

04.10.2018

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:35 bis 20:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz Lounge: Mix

21:00 bis 22:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz: What’s New?

21:05 bis 22:00 | Deutschlandfunk

JazzFacts: Neues von der Improvisierten Musik. Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World: Szene NRW – Aktuelles aus der Region

Das polnische Ensemble Same Suki auf Tour in NRW. Preview Jazz: Stefan Hentz. Preview World: Tom Daun

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Play Jazz! Das Jazzmagazin – Mit Michael Laages

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Jazz Now: Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

Am Mikrofon: Guenter Hottmann. heute mit: Jacques Schwarz-Bart: Hazzan | Papanosh feat. Roy Nathanson & Marc Ribot: Home Songs | Itamar Borochov: Blue Nights | Karl Seglem & Christoph Schiefel Group: Hopp (And Smile) / Monsterjazz | Nicole Johänntgen: Henry II |

23:03 bis 00:00 | SWR 2

SWR2 NOWJazz: Magazin

Von Odilo Clausnitzer. Neues aus der Welt des Jazz wird im NOWJazz Magazin von SWR2 regelmäßig präsentiert. Wie immer erwarten Sie in dieser Sendung Informationen über bevorstehende Events, Rezensionen über Festivals, Buchbesprechungen und jede Menge brandneuer Alben.

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: All that Jazz

Wer sich auf die Homepage von John Beasley klickt, staunt nicht schlecht: die Vita des 58jährigen platzt aus allen Nähten. Er hat unzählige Aufnahmen mit seinen Keyboardkünsten aufgewertet, ist an etlichen Hollywood-Soundtracks beteiligt und schrieb selbst Musik für Film und Fernsehen. Als Sideman arbeitete er mit Miles Davis, Freddie Hubbard, James Brown, Steely Dan oder Chaka Khan. „All That Jazz“ konzentriert sich vornehmlich auf eine fulminante, pfiffigst arrangierte Big Band des Tastenmannes, mit der er gleich zweimal einen Grammy gewann: mit dem „Monk´estra“ verbeugt sich John Beasley vor dem Werk des Pianisten und Komponisten Thelonious Monk. Moderation und Auswahl: Ssirus W. Pakzad

05.10.2018

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

19:35 bis 20:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz Lounge: Jimmy Blanton, Bass

20:04 bis 22:30 | hr2-kultur

hr-Bigband live in concert: „Ode To Chet Baker“ – Enrico Pieranunzi & hr-Bigband, cond. & arr. by Bert Joris

„Ode To Chet Baker“ – Enrico Pieranunzi & hr-Bigband, cond. & arr. by Bert Joris | Live-Übertragung des Konzerts der hr-Bigband mit dem italienischen Pianisten Enrico Pieranunzi aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt

Die Arrangements für die hr-Bigband hat Bert Joris geschrieben, er ist selbst einer der empfindsamsten Trompeter Europas und genau der richtige Mann, der Stücke wie „Night Bird“ – einst von Enrico Pieranunzi eigens für die amerikanische Trompeten-Ikone Chet Baker geschrieben – ins Orchester-Format bringen kann. Chet Baker, Chef-Lyriker des Jazz und melodisches Genie an Trompete und Flügelhorn, ist vor 40 Jahren gestorben, bei einem rätselhaften Sturz aus dem Fenster eines Hauses in Amsterdam. Tödliche Fakten sind oft Anlass für höchst empfindsame Huldigungen. Am Mikrofon: Claus Gnichwitz

22:04 bis 00:00 | WDR 3

WDR 3 Jazz & World: Duke Ellington mit The Blanton-Webster Band

Aufnahme vom 7. November 1940 aus Fargo, North Dakota. „Mr. J.B. Blues“ – Zum 100. Geburtstag von Jimmy Blanton

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Jazz Special: Jazz aus Portugal

Mit Sarah Seidel. Portugal? Ja, klar, Fado. Aber Jazz? Da kapitulieren sogar Kenner. Bislang ist noch nicht das ganz große Spotlight auf das kleine Land mit seiner feinen Jazz-Szene gefallen. Wer sich mit Jazz beschäftigt, kommt zwar schnell auf portugiesische Musiker wie die Sängerin Maria João, den Pianisten Mário Laginha oder den Bassisten Carlos Bica, aber danach wird es dünn mit Künstlern, die europaweit bekannt wären. Das portugiesische Label „Clean Feed Records“ ist beispielsweise ein international renommiertes Label, das Musiker aus der frei improvisierenden Szene unter Vertrag nimmt und seit 2006 jährlich ein Festival in New York ausrichtet. Sarah Seidel hat sich im Rahmen der „European Jazz Conference“ in Lissabon umgeschaut und mit den Musikern vor Ort gesprochen.

22:30 bis 23:00 | hr2-kultur

Swingtime mit Bill Ramsey: As time goes by | Ein Jahrhundert in Schwingungen

Heute mit: Georgie Auld And His Orchestra | Williams‘ Jug Band | Red Norvo Quintet | Mildred Bailey & Red Norvo Orchestra | Charlie Barnet And His Orchestra | Coleman Hawkins | Marty Paich

Bill Ramsey – Sänger, Entertainer und selbst Teil der Jazzgeschichte in Deutschland nach dem Krieg – präsentiert ein Jahrhundert in Schwingungen. Es geht dabei natürlich um musikalische Vibrationen, um Erschütterungen des Weltgefüges – es sei denn diese sind musikalischer Natur. Und wenn der „pulse“ so richtig pocht und treibt, dann stellt sich nicht selten ein vertrautes Gefühl ein: Wie doch die Zeit vergeht!

23:03 bis 00:00 | SWR 2

SWR2 NOWJazz Session: Triolog – Martin Blume, John Butcher und Wilbert de Joode im club w71 Weikersheim (2)

Am Mikrofon: Julia Neupert. Ihr erstes Trio-Konzert überhaupt spielten sie 2004 in – Weikersheim! Im März 2018 waren Martin Blume, Wilbert de Joode und John Butcher zurück im club w71. Drei höchst dynamisch agierende Improvisatoren mit einem reichen Spektrum an Klangfarben und Spaß an schnell wechselnden Interaktionen. Miteinanderspielen bedeutet für den deutschen Schlagzeuger, den niederländischen Bassisten und den britischen Saxofonisten vor allem: Aufeinanderhören. Die so in Echtzeit entstehende Musik ist ein feinsinniger und sinnlicher Free Jazz fern aller Klischees und Phrasen.

23:05 bis 00:00 | BR-KLASSIK

Jazztime: Bühne frei im Studio 2 … Highlights aus der Saison 2017/2018

mit dem Jason Seizer Quartett – Aufnahme vom 27. Juni 2018 | und dem Matthias Lindermayr Quintett – Aufnahme vom 18. Juli 2018. Moderation und Auswahl: Beate Sampson

06.10.2018

17:05 bis 17:55 | Bayern 2

Jazz & Politik: Politisches Feuilleton

17:50 bis 18:00 | SWR 2

SWR2 Jazz vor Sechs

18:05 bis 19:00 | BR-KLASSIK

Jazz und mehr: Die Beständigen

Mit Musik von Dusko Goykovich, Lee Konitz, Johann Sebastian Bach und anderen. Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

Live Jazz: Craig Taborn Quartet | 48. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2017

Craig Taborn Quartet || Craig Taborn, p, keyb, synth | Chris Speed, ts, cl | Chris Lightcap, b | Dave King, dr | 48. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2017, hr-Sendesaal Frankfurt, Oktober 2017. Am Mikrofon: Claus Gnichwitz

19:30 bis 20:00 | MDR Kultur

MDR KULTUR – Jazz Lounge: Sammy Price, Piano

20:15 bis 21:00 | NDR Info

Jazz Klassiker: If you could see me now: Der Komponist Tadd Dameron

Mit Wingolf Grieger. Zusammen mit Gil Fuller und Dizzy Gillespie gilt Tadd Dameron als wegweisender Arrangeur des Bebop. Zu seinen Kompositionen zählen unter anderem Standards wie „Lady Bird“, „Good Bait“, „Hot House“ oder „Our Delight“.

22:03 bis 23:00 | SWR 2

SWR2 Jazztime: Meine erste Jazzplatte (4) – Wie ich zur Improvisierten Musik fand

Mit Lucas Niggli, Sebastian Gille, Ambrose Akinmusire u. a. Von Michael Rüsenberg

Kurz bevor er mit dem SWR Jazzpreis 2018 ausgezeichnet wird (am 15. Oktober in Ludwigshafen) erfahren wir von Sebastian Gille, was seine erste Jazzplatte war und inwiefern sie vielleicht auch die Berufswahl beeinflusst hat. Auf seinen Saxofon-Kollegen Steffen Schorn traf dies schon im Alter von 9 Jahren zu. Da kaufte er einen Big Band-Sampler, der u. a. die Verschmelzung von Saxofon- und Klarinetten-Klängen enthält, die ihn auch heute noch fasziniert, „auch wenn sie bei mir jetzt moderner und facettenreicher klingt“. Der neue norwegische Jazzstar Eyolf Dale konnte seine erste Jazzplatte lange nur bis zu einer bestimmten Stelle genießen; diese LP hatte dort eine Macke – und blieb und blieb in derselben Rille … Die erste Jazzplatte des amerikanischen Trompeters Ambrose Akinmusire war ein Stück klassischer Hardbop, während der Schweizer Schlagzeuger Lukas Niggli sich das Geld für die seine vom Essensgeld abgezweigt hat.

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Jazz Konzert: Markus Stockhausen „Quadrivum“ – NDR-Aufnahme aus dem Rolf-Liebermann-Studio vom September 2018

Mit Stefan Gerdes. Das Quadrivium gehörte im Mittelalter zu den „sieben freien Kunsten“. Es umfasste Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Markus Stockhausens gleichnamiges Quartett zelebriert keine Zahlenspiele, sondern ein extrem sinnliches und mitreisendes Erkunden von Zeit und Raum – mit einer Musik zwischen kompositorischer Präzision und wagemutiger Improvisation, einer perfekten Balance von Logik und Emotion, einem Spiel im Hier und Jetzt und zugleich „Far into the Stars“, wie es der Album-Titel von Quadrivium nahelegt.

07.10.2018

00:05 bis 02:00 | Bayern 2

radioJazznacht

19:04 bis 20:00 | hr2-kultur

hr-Bigband: Konzerte und Produktionen u.a. mit: „Thrill Box“: Vincent Peirani & hr-Bigband, cond. & arr. by Magnus Lindgren

Konzerte und Produktionen u.a. mit: „Thrill Box“: Vincent Peirani & hr-Bigband, cond. & arr. by Magnus Lindgren, hr-Sendesaal Frankfurt / Centralstation Darmstadt. März 2018, Teil 2. Am Mikrofon: Daniella Baumeister

20:04 bis 22:30 |SR2 KulturRadio

JazzNow: 32. Internationales Jazz-Festival St. Ingbert

Adam Jarzmik Quintet. Aufnahme vom 21. April 2018 in der Stadthalle St. Ingbert

22:05 bis 23:00 | NDR Info

Jazz NDR Bigband: Bigband Magazin Vol. 12

Mit Henry Altmann. Was verbirgt sich hinter einer neuen CD? Welche Konzerte stehen im Kalender? Wer ist zu Gast bei der NDR Bigband und realisiert ein neues musikalisches Konzept? Einmal im Monat blickt Moderator Henry Altmann auf aktuelle und kommende Projekte, Konzerte und CD-Produktionen der NDR Bigband. Dazu spricht er mit Musikern, präsentiert frische Aufnahmen und berichtet über Hintergründe. Das NDR Bigband Magazin auf NDR Info.

