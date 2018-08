Rund um den Starnberger See – Jazz kennt kein Kirchturmdenken

Das 6. Starnberger SeeJazz Festival findet vom 11. bis 19. August 2018, und damit erneut in der Ferienzeit statt. Die im Verein verbundenen lokalen Kulturveranstalter der Region Starnberger Fünf-Seen-Land, Pfaffenwinkel und Tölzer Land haben sich zusammengefunden, um abseits der Metropole auch in der ländlichen Region lebendiger Kultur Raum zu geben. Entsprechend der Idee der Vereinsgründer werden für das SeeJazz Festival die „Grenzen“ der Anrainer-Landkreise Starnberg, Bad Tölz, Wolfratshausen und Weilheim-Schongau aufgehoben und alle Jazzbegeisterten, seien es Ortsansässige, Urlauber oder auch überregionale Musikfreunde zu einer Rundreise um den Starnberger See eingeladen.

Die Spielorte im Überblick:

Rittersaal im Schloss Kempfenhausen (82335 Berg): Das Schloss in seiner heutigen Form wurde um 1520 in landschaftsbeherrschender Lage auf dem Höhenrücken von Kempfen hausen erbaut. Die Ausstattung des Rittersaales entspricht dem späten Historismus und ist am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Der Saal bietet ein herrschaftliches Ambiente und Platz für max. 60 Personen.

Schlossgut Oberambach in der Remise (82541 Münsing): Der Hof Oberambach wurde 1476 erstmalig im Reichsarchiv erwähnt, zum Herrensitz ausgebaut und hat sich zum Treffpunkt von Künstlern (auch der ’Blauen Reiter’), Literaten und Freidenkern entwickelt. Seit 1991 ist das Gut ein Hotel und veranstaltet auf dem Gelände Konzerte und Ausstellungen.

Museumsschiff, Steg im Kustermannpark (82327 Tutzing): An Bord des Museumsschiffs „Tutzing“ aus dem Jahr 1937 befindet sich eine Bühne.

Seeresidenz Alte Post, Alter Postplatz 1 (82402 Seeshaupt): Die Anlage mit einer architektonisch gelungenen Synthese aus historischer Bausubstanz und modernem Interieur liegt am Südufer des Starnberger Sees.

Bürgersaal im Rathaus Feldafing (82340 Feldafing): In der historischen Wartehalle des ehemals Königlichen Bahnhofs Feldafing, bis 2013 denkmalwürdig und in reicher Ausstattung wieder hergestellt, haben nicht nur öffentliche, sondern vor allem auch kulturelle Veranstaltungen einen angemessenen Rahmen.

Die Konzerte im Überblick:

Trio Vein 11.08., Rittersaal im Schloss Kempfenhausen

Daniel Stelter Quartett 14.08., Museumsschiff Tutzing

Joscho Stephan Quartett 16.08., Seeresidenz Alte Post Seeshaupt

Nick Woodland & Band 18.08.Schlossgut Oberambach

eXtracello feat. Peter Herbert 19.08., Bürgersaal Feldafing

www.seejazz.de

Ähnliche Beiträge