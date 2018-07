Setzt Maßstäbe: Ottobrunner Jazzfest 2018

Bang, Aarset, Mazur & Molvae. Foto: TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Hand: Eivind Aarset – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de.jpg Filigrane Gitarrenklänge – Eivind Aarset – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de.jpg Jan Bang – im Vordergrund N.P. Molvaer – Foto TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Jan Bang. Foto: TJ Krebs jazzphotoagency@web.de N.P. Molvaer. Foto: TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Marilyn Mazur an verschiedensten Cymbals. Foto: TJ Krebs jazzphotoagency@web.de Marilyn Mazur. Foto: TJ Krebs jazzphotoagency@web.de N.P. Molvaer. Foto: TJ Krebs jazzphotoagency@web.de

Im Rahmen des 2. Ottobrunner Jazzfests spielte ein ungemein spannendes Quartett auf und zog das Publikum mit einem komplett improvisierten Programm in seinen Bann. Die Perkussionistin Marilyn Mazur, Gitarrentüftler Eivind Aarset, Nils Petter Molvaer an der Trompete und Jang Bang mit Live-Samples bewiesen eindrucksvoll, dass ein Zusammenspiel im Quartett auch ohne Absprachen, Kompositionen oder Jazz-Standards funktioniert, wenn man auf den anderen hört, dessen Ideen aufnimmt und dabei gleichzeitig alles im Fluss bleibt. Natürlich braucht auch so eine Entwicklung Zeit. Viele Konzerte, Produktionen und gemeinsame Erfahrungen verbinden diese vier Ausnahmemusiker, die klanglich immer wieder aus dem Vollen schöpfen und damit neue Wege gehen. Der Konzertsaal im Ottobrunner Wolf-Ferrari- Haus mit seiner wunderbaren Akustik war wie geschaffen für dieses wunderbare Klangabenteuer.

Thomas J. Krebs hat mit seiner Kamera fesselnde Momente des Abends eingefangen.

Fotos & Text: Thomas J. Krebs

