BINGEN SWINGT lädt vom 22.-24. Juni musikalisch und sportlich zu spannenden Partien ein

Das Festival BINGEN SWINGT sieht sich nicht als Konkurrenz zur zeitgleich stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft und verspricht seinen Besuchern und Besucherinnen neben einem hochwertigen musikalischen Programm auch, dass sie kein Spiel verpassen müssen.

Das BINGEN SWINGT beginnt ein mal mehr traditionell im Riverboat-Shuffle, wobei man dem Christian Christl Vintage Blues Quartett und seinem gekonnten Pianoblues- und Boogie Woogie-Spiel, sowie den geschmackvollen Interpretationen von Evergreens und Standards auf mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte von Hennings Wolter’s Summertime Swing lauschen kann. Die musikalische Bootsfahrt inmitten des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal verspricht ein außerordentliches Konzerterlebnis.

Das Programm an Land beim diesjährigen BINGEN SWINGT ist geprägt von zeitgenössischem, vielseitigen Jazz, der sich funky, mit treibendem Grooves mit Soul oder anderen Stilen verbindet.

So präsentiert sich die Formation Soul D. Vision auf der Burg Klopp mit knackigen Bläsersetzen und Powerstimme der Sängerin Dunja Koppenhöfer. Pat Appleton – die Stimme von De-Phazz – ihre eigenen Produktionen vor, die sich zwischen traditionellem Vocal Jazz und NuSoul bewegen. Auch von der Kultband Komm’mit Mann!s (Titelbild) ist gehöriger Soul vom Feinsten zu erwarten. Die Band M.E.A.N. hingegen spielt dem Bandnamen gerecht werdenden Jazz, indem sie jazzige Elemente auf einzigartige Weise mit Punk, Ska und bayerischer Blasmusik mischt. Die für ihren Mix aus HipHop und Jazz bekannte Jazzkantine tritt nach einer Public Viewing-Pause am Samstagabend auf dem Bürgermeister-Neff-Platz auf, bevor am Sonntag Marina & The Kats, das Café del Mundo und letzlich das Axel Schmittt Quartett den letzten Festivaltag gestalten.

„Trotz oder gerade wegen der Fußball WM steht BINGEN SWINGT unter dem Zeichen „Gute Musik und gute Laune – es wird ein Fest!““, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Strategie, die vielen Besuchern entgegenkommen wird und sogleich Überraschungen und Spaß erwarten lässt.

Weitere Informationen: BINGEN SWINGT 2018

Ähnliche Beiträge