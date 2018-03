BMW Welt Jazz Award 2018 – Clubbing mit Andi Kissenbeck

Andi Kissenbeck. Foto: Thomas J. Krebs Kissenbeck an der Hammond B3: Die linke Hand ersetzt den Bassisten. Foto: Thomas J. Krebs Die Formation Club Boogaloo. Foto: Thomas J. Krebs Karel Růžička Jr., Sohn des verstorbenen Jazzpianisten Karel Růžičkas. Foto: Thomas J. Krebs Tobias Backhaus am Schlagzeug. Foto: Thomas J. Krebs

Am vergangenen Sonntag trat Andi Kissenbeck mit der klassischen Hammond B3 und seiner Formation „Club Boogaloo“ beim BMW Welt Jazz Award auf und groovte das Publikum bei blauem Himmel, Sonnenschein und vollem Haus auf den Palmsonntag ein. „Der Jazz gehört zu Deutschland“ – so kommentierte Kissenbeck pointiert die großartige Resonanz des Publikums an diesem Vormittag.

Mit dem wunderbaren Torsten Goods an Gitarre (übrigens eine J.A. Keller Signature Archtop) und Gesang, dem Saxophonisten Karel Růžicka Jr. und Drummer Tobias Backhaus begegnete Andi Kissenbeck mit seiner Truppe dem Thema des diesjährigen Jazz Awards „Jazz Moves“ mit Spielfreude, Witz und satten Tönen vom ersten bis zum letzten Takt. Yeah Baby – do the Boogaloo!

Club Boogaloo spielten am Palmsonntag bei den Jazz Awards. Foto: Thomas J. Krebs Torsten Goods. Foto: Thomas J. Krebs Andi Kissenbeck. Foto: Thomas J. Krebs Goods und Růžička. Foto: Thomas J. Krebs Torsten Goods spielte auf einer J.A.Keller Signature Archtop. Foto: Thomas J. Krebs

