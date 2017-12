Jazzopen oder Jazzclosed Stuttgart 2018

Oder: Wie füllt man 7.000 Plätze. Via Jazzfachzeitung BILD-Zeitung beschwert sich der Vorsitzende des Jazzverbands Baden-Württemberg, Eckhart Fischer über die Programmierung der Jazzopen 2018 in Stuttgart: „Da steht zwar „Jazzopen“ drauf, ist aber kaum noch Jazz drin. … Es ist wirklich schade, dass namhafte Jazz-Künstler für die Haupttribüne nicht in Frage kommen.“

Die Organisatoren wehren sich dagegen: „Es gibt eben nicht viele Jazz-Künstler, die den Schlossplatz mit seiner Kapazität von 7.000 Menschen füllen.“

Gegen wen oder für wen richtet sich das Programm als. Die Künstler, die auf dem Schlossplatz spielen „dürfen“ sind:

Jamie Cullum [als Dauergast] (& Joss Stone)

Lenny Kravitz

Jamiroquai

Fanta 4

Kraftwerk

Im Alten Schloss selbst spielen:

Gregory Porter

Pat Metheny

Till Brönner

Stanley Clarke Band

Ein Fall für das Jazzordungsamt?

Die Sache ist nicht einfach, will man nicht Grenzlinien aufbauen, die die Sache nur schlimmer machen. Anders herum gefragt: Stünde da nicht Jazzopen drauf sondern Poprockopen, niemand würde sich Sorgen machen. Ohne Schwierigkeiten könnte man all die Musiker (ja es sind ja nur Musiker und eine Sängerin) in ein solches Umfeld hineinsetzen. Aber wo wir gerade mal beim Thema sind: Könnte man nicht auch gleich fragen, dass es schade sei, dass eben keine Künstlerinnen (namhaft und gut oder nichtnamhaft und gut) zum Zuge kommen.

Labelfaking

Gleichwohl zeigt die Antwort der Veranstalter schon ein Systemversagen an: Geht es also nur darum, wie man 7.000 Plätze auf dem Schlossplatz in Stuttgart voll bekommt, was hat Vorrang: Menschenbefüllung oder musikalischer Inhalt? Und wie würde man den wohl bestimmen können. Immerhin werden für einen Stehplatz 70 Euro aufgerufen. Da kann man doch eigentlich froh sein, dass die „echten“ Jazzacts, zum Beispiel im Schloss selbst, wesentlich günstiger zu haben sind.

Aber auch etwas weiteres: Es muss ja auch auf dem Schlossplatzvorplatz funktionieren. Wahrscheinlich würde auch ein Keith Jarrett (solo) den Platz füllen können. Aber sinnvoll wäre das wahrscheinlich weder für Jarrett noch für die Zuhörerinnen!

Von einem anderen Punkt des Blickes: Wenn man die Grenzen vom und im Jazz nicht so eng fasst, lässt sich sicher auch Kraftwerk verkraften. Man wird ja auch mal über den musikalischen Zaun schauen dürfen. Mich würde es natürlich freuen, einen der seltenen Auftritte von Kraftwerk besuchen zu können – und sei es eben auf einem Jazzfestival. Die Fanta4 sind sowieso Stuttgart. Jazz hin oder her. Das Festival heißt ja Jazzopen und nicht Jazzclosed.

Abgesehen davon, besser Kraftwerk als scheinheilige Jazz-Grooves aus der musikalisch industriellen Industrie von Soul und Popjazz. Wo bleibt da der Spirit des Aufbegehrens. Party allein ist doch auch nicht alles.

Wir fragen trotzdem

Aber geben wir die Frage doch weiter. Wer, werte Leserinnen und Leser, meinen Sie könnte es aus dem „engeren“ (polizeilich genehmigten) Jazzzirkel denn schaffen, den Schlossplatz zu füllen. Kommentieren Sie, machen Sie Ihre Vorschläge hier unten. Helfen Sie Stuttgarts Jazzopen 2019 zu planen. Bevor es die BILD-Zeitung tut.

