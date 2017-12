Initiative Musik fördert 44 Projekte von Pop bis Jazz

In ihrer 40. Förderrunde sagt die Initiative Musik Unterstützung für 44 Projekte aus elf Bundesländern zu. „Die sensitive und zugleich ungestüme Kreativität eines Henrik Schwarz, die epischen Klänge eingebettet in die zart-fesselnde Stimme bei Bayuk oder die beeindruckende Energie von Adam Angst zeigen die spannende Bandbreite in der wir uns als Juroren bewegen und freudig die Mittel für diese kreativen Köpfe bereitstellen dürfen. Die Initiative Musik ist und bleibt eine wichtige Einstiegshilfe für Künstlerkarrieren in der Musikindustrie“, erläutert der Musikmanager Joe Chialo. Der Geschäftsführer von AirForce1 Records wirkt seit dem Sommer 2016 in der Jury für die Künstler- und Infrastrukturförderung mit.

In den vier Förderrunden des Jahres 2017 wurden vom deutschen Förder- und Exportbüro Initiative Musik insgesamt 173 Künstler- und 23 Infrastrukturprojekte bewilligt. Das sind 57 Projekte mehr als im Vorjahr. Die Künstlerförderung der Initiative Musik richtet sich an in Deutschland lebende Solokünstler* und Bands, insbesondere an Newcomer, und unterstützt sie beim Karriereaufbau am deutschen Markt wie auch bei ihren ersten Schritten in ausländische Märkte. Dabei werden Musikerinnen bei gleicher Qualifikation bevorzugt gefördert. „Dies ist der aktuellen Jury ein besonderes Anliegen – also Musikerinnen bewerbt Euch!“, sagt Ina Keßler, Geschäftsführerin der Initiative Musik.

Künstler können gemeinsam mit ihren Partnern aus der Musikwirtschaft finanzielle Unterstützung für Albumproduktionen und -veröffentlichungen, Konzerttourneen sowie Promotion und Marketingmaßnahmen beantragen. Die Initiative Musik trägt bei einer Förderung bis zu 40 Prozent der Projektkosten. Bei der Infrastrukturförderung werden Projekte unterstützt, die die Strukturen innerhalb der Musikwirtschaft verbessern oder etwas Neues einführen, das vielen Musikern hilfreich sein kann.

Die Projektmittel für die Programme der Initiative Musik stellt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Verfügung. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) und dem Deutschen Musikrat sowie finanziell unterstützt von GVL und GEMA, die die Geschäftsstelle in Berlin ermöglichen. Allein für die Künstler-, Infrastrukturförderung und Eigenprojekte standen der Initiative Musik im Jahr 2017 insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung. Der Abgabeschluss für Anträge zur 41. Förderrunde ist der 16. Januar 2018.

Übersicht 40. Förderrunde der Initiative Musik

Künstlerförderung

A Tale Of Golden Keys, Bayern, ataleofgoldenkeys.com MILCH & HONIG, Sachsen, www.acid-milch-und-honig.de Adam Angst, Nordrhein-Westfalen, adamangst.de AL Kareem, Nordrhein-Westfalen, facebook.com/OfficiAL.Kareem/ Âme, Berlin, facebook.com/ame.innervisions FUER.SICH, Bremen, www.facebook.com/annefuersichoffiziell Bayuk, Berlin, thebeastsarrived.com Begbie, Sachsen-Anhalt, begbie.info Blackout Problems, Bayern, blackoutproblems.com CEDRIC, Sachsen, the-cedric-hoax.com Die Wilde Jagd, Berlin, facebook.com/diewildejagd Fortuna Ehrenfeld, Nordrhein-Westfalen, fortunaehrenfeld.wordpress.com Goldroger, Nordrhein-Westfalen, facebook.com/ichbingoldie/ Henrik Schwarz , Berlin, henrikschwarz.com Hundling, Bayern, hundling.net HYMMJ, Berlin, hymmj.de ILIRA, Berlin, facebook.com/iliraa Jin Jim, Nordrhein-Westfalen, jinjim.com Johannes Bigge Trio, Sachsen, johannesbiggetrio.com Jonas David, Nordrhein-Westfalen, jonasdavid.de Kent Coda, Nordrhein-Westfalen, kentcoda.com Kochkraft durch KMA, Nordrhein-Westfalen, kochkraft.band LAFOTE, Niedersachsen, facebook.com/lafotelafote Leoniden, Schleswig-Holstein, leonidenmusik.de Lingua Nada, Sachsen, facebook.com/linguanada Lion Sphere, Berlin, lionspheremusic.com Max Clouth Clan, Hessen, maxclouth.com Me & Reas, Bayern, meandreas.com Monolink, Berlin, monolink.org Pabst, Berlin, pabstband.de Pegelia Gold & Polychrome Orchestra, Bayern, pegeliagold.com ROCKET MEN, Hamburg, rocket-men.com Roman Schuler extended Trio, Hamburg, romanschuler.de/rsxt/ Shabsi Khan and the broken garden, Bayern, shabsimann.com Solar, Berlin, alles.solar Stella Sommer, Hamburg, dieheiterkeit.de The Day, Hamburg, thedayisaband.com THE PETERS, Berlin, ptrs.berlin Tipps für Wilhelm, Berlin, xn--tippsfrwilhelm-lsb.de Vizediktator, Berlin, vizediktator.de Zugezogen Maskulin, Berlin, zugezogenmaskulin.de

Infrastrukturförderung

Cologne Jazz Meeting 2018, Nordrhein-Westfalen diePOP Thüringen, Thüringen, www.diepop.de Krake Festival, Berlin, krake-festival.de

