JazzAffine – Newsletter mit Gehalt | #jazzfestbln

Den meisten sicher längst ein Begriff: Jazzaffine.com, das unabhängige Onlinemagazin für Jazz und Improvisierte Musik. Dieses Jahr mit aktueller Berichterstattung in ihrem Newsletter zum Jazzfest Berlin. Wer wissen möchte, was er verpasst hat oder besser hätte verpassen können, wird an dieser Stelle frisch und kritisch sowie unabhängig informiert.

Aber auch sonst wartet der Jazzaffine-Newsletter mit einigen Hintergrundinformationen zum Jazzleben in Berlin und drumherum sowie Kurzportraits und Rundfunktipps auf. In der Regel verantwortet den Inhalt seit langer Zeit Bettina Bohle – ob es immer noch so ist, geht aus dem Newsletter leider nicht hervor.